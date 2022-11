La España Vaciada no se rinde y prepara candidaturas para conquistar en el Congreso un nuevo equilibrio territorial

“Presentamos a principio de la legislatura un plan de lucha contra la despoblación, por el reto demográfico. Me parece que son 130 medidas; son 100 las que ya llevamos puesta en marcha”. El presidente del Gobierno presumió en estos términos en el Congreso el compromiso en la lucha contra despoblación durante su comparecencia en la Cámara Baja el 13 de octubre. Pero la realidad es bien distinta de como la pinta el Ejecutivo.

El Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende el plan, no atendió la petición de infoLibre para detallar qué ha cumplido el Gobierno y qué no. Pero en la Plataforma de la España Vaciada tienen claro que, más allá de la satisfacción manifestada por el presidente, el plan del Ejecutivo tiene poco de verdadero compromiso estructural y mucho de maquillaje contable: la mayor parte de las medidas incluidas en él son acciones de diferentes ministerios que, de no haber sido agrupadas en un documento único, se estarían aplicando igualmente, porque forman parte de la actuación ordinaria de cada departamento.

Sánchez sí detalló en el Congreso una medida concreta, pero producto de una decisión de la Comisión Europea. “Vamos a desplegar ayudas de funcionamiento en las tres provincias con menor densidad de población. Me refiero a Soria, a Teruel y a Cuenca que, como saben, fueron incluidas por la Comisión Europea en el nuevo Mapa de Ayudas de Finalidad Regional”. A través de ellas, el Gobierno va a reducir las cotizaciones empresariales en los contratos indefinidos ya existentes y en los nuevos que se firmen. “Por tanto, vamos a fortalecer el tejido productivo, creando nuevas oportunidades en estos pequeños municipios, porque al fin y al cabo, señorías, la despoblación no es un fenómeno irreversible y no es un problema sin solución. Se trata de garantizar empleos dignos y servicios públicos de calidad en todo el territorio. Esa es la apuesta y el compromiso del Gobierno de España”, enfatizó entre aplausos de los suyos.

Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe, remarca que hay que separar el grano de la paja. Su organización irrumpió en el Congreso en 2019 y está sirviendo de modelo a otras provincias que no se resignan a seguir en el olvido al que las condenaron durante décadas los dos grandes partidos del turnismo contemporáneo español, PP y PSOE.

“En el plan se ha metido un conjunto de medidas de todos los ministerios, pero muchas de ellas no es que sean novedosas, sino que son acciones ordinarias”. Tienen repercusión sobre el territorio, admite, como la inversión en centros educativos, pero no se trata de acciones nuevas.

Difícil de explicar

El plan “sirve para hacer una evaluación de fondos, pero no es un plan específico”, explica Guitarte. De hecho, incluye medidas que también se aplican en territorios que no tienen ningún problema de despoblación: “Las inversiones en digitalización y telecomunicaciones también se están haciendo en territorios que no incluiríamos nunca en la España Vaciada”. “Tenemos dificultades para explicar a la ciudadanía qué se está haciendo”, se queja, porque en esas 100 medidas que según Sánchez ya se están concretando “la gente no ve nada nuevo”. Lo que habría que haber hecho es un plan consensuado, con formato de pacto de Estado, “para definir políticas estructurales” con las que “hacer frente a la despoblación o a los desequilibrios territoriales”.

Con todo, la España Vaciada no da por perdida la legislatura. “Perdida jamás”, responde tajante el portavoz de Teruel Existe. “Ha sido una legislatura muy compleja”, atravesada por acontecimientos como la pandemia, el volcán de Las Palma o la guerra en Ucrania. “Pero pese a eso hemos sido capaces de introducir en la opinión pública del país y en la clase política que teníamos un problema latente al que nadie prestaba atención”.

“Esa toma de conciencia de que hay un problema territorial en España que no son los nacionalismos” sino la estructura interior del país y su modelo de desarrollo, era el primer “paso imprescindible”, subraya Guitarte. “Porque si vas a tomar medidas de trascendencia que van a afectar de una manera decisiva a muchas cosas, han de estar asumidas sobre un objetivo asumido y compartido mayoritariamente por la sociedad española”. Y eso, asegura, “creemos que se ha conseguido”. La sociedad ya demanda “una acción mucho más allá de lo que está llevando a cabo el Gobierno”.

Y eso que algunas de las medidas están chocando con “la inercia” de años de inmovilismo. “En cuanto surge el más mínimo escollo, se vuelve hacia atrás”. Un ejemplo es el proceso de descentralización de sedes administrativas, que en parte fue objeto del pacto de investidura suscrito por el PSOE con Teruel Existe. “En cuanto lo empiezas a aplicar y sale alguna reticencia, por ejemplo de la Comunidad de Madrid”, se echan atrás. Falta “la valentía de afrontar decisiones que son las necesarias para ir reequilibrando el territorio”.

La España Vaciada aspira a que toda la sociedad, y en particular la clase política, se dé cuenta “de que hemos ido siguiendo un modelo de desarrollo que empezó en el franquismo, pero que la democracia no hizo el esfuerzo de corregir”. Y ahora “es el momento” de hacerlo para “dar oportunidades a todas las partes del país” y que “no se fuercen migraciones interiores por puro interés económico”.

“Es el momento”

“Es el momento”, insiste Guitarte, “porque ahora la revolución tecnológica empieza a vencer planteamientos que antes eran imposibles” abriendo la puerta del trabajo a todos los territorios. “Hay muchos cambios sociales y estructurales que pueden permitir de verdad afrontar con decisión este problema”.

Una vez puesto el asunto encima de la mesa, la España Vaciada cree que ha llegado el momento de hacer “una apuesta más valiente”. “Ahora que nos hemos dado cuenta de que hay que reindustrializar el país” a partir de “determinados sectores estratégicos” que están en manos de terceros y sufren las consecuencias de la ruptura de la cadena de suministro. “Hagámoslo en los territorios de la España Vaciada y simultáneamente estaremos empezando a corregir parte de los desequilibrios territoriales” que sufre el país.

No se trata de hacer “ninguna revolución”, sino de “corregir el modelo de desarrollo”. La España vaciada, subraya el portavoz de Teruel Existe, “no es algo irreversible, ni un mandato divino, ni un proceso natural. Es una consecuencia del modelo que se eligió”. En otros países, como por ejemplo Alemania, eligieron otro modelo y “han crecido en equilibrio”. “Todos sus territorios tienen más o menos igualdad de oportunidades”.

Pese a que “algunos hablan de tendencias mundiales a la aglomeración, hay países que han hecho el esfuerzo de corregirlas y nosotros el esfuerzo de alentarlas”, Son “dos modelos de país muy distintos y merece la pena avanzar hacia el que proponemos nosotros”, subraya Guitarte, convencido de la vigencia de las reclamaciones de los territorios que han decidido dejar de resignarse.

El movimiento social que nació con la gran manifestación del 31 de marzo de 2019, la llamada Revuelta de la España Vaciada, trabaja ya en diferentes provincias para presentar candidaturas en las elecciones autonómicas y municipales de mayo y en las generales de finales de año. El objetivo sigue siendo el mismo que les movió a dar el paso en diferentes lugares y que ha cosechado sus primeros resultados en Teruel y Soria: hacer de la lucha contra despoblación una verdadera prioridad.

La Plataforma de la España Vaciada decidió en su tercera reunión anual, celebrada el año pasado, poner en marcha una “herramienta de participación política” precisamente para influir en el cambio. Ya funciona y son varias las organizaciones sociales que discuten si acogerse a ella para presentar candidaturas el año que viene. Habrá partido en Soria (Soria Ya) y en Cuenca (Cuenca Ahora) y Teruel Existe se dispone a presentar candidaturas aragonesistas en Zaragoza y Huesca.

No se trata de aprovechar la coyuntura, explica Tomás Guitarte. Es una proyecto “a largo plazo”, construido “sin prisa”, que pretende consolidar “los movimientos sociales locales y provinciales que se están dando cuenta de que les conviene tener una herramienta de participación política en las instituciones. Porque si no, nadie lo va a hacer”.

Mucha gente está entendiendo además que “esta acción unificada, lejos de ser una opción localista o cantonalista, está ofreciendo un modelo alternativo de desarrollo” al situar entre las prioridades el equilibrio territorial y el desarrollo sostenible. Por eso, subraya el diputado aragonés, la España Vaciada se dirige a todo el país, no únicamente a los territorios despoblados, porque defiende un modelo distinto. Y está empezando a tener eco, subraya. En Madrid ya existe desde hace meses una Plataforma de la España Vaciada. Es una comunidad en la que no existe ese problema, pero en la que ya hay muchas personas que se sienten parte de la solución.