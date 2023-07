"Cuando yo lo conocí, había sido contrabandista, nunca narcotraficante”: Feijóo admite ahora que su amigo era un delincuente

“Cuando yo lo conocí, había sido contrabandista, nunca narcotraficante”. Por primera vez desde que su relación de amistad con Marcial Dorado salió a la luz, hace ahora diez años, el ahora candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha confesado que cuando le conoció era el jefe de una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco, si bien no ha terminado de precisar si él lo sabía.

Un delito continuado gracias al cual el arousano, que años después acabó siendo condenado por narcotráfico, amasó una fortuna de millones de euros depositados en cuentas en el extranjero, así como numerosas propiedades y negocios, algunos de ellos alimentados mediante contratos con la Xunta de Galicia.

Feijóo admitió los negocios ilegales de quien entonces era su amigo en una entrevista emitida por la cadena Cope, propiedad de los obispos españoles, menos de cuatro horas después de negarlo en laSexta, donde puso como excusa que en aquella época no tenía Internet: "En aquel momento no tenía ninguna acusación por ello; ahora es más fácil saber cosas porque hay Internet, porque hay Google", alegó.

La declaración del candidato conservador, lejos de aclarar lo ocurrido, añade nuevas incógnitas. ¿Por qué mantuvo una estrecha relación con Dorado si sabía que era un delincuente? Hay que recordar que entonces, a mediados de los años noventa, Feijóo no era un joven inexperto, sino un prometedor alto cargo de 34 años que ya despuntaba en gobiernos del PP, primero de la Xunta y después del primer Ejecutivo de José María Aznar.

Que Dorado fuese el jefe de una organización dedicada al contrabando ilegal no impidió a Feijóo acudir con frecuencia a pasar fines de semana en su mansión en A Illa de Arousa (Pontevedra) y acompañarle en ocasiones en su yate por las rías gallegas, como acreditan las fotos de mediados de los noventa publicadas por El País. Ambos compartieron además comidas, excursiones a la montaña, viajes a Cascais (Portugal), Ibiza y Picos de Europa, y la celebración de la Nochevieja como solo dos buenos amigos pueden hacerlo. Actividades todas ellas que Feijóo, según sus propias palabras, no recuerda quién pagó.

Tratando de situar en el PSOE el origen de la publicación de las pruebas de su amistad con Dorado, Feijóo aseguró este viernes en la Cope que en 2009, en plena campaña de las autonómicas, su equipo recibió una llamada del Partido Socialista amenazándole con publicar fotografías "con un narcotraficante" si no bajaba el tono de sus intervenciones públicas. Pero cuando esa relación existió, alega ahora el candidato del PP, Dorado no era narcotraficante sino contrabandista.

Feijóo no reveló por qué considera que no es reprobable mantener una estrecha amistad con un delincuente dedicado al tráfico ilegal de tabaco, pero sí señaló que las mismas amenazas se repitieron en la campaña de 2012, si bien las fotografías no fueron publicadas por El País y reproducidas por su interés en la prensa de toda España hasta 2013.

“Pedí una comparecencia en el Parlamento, donde aclaré qué había pasado”

En la misma entrevista, Feijóo aseguró haber dado todas las explicaciones posibles en la Cámara gallega. Pero no es verdad. El presidente del PP impidió que el Parlamento de Galicia llevase a cabo una investigación formal sobre lo ocurrido, en particular en relación con los contratos que las empresas de Dorado obtuvieron de la Xunta en aquellos años.

En los registros efectuados en la casa de Marcial Dorado fueron halladas fotografías con muchas personas, según el juez que llevó la investigación. Pero lo que está en cuestión no son unas fotografías, sino la estrecha relación de amistad que mantuvo durante años con Marcial Dorado.

“Basura para intentar desprestigiar al adversario”

Feijóo asegura estar sorprendido de que este asunto siga de actualidad en España. “No esperaba yo que en una política, digamos, un poco más de nivel como es la candidatura a la presidencia del Gobierno, pues no esperaba nada más y nada menos que al presidente del Gobierno, utilizar esta basura para intentar desprestigiar al adversario”.

A pesar de haber admitido en plena campaña que mantuvo durante años una estrecha amistad con un notorio delincuente, califica de “basura” que sus adversarios políticos le pidan explicaciones.

“Hay fotos de dictadores y personas acusadas de narcotráfico con Sánchez y Díaz”

“De fotos no voy a hablar porque me parece impropio y porque además caería en su propia trampa”, declaró Feijóo tratando de insinuar que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz mantienen relaciones reprochables y equiparables a la suya con Dorado. “Si cojo la hemeroteca de las fotos del señor Sánchez, de las fotos de la señora Yolanda Díaz, están ahí con dictadores, con personas acusadas por narcotráfico, con personas que no podían entrar en la Unión Europea porque tenían la prohibición de la Unión de entrar en territorio Schengen” y con las que han aparecido "de forma pública y notoria ahora en la cumbre de la Celac".

Lo que el candidato del PP trata de comparar con su amistad de años con un contrabandista es el saludo protocolario de Sánchez a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, hace unos días en Bruselas en una cumbre con países de América Latina. Lo que no dice Feijóo es que en el mismo evento también fue saludada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Charles Michel. Hasta donde ha podido saber este periódico, Díaz tampoco mantiene relación de amistad alguna con ningún dictador ni narcotraficante. Feijóo tampoco ha precisado más sus acusaciones.

“Los gallegos son los que me han juzgado”

Según el candidato del PP, los gallegos “conocen muy bien la diferencia entre conocer a una persona y tener una relación mercantil o una relación de complicidad con esa persona”. “Los gallegos son los que me han juzgado y me han juzgado de una forma bastante clara”, añadió aludiendo a las mayorías absolutas que consiguió en 2014 y 2020, cuando ya era pública y notoria su amistad con Dorado. Lo que no sabían los votantes de entonces es que Feijóo sabía que su amigo era un delincuente, algo que había negado hasta este viernes.

“La escasa carrera política del señor Sánchez”

En su defensa, Feijóo optó por situar sus vínculos de años con Dorado como una más de las supuestas mentiras que, según él, difunde el presidente del Gobierno. “Llevo 30 años en política. Someto mi carrera, con todos mis defectos y con todas mis lagunas, a [el contraste con] la escasa carrera política en años del señor Sánchez. Yo no le voy a mentir a los ciudadanos y le puedo asegurar que nunca he dedicado mi campaña electoral a acreditar que no soy un mentiroso. Sin embargo, hemos visto que la campaña electoral de Sánchez la ha dedicado a intentar convencer a los españoles de que no miente”.

“Patrañas”

Pese a reconocer que mantuvo durante años una amistad con un conocido contrabandista, Feijóo intentó restar credibilidad a los hechos conocidos sin ofrecer más explicaciones sobre lo que no se sabe. “Las fotos y todas esas patrañas forman parte de la actitud de un candidato a la Presidencia de Gobierno” al que discute su comportamiento “desde el punto de vista ético y moral” mientras defiende su propia actuación durante aquellos años. Trata de “insidiar (sic) a un adversario político que sabe perfectamente que no ha tenido jamás, y digo jamás, nada que ver en relación a la actividad final de este señor”.