Las encuestas dan al PP ganador en Aragón, Vox duplica y el PSOE en mínimos históricos

Las encuestas al cierre de los colegios electorales en los comicios en Aragón pronostican una victoria del PP, que solo mejoraría ligeramente sus actuales 28 escaños; un espectacular crecimiento de Vox, que podría duplicar sus actuales 7 diputados y un PSOE a la baja acercándose a su mínimo histórico, según recoge EFE.

La encuesta de Gad3 para las televisiones autonómicas de la FORTA apunta que el PP obtendría entre 26 y 29 representantes; el PSOE, de 17 a 18, su mínimo histórico en Aragón está en 18 diputados en 2015, y Vox subiría hasta los 13-14 parlamentarios.

Este muestreo pronostica la desaparición del PAR y de Podemos, que tenían un escaño cada uno, y una importante subida de la Chunta, que pasaría de 3 a 4 incluso 5 escaños en la cámara autonómica, en tanto que IU-Movimiento Sumar podría revalidar su diputado e incluso añadir otro y Aragón-Teruel Existe podría perder uno de sus tres representantes.

Resultados similares vaticina otro sondeo de Sigma Dos para el diario El Mundo, que apunta igualmente al PP como ganador, con entre 26 y 28 escaños; seguido del PSOE, al que atribuye una horquilla de entre 17 y 19 diputados y Vox, el partido que más crece, con entre 12 y 14.

Al CHA esta encuesta le da la misma subida de 3 a 4-5 representantes y también apunta la desaparición de Podemos y del Partido Aragonés (PAR), mientras Aragón-Teruel Existe podría perder uno de sus tres representantes. En cuanto a los grupos a la izquierda, IU-Sumar podría mejorar de uno a dos diputados, según este sondeo.