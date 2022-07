España Vaciada encaja el fiasco andaluz y prepara el 2023 con seis comunidades en el punto de mira

A primera vista, los resultados de las elecciones andaluzas del 19 de junio fueron malos para el movimiento España Vaciada, que se presentó en Jaén con la plataforma Jaén Merece Más para capitalizar el descontento de la provincia más despoblada y envejecida de la comunidad. La candidatura se quedó en cero escaños y no pudo imitar el éxito de Teruel Existe en las generales y Soria ¡Ya! en las autonómicas de Castilla y León. Zurrón electoral vacío, por lo tanto. Sin embargo, con la letra pequeña de los resultados, hay una segunda lectura posible, alentadora para el movimiento y que lo lleva a mirar ya a 2023, otro año electoral: Jaén Merece Más, que cosechó sólo el 5,88% de los votos en la provincia, alcanzó nada menos que el 17,11% en la Jaén capital, quedándose sólo a 0,34 puntos de ser segunda fuerza más votada por delante del PSOE, el partido que ostenta la alcaldía.

Una pregunta se impone: ¿Habrá candidatura de Jaén Merece Más en las municipales de 2023? "Hay cosas que caen por su peso. Además de que debemos ser consecuentes con nuestra propuesta política, es que nos hemos quedado a menos de 200 votos [185] de adelantar al PSOE", responde a infoLibre Antonio Saz, coordinador de España Vaciada, el movimiento que aglutina y ofrece paraguas electoral a distintas plataformas provincialistas como Teruel Existe, Soria ¡Ya! o la propia Jaén Merece Más. Saz rechaza de plano cualquier análisis catastrofista del 19J y deja claro que España Vaciada mantiene su apuesta. "No queremos ser un efecto champán, sino, más bien, ser como el aceite, ya que hablamos de Jaén. Es decir, ir empapando poco a poco. Somos un proyecto de largo recorrido", explica.

Por más que Saz insista en los mensajes de paciencia y largo plazo, lo cierto es que en mayo de 2023 habrá autonómicas en once comunidades: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja. Además, municipales el mismo día. Y en año y medio desde ahora, como mucho, elecciones generales, donde España Vaciada intentará repetir y extender el éxito de Teruel Existe. ¿Qué planes hay para esas citas? "Aceptamos el reto de ponernos a disposición de todas las plataformas ciudadanas que quieran concurrir bajo este paraguas", señala. Eso vale para todas las citas electorales por venir. Eso sí, añade Saz, hay dos comunidades donde la fortaleza es mayor: 1) Aragón, "donde más fuertes somos", afirma; 2) Castilla y León, en este caso sólo para las municipales, porque las autonómicas fueron en febrero.

Saz señala que no se descarta una candidatura en ninguna comunidad ni municipio donde haya una plataforma alineada con los principios de España Vaciada que dé el paso. Eso sí, preguntado por infoLibre por las plazas donde el proyecto tiene más visos de dar batalla electoral en 2023, cita Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja, tanto en autonómicas como en municipales. A esto se suma Jaén en las municipales. Pero que sean estas las que cite no implica, insiste Saz, que se excluyan otras posibilidades, aunque aquí es donde a priori hay mejores perspectivas y más organización.

En total –y sin descartar más–, hay al menos seis objetivos: autonómicas y municipales en Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja; y municipales en Castilla y León y Andalucía (Jaén).

Aragón, Castilla y León, puntos fuertes

En la comunidad con capital en Zaragoza, Aragón Existe se ha convertido en la extensión autonómica de Teruel Existe, la candidatura que obtuvo un escaño en el Congreso y dos en Senado en las generales de noviembre de 2019 y que aporta a Tomás Guitarte, el principal referente del movimiento en España. Aragón Existe trabaja ya con la vista puesta en las autonómicas y las municipales en Huesca y Zaragoza. España Vaciada también cuenta con Soria ¡Ya!, que logró tres procuradores por la provincia en las autonómicas de Castilla y León de febrero. Tanto Aragón Existe como Teruel Existe y Soria ¡Ya! serán fuerzas a tener muy en cuenta en las municipales y autonómicas de 2023.

El movimiento también tiene implantación y se presentó a las autonómicas de Castilla y León en Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid, sin obtener escaño. Antonio Saz cree que este trabajo electoral no cayó en saco roto y podría utilizarse para candidaturas municipales, si las plataformas dan el paso. Nieves Trigueros, portavoz de la plataforma Meseta Limpia y candidata de Palencia España Vaciada en las autonómicas, asegura a infoLibre que el movimiento se presentará a las municipales, aunque aún no aclara dónde. "Abrimos esa posibilidad y ahora son las personas de los distintos territorios las que tienen que decidir", señala Trigueros, que añade: "Pasito a paso, tranquilidad y paciencia". Es un mensaje en el que coincide con Saz: "No tenemos prisa".

Fuera y dentro de España Vaciada

El mundillo del movimiento provincialista va más allá de España Vaciada, lo que lo hace especialmente difícil de descifrar. No hace falta ser de la plataforma para presentarse en una sola provincia, o con un partido o candidatura que denuncie los problemas de la despoblación u olvido. De hecho, dos candidaturas provincialistas, Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila, obtuvieron representación en las autonómicas de Castilla y León fuera de España Vaciada. Hubo otras listas que lo intentaron y no lo consiguieron. Igual ha ocurrido en Andalucía, donde hubo papeletas provincialistas independientes en Huelva y Granada que no consiguieron asiento en el Parlamento. Está por ver cómo queda finalmente el mapa de candidaturas del movimiento provincialista, dentro y fuera de España Vaciada, en las próximas elecciones autonómicas-municipales y generales.

De momento hay un fuerzas sociales claramente reconocibles. En Castilla La Mancha, están Cuenca Ahora, SOS Talavera y Comarca o La Otra Guadalajara. En Extremadura, está Extremadura Vaciada, que se identifica como la "sección extremeña de la plataforma España Vaciada". La experiencia indica que puede ser precipitado –salvo en casos ya claramente reconocidos como Teruel Existe, Soria ¡Ya!, Jaén Merece Más, Vía Burgalesa, las candidaturas de Salamanca, Valladolid y Palencia y Cuenca Ahora– dar por hecho que una determinada plataforma va a concurrir bajo el paraguas de España Vaciada. En Jaén hubo disputas entre plataformas y costó que las dos principales, Jaén Merece Más y Levanta Jaén, se integrasen en una sola alineada con España Vaciada.

Precisamente el caso de Jaén es una demostración más del complejo encaje del movimiento provincialista en la política española. Ni los pronósticos desmesurados tras su irrupción se han cumplido, ni se tienen por qué cumplir los que dan ya por amortizado al movimiento. El análisis exige ajuste fino, porque hay hechos paradójicos. Ahí está el ejemplo de Jaén Merece Más, que logra su mejor resultado en la capital, es decir, en lo menos despoblado de la provincia.

Asamblea en Extremadura

Precisamente en ese intento de ajuste fino está Saz. "No hemos conseguido la guinda del pastel [el escaño], pero estamos muy satisfechos de resultado en la capital, que es donde más había trabajado la plataforma. Eso sí, nos falta implantación y hacer llegar el mensaje a los pueblos, que ha sido nuestra asignatura pendiente. Cada sitio nos deja sus lecciones. Seguimos en proceso de aprendizaje, comprobando que cada provincia es diferente", explica Saz, que completa su análisis de los resultados con tres ideas:

1) Es clave una implantación sólida de plataformas que hayan trabajado en el ámbito social antes de dar el salto a las urnas. Lo demuestran los casos de Teruel y Soria. Saz que cree que es fundamental no fiarlo todo a la carta electoral.

2) El ruido de las disputas entre plataformas pasa factura. Así cree Saz que pasó en Jaén. "La formación de la candidatura debió ser más interna, menos pública. Debió haber una candidatura única desde el minuto uno, pero costó muchísimo. Eso no sumó", afirma.

3) Es básico trabajar con antelación. "En Castilla y León y Andalucía [en ambos casos hubo adelanto electoral] las cosas se precipitaron y notamos que no tenemos una maquinaria política como los grandes partidos", explica Saz. Esa excusa no sirve para las autonómicas y municipales de 2023. Para las generales, si no hay adelanto, tampoco.

Todas estas cuestiones –y más– se abordarán en la IV Asamblea de España Vaciada, que tendrá lugar el 26 de septiembre en Jarandilla de la Vera, un municipio de Cáceres de algo menos de 3.000 habitantes.