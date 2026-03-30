España convoca a la representante de Israel por impedir oficiar misa en el Santo Sepulcro

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado este lunes que la encargada de negocios de Israel en España ha sido convocada en la sede de su ministerio para trasladarle oficialmente la "protesta" del Gobierno español por impedir celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, en Jerusalén, según informa EFE.

En declaraciones a RAC1, Albares ha deplorado que la Policía de Israel impidiera este domingo al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, oficiar la misa en el Santo Sepulcro, una medida que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó por motivos de seguridad.

"Hemos convocado a la encargada de negocios de Israel, esta mañana, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para trasladarle nuestra protesta, para indicarle que esto no puede volverse a repetir, que el culto católico debe poder celebrarse con normalidad, como se ha celebrado históricamente siempre", ha explicado Albares. Para el ministro, se trata de una "medida muy preocupante" que no se justifica "en absoluto" por supuestos motivos de seguridad y que resulta "inaceptable".

"Esto ya viene de antes. Tampoco se ha permitido a otros cultos, al culto musulmán, por ejemplo, acceder a los Santos Lugares. Viene habiendo una serie de obstáculos para distinto credos, incluido el cristiano y el católico", ha denunciado.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenó el domingo este "ataque injustificado a la libertad religiosa", a lo que respondió el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, que le afeó sus críticas y afirmó que "nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel".

Por otra parte, se ha mostrado preocupado por la "extensión de la guerra por todo Oriente Medio", una región que avanza hacia un "escenario de guerra perpetua", lo que podría motivar movimientos migratorios de refugiados que "no tardarán en llegar a Europa".

Nacionalidad española para Leopoldo López

Asimismo, Albares ha confirmado que el Consejo de Ministros tiene previsto otorgar este martes la nacionalidad española al opositor venezolano exiliado en Madrid Leopoldo López por la vía exprés.

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"Se ha utilizado esa vía porque hay algunos documentos que, por la situación tan especial en la que se encuentra Leopoldo López, le era imposible producirlos y, por lo tanto, hemos decidido utilizar esa norma, que está en el Código Civil español", ha argumentado.

Albares ha destacado la "protección" que el Gobierno de Pedro Sánchez ha prestado a López y otros opositores venezolanos, "a pesar de las calumnias que se vertieron".

"Este es el Gobierno del mundo que más ha hecho por los venezolanos y el único Gobierno de España que ha hecho por ellos todo lo que ha podido, porque el del PP no movió un dedo por ellos, por mucho que se den golpes en el pecho", ha remarcado.