Gabilondo pide información sobre las becas de Ayuso para familias con rentas altas tras admitir una queja

El Defensor del Pueblo solicitará a la Comunidad de Madrid información sobre las becas educativas para centros privados destinadas a alumnos de familias con renta más altas. "Próximamente nos dirigiremos a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para solicitarles información sobre el asunto que ha originado una abierta polémica", ha señalado al respecto el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en una entrevista con Europa Press.

En cuanto a estas becas reguladas en la Comunidad de Madrid para enseñanzas no obligatorias en centros privados, el Defensor del Pueblo ha apuntado que, de momento, ha recibido una queja de la Federación Giner de los Ríos, que, según ha asegurado, "ha sido admitida".

Por otro lado, respecto a la advertencia del CERMI de que las becas de 100 euros extra para los alumnos de educación postobligatoria que ya reciben beca dejan fuera a personas con discapacidad de menos de dieciséis años que reciben becas en la educación obligatoria, Gabilondo ha afirmado que "no se ha registrado ninguna queja al respecto". "Este es un anuncio que el presidente del Gobierno hizo en el Debate del Estado de la Nación, no tenemos nueva información. No se ha registrado ninguna queja al respecto", ha dicho.

No obstante, para el Defensor del Pueblo, las becas "han de ayudar a equilibrar las posibilidades entre alumnos con recursos y los que no disponen de ellos". "No ha de olvidarse cuál es el sentido y el concepto de lo que cabe denominarse beca, que ha de ser esencialmente para situaciones de necesidad social y de dificultades para ejercer el derecho a la educación. No hay que confundirlas con otro tipo de ayuda", ha precisado Gabilondo.

El próximo curso, cerca de un millón de estudiantes mayores de dieciséis años de toda España recibirán, de septiembre a diciembre, una beca extra de 100 euros mensuales. Los beneficiarios de estas becas empezarán a cobrar este suplemento mensual en septiembre y lo harán hasta el mes de diciembre. El Gobierno destinará 400 millones de euros a financiar esta ayuda.

Las ayudas se destinarán a los jóvenes estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y universitarios que obtengan una beca o ayuda dentro de la convocatoria general de becas para el curso 2022-23, así como a los beneficiarios de la convocatoria de ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para 2022-23.