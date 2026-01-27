España supera el mínimo de firmas para pedir la suspensión del Acuerdo UE-Israel

La iniciativa Justicia por Palestina avanza en su camino para conseguir que se anule el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel. Esta iniciativa ciudadana, que ha sido presentada ante la Comisión Europea, tiene como fin la suspensión total del acuerdo ya que lo consideran una violación sistemática de los derechos humanos por parte de Israel. Los promotores, European Left Alliance, tienen como meta llegar al millón de firmas y, en total, han conseguido 370.000.

Para que la iniciativa salga adelante necesitan que al menos siete Estados miembros lleguen a un nivel mínimo de firmas. Desde que la recogida comenzó el 13 de enero de 2026, varios de los países ya lo han conseguido como Francia, Bélgica, Finlandia y España. El camino, no obstante, todavía es largo, ya que hace falta recoger casi el doble de las firmas conseguidas hasta ahora y que, por lo menos, tres Estados más superen el mínimo de apoyo establecidos en la normativa europea. La esperanza está depositada en tres países que, aunque todavía no llegan al mínimo, están cerca de hacerlo: Irlanda, Italia y Suecia.

Desde la European Left Alliance apuntan que "según la Comisión Europea, el Estado de Israel es responsable de un nivel sin precedentes de asesinatos y lesiones de civiles, de los desplazamientos a gran escala de la población y de la destrucción sistemática de hospitales e instalaciones médicas en Gaza. Israel también impuso un bloqueo de la ayuda humanitaria que podría equivaler a utilizar la inanición como método de guerra. Israel incumple múltiples normas y obligaciones en virtud del Derecho internacional y no adopta las medidas de prevención del delito de genocidio ordenadas por la Corte Internacional de Justicia".

Tanto en Gaza como en Cisjordania los abusos de Israel continúan. En la Franja siguen muriendo palestinos a pesar del alto el fuego y todavía no llega la suficiente ayuda humanitaria o materiales para poder llevar a cabo una reconstrucción. Más allá de las armas, los gazatíes están viviendo en unas condiciones que provocan hambrunas y frío constante.

En Cisjordania se suceden los desplazamientos, con cerca de 45.000 desplazados en Jenin. Además, la UNRWA –la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados y refugiadas de Palestina– ha visto cómo el Estado de Israel ha destruido su sede. En los barrios, se siguen expropiando viviendas de palestinos y hay nuevos asentamientos de colonos israelíes. Hay cerca de 1.050 palestinos muertos y miles de presos.

Desde Justicia por Palestina aseguran que "la Unión Europea no ha hecho nada más que declaraciones, sin ninguna amonestación. No ha suspendido aún su acuerdo de asociación con Israel, que es la piedra angular de la cooperación bilateral comercial, económica y política entre la UE e Israel. Financia a Israel a través de programas como Horizon y no hay embargo de armas".