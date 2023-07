Feijóo admite que a Sánchez se le dan "mejor los platós" pero que va "tranquilo" al debate y "a decir la verdad"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este domingo que al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se le dan "mejor los platós" de televisión, pero ha admitido que él acude "tranquilo" al 'cara a cara' que mantendrán este lunes porque va a "decir la verdad", informa Europa Press.

Así se ha pronunciado en un acto en la plaza de toros de Pontevedra, talismán de sus cuatro mayorías absolutas en Galicia, donde ha reunido a cerca de 12.000 personas. En el escenario le han acompañado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Ante el debate de este lunes —organizado por Atresmedia a las 22.00 horas—, Feijóo ha señalado que estos días le preguntan si está "nervioso" y le aconsejan sobre cómo preparar el debate. "Estoy tranquilo. ¿Sabéis por qué estoy tranquilo? Porque voy a decir la verdad y no le voy a mentir a nadie", ha enfatizado.

En este punto, ha reconocido que "es verdad que a Sánchez se le dan mucho mejor los platós que la gestión" y ha añadido que a él le pasa "lo contrario". "A mí me gustan las cuentas, no los cuentos. Me gusta la planificación, los programas, los proyectos de ley, me gusta ser útil a mi país", ha manifestado.

El presidente del PP ha pronosticado que Sánchez recurrirá en el cara a cara al insulto y a la mentira. "Es verdad que Sánchez puede prepararse todas las mentiras que quiera, que lo hará; Y es verdad que me podrá insultar todo lo que quiera, que lo hará. Pero yo voy a decir la verdad a los españoles", ha garantizado.

"Cuatro días" preparando el debate porque no puede hacer mítines

Feijóo ha señalado que Sánchez "lleva cuatro días preparándolo", en alusión al hecho de que el jefe del Ejecutivo se haya despejado estos días la agenda de mítines y actos electorales con militantes del PSOE. "Con la boca pequeña pidió seis debates. Seis debates por cuatro días, 24 días, dos campañas electorales juntas. ¡Hombre, se te vio el plumero de los seis debates, menos mal que te dejamos hacer campaña electoral!", ha exclamado mientras el público le aplaudía.

El líder del PP ha señalado que lo que le pasa "realmente" a Pedro Sánchez es que "no puede hacer mítines" porque "no se los organizan en los territorios". "Yo creo que si trae a todos los militantes del PSOE y los concentra aquí, estaría a la mitad de las gradas vacías, la mitad", ha enfatizado.

A su entender, hay que "entender" a esos cargos socialistas porque el presidente del Gobierno les "ha arrasado" en los comicios del pasado 28 de mayo. "Sánchez ha arrasado a su partido, porque saben que muchos alcaldes y algunos presidentes autonómicos han perdido por su culpa", ha manifestado.

Tras insistir en que en esta campaña de generales Sánchez no puede hacer "una movilización" con los suyos, Feijóo ha indicado que hay "muchos" socialistas que están "esperando qué van a hacer después de las elecciones". "No muchos sanchistas, que se les acabará el chollo, sino muchos socialistas", ha apostillado.

Pide votar contra la desgana

Feijóo ha indicado que en su recorrido en campaña por España está viendo que los españoles ya no se "fían" de su Gobierno y que él quiere recuperar esa confianza. "Cuando Felipe González dijo en el año 82 que el cambio es que España funcione, nosotros decimos en el año 2023 que el cambio es que podamos volver a confiar en el Gobierno de España. Ese es el cambio, el cambio del 23 como fue el cambio del 82", ha proclamado.

Finalmente, Feijóo ha pedido acudir a votar "con ganas", emulando el eslogan de campaña que utilizó en las últimas autonómicas la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Vamos a votar contra la desgana, contra la desgana de que todo siga igual porque sólo le conviene a ellos y vamos a votar con ganas con ganas de que el cambio favorecerá a toda España y por eso os pido ganas de ganar y ganar con ganas", ha destacado.

El regreso del "no es no"

Feijóo también ha avisado este domingo que el jefe del Ejecutivo "fía" las generales del 23 de julio a una "carambola" para "volver a bloquear la gobernabilidad" de España con el "no es no" que ya vivió Mariano Rajoy en 2016. Por eso, ha pedido el voto para el Partido Popular para "romper los bloques que ha construido el sanchismo" y para "cambiar las alianzas en contra por lo pactos de Estado".

En varias gradas colgaba el cartel "Es el momento", el lema del PP en esta campaña de las generales. El propio Feijóo ha recordado que en 2009, cuando logró en Galicia su primera mayoría absoluta, se presentó con el eslogan "Chegou o momento". "Y hoy volvemos a decir 'es el momento del cambio en España. Es el momento de España", ha proclamado ante un auditorio entregado.

#EsElMomento de renovar la concordia, normalizar el respeto y entendernos en la diferencia.#EsElMomento de formar un Gobierno que salga directamente de las urnas, para centrarnos en las prioridades de los ciudadanos.#EsElMomento de unirnos. pic.twitter.com/kyb1VdTw4a — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 9 de julio de 2023

Además, el presidente de los populares ha señalado que los que les "dividieron y ahora ya no pueden ganar", "lo fían ahora a tener una carambola para volver a bloquear la gobernabilidad de España" tras las elecciones del 23 de julio.

Después de asegurar que a él no le van a elegir para "que les mientan", ha apelado a votar el 23 de julio "con más ganas que nunca" y "demostrar que no se puede hacer trampas", dado que "la gente no las admite" y "sabe muy bien distinguir entre un político que hace trampas y otro que no". "Voy a dar todo de mi para no defraudar a nadie", ha finalizado.