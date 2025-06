Felipe González adelanta que no votará al PSOE por la "barrabasada" de la amnistía

El expresidente del Gobierno Felipe González ha desvelado este jueves que cuando haya elecciones no va a votar al PSOE, el partido que lideró durante 23 años, por haber participado en la "barrabasada" de la ley de amnistía, aunque tampoco al PP, que no tiene un proyecto de país, por lo que va a "votar en blanco", según informa EFE.

González lo ha dicho en una entrevista en Onda Cero, al preguntarle el periodista Carlos Alsina si en las urnas el PSOE no podrá contar con su voto. El secretario general del PSOE de 1974 a 1997 ha contestado "sí, sí", para añadir que "eso no quiere decir que vaya a votar" al PP porque no tiene "un proyecto de país".

"No contarán con mi apoyo, de ninguna manera, ninguno de los que hayan participado en esta auténtica barrabasada contra las reglas de juego, contra el Estado de derecho", ha subrayado más tarde, antes de contestar también que "absolutamente" cree que la amnistía es un acto de corrupción política, "en el peor sentido de la palabra".

Sobre a quién puede votar si no es al PSOE o al PP, ha respondido que tiene "una crisis de orfandad representativa". Tampoco se abstendría en unas elecciones porque vivió lo que era no poder votar en el franquismo, por lo que ha añadido: "Voy a votar en blanco".

En su crítica a la amnistía, ha lamentado que todo el trabajo de su vida para los socialistas "se deshaga como un azucarillo" por "una frase absolutamente inaceptable de que hay que hacer de la necesidad virtud", que pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al defender la amnistía.

El expresidente cree que "el debate es sobre si es posible la autoamnistía" porque redactó el texto de la ley "gente que se va a beneficiar" de esa amnistía, la cual a su juicio es "una vergüenza para cualquier demócrata".

"¿Dónde está la virtud?", ha añadido González, quien ha considerado que Sánchez ha tenido una "absoluta falta de respeto al Tribunal Constitucional" por adelantar que el fallo de la amnistía que se votará este jueves será a favor. En realidad, el presidente del Gobierno se refirió, en respuestas a los periodistas desde La Haya, a la posición de la mayoría progresista conocida este miércoles.

González ha cuestionado también que el negociador sobre el texto de la amnistía fuera Santos Cerdán porque no era un experto constitucionalista y por sus "otras competencias", ha dicho en referencia a su presunta implicación en una trama de corrupción.

González aboga por elecciones anticipadas

Sobre el caso Koldo, ha opinado que afecta al Gobierno, y no al PSOE, porque no es el partido el que otorga contratos públicos.

Al respecto, ha considerado que Sánchez "lo que debería de hacer es convocar elecciones generales", igual que en 2023 las adelantó sin esperar a agotar la legislatura. Y además, según González, si Sánchez se fía del CIS no está claro que gane la derecha, pero en cualquier caso "eso no está en su mano", sino de los ciudadanos.

Estas palabras se producen en la misma semana en la que más de una treintena de ex altos cargos de los gobiernos del PSOE, entre ellos el ministro José Barrionuevo y los presidentes del Senado Juan José Laborda y Javier Rojo, han enviado una carta a Sánchez, en la que le piden renunciar al cargo y convocar un Congreso extraordinario.

Los firmantes de la carta, a la que ha tenido acceso EFE, expresan su "profunda preocupación ante el grave deterioro que están causando los continuos escándalos que afectan a la actual dirección del partido". "Los casos de corrupción vinculados a personas de tu máxima confianza, como lo han sido los dos últimos secretarios de organización, se suman -añaden- a una práctica de gobierno caracterizada por espurias decisiones políticas que han supuesto una efectiva mutación de nuestra Constitución".

Además de Barrionuevo, Laborda y Rojo, entre los firmantes de la misiva figuran los ex ministros César Antonio Molina y Javier Sáenz Cosculluela, los exparlamentarios Alejandro Cercas, José María Mohedano o Elena Flores; el ex secretario general de los socialistas madrileños Tomás Gómez; y el ex líder de los socialistas vascos Nicolás Redondo.

También el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández; el presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla; el exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez; y el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera.