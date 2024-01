García Castellón reabre la causa sobre los 'ongi etorris' a presos etarras para investigar chats de Sortu

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado reabrir la causa en la que investigaba ongi etorris a presos de ETA para investigar chats presuntamente administrados por Sortu en los que se impartirían "directrices e instrucciones sobre diversas cuestiones y ámbitos relacionados con los presos y fugados de la organización terrorista ETA, promoviendo campañas y movilizaciones a favor" de los mismos, según informa Europa Press.

En un auto de este lunes, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 accede a lo solicitado por la Asociación Dignidad y Justicia y, en contra del criterio de Fiscalía, acuerda prorrogar la instrucción de la causa en la que investiga en la organización de un centenar de actos de homenaje (ongi etorri) a presos de la banda entre 2016 y 2019.

Fue este mismo mes de enero cuando el Ministerio Público le pidió que acordase el procesamiento de los etarras Antón López Ruiz, alias Kubati, Carlos Sáez de Eguilaz y Felipe San Epifanio, Pipe, así como el de los dirigentes de Sortu Haimar Altuna y Oihana Garmendia, así como la miembro de Kalera Kalera Oihana San Vicente.

La asociación de víctimas, sin embargo, pidió al magistrado que diese marcha atrás a su decisión de cerrar la investigación y siguiese adelante con la misma al considerarlo una decisión prematura. El magistrado, que coincide en este punto, señala que del análisis de los dispositivos informáticos de Eguilaz y San Epifanio se desprenden una serie de indicios.

En uno de los chats administrador por Sortu, Eguilaz recibiría "abundante información sobre actos y movilizaciones y mensajes sobre la puesta en libertad de los presos de la organización terrorista ETA, que después eran difundidos por organizaciones como Etxerat o la revista Kalera.info". "En dicho canal se publican directrices e instrucciones relativas a la actividad en determinados ámbitos, y la aplicación posterior de dichas directrices por parte de los medios de difusión de Sortu", sostiene el magistrado.

El juez, además, también pone el foco en un canal de Telegram, que estaría administrado por la red ciudadana Sare de apoyo a los presos, huidos y deportados de la organización terrorista ETA.

Por su parte, San Epifanio se encontraría suscrito como usuario en otro canal "donde se imparten directrices e instrucciones sobre diversas cuestiones y ámbitos relacionados con los presos y fugados de la organización terrorista ETA, recibiendo abundante información y promoviendo campañas y movilizaciones a favor de los presos ETA".

El instructor, sin embargo, asegura que se desconoce "quienes son los administradores de los tres canales de Telegram mencionados, dos pertenecientes al partido político Sortu y uno a la red ciudadana Sare, siendo esencial conocer tal extremo para esclarecer los hechos investigados en las presentes actuaciones". Por todo lo expuesto, explica García Castellón, deben acogerse favorablemente las alegaciones de la Asociación Dignidad y Justicia, "que ponen de manifiesto la necesidad de revocar" el cierre de la instrucción y prorrogar la misma por otros seis meses.

Otegi cree que busca "abrir el frente vasco"

Sortu se compromete a trabajar por el fin de los 'ongi etorris' Ver más

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha considerado que este auto busca "abrir el frente vasco" ahora que "ya han abierto el frente catalán". En una rueda de prensa en San Sebastián para presentar el Aberri Eguna, ha opinado que "haríamos mal si no hacemos análisis rigurosos y, sobre todo, en profundidad e integrales sobre lo que está pasando". En esa línea, se ha mostrado sorprendido por "hay gente que todavía defiende que en el Estado español hay independencia al Poder Judicial". "No sé cómo se puede seguir defendiendo eso, pero bueno, hay gente que no se desanima y sigue manteniendo estas cosas", ha añadido.

A su juicio, "lo que hay en el fondo en el Estado español es un pulso entre aquellos que queremos abrir la posibilidad de que se hagan debates que interesan a las naciones, a los pueblos y a los trabajadores en ese Estado y quienes lo quieren impedir a toda costa". Así, ha acusado de ello "a la derecha y a la extrema derecha en el Estado español, que prácticamente desde nuestro punto de vista son lo mismo".

"Si no somos capaces de entender que todas estas cosas van dirigidas a sabotear la posibilidad de que salga algo diferente a lo que se ha hecho en los últimos 40 años de eso que han llamado la Transición, creo que nos equivocaremos", ha concluido.