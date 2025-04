El gasto en defensa no abandona el debate político: de la insumisión a las explicaciones

El gasto en defensa y el suspendido contrato de munición con una empresa israelí han seguido marcando este sábado el debate político a izquierda y derecha, desde el llamamiento a la insumisión de Podemos a la petición de explicaciones parlamentarias por parte del PP, según informa EFE.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha dicho que "el rearme es un robo a mano armada a la gente común" y ha hecho un llamamiento a la "insumisión" a "todas las personas que no quieren que el dinero de sus impuestos se gaste en armas" y a los jóvenes "que saben que el mundo se va a la mierda".

"Hacemos un llamamiento a que todos los sectores sociales se movilicen por una sociedad de paz y contra el rearme. Estamos seguras de que somos más. Por eso tenemos que organizarnos y activarnos para corregir el rumbo del país", ha afirmado Belarra en la apertura de la reunión del nuevo Consejo Ciudadano Estatal de su partido.

Belarra ha opinado que este es "un momento crítico de la historia de nuestro país", después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que se van a "gastar en armas" 10.500 millones de euros que, a su juicio, deberían ir destinados a vivienda, sanidad o educación.

"Con el genocidio no se negocia"

Al mismo tiempo, la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, ha trasladado su solidaridad con el pueblo palestino, que supera, ha indicado, los 50.000 asesinados, entre ellos más de 15.000 niños y niñas, desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, y ha advertido de que "con el genocidio no se comercia, no se pacta y no se negocia".

"Nosotras lo decimos alto y claro, las veces que haga falta: Con el genocidio no se comercia, no se pacta y no se negocia", ha advertido García en el Plenario Autonómico Extraordinario de Más Madrid, después de una semana marcada por el polémico contrato con una empresa de Israel para la compra de balas.

IU desea "larga vida" al Gobierno de coalición

Por su parte, el líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha reivindicado este sábado a su formación como "una fuerza útil" dentro del Ejecutivo, al que desea "larga vida", y ha dicho que defiende "con coherencia" aquello en lo que piensa mientras cumple con los acuerdos del Gobierno de coalición.

Durante su intervención ante su Coordinadora Federal, Maíllo ha defendido como fundamental que la multilateralidad sea "la característica principal de un Gobierno de coalición que se precie y que queremos que tenga larga vida".

Ha reivindicado una acción política que se debe hacer de manera colegiada, horizontal, participada y, por tanto, profundamente democrática, con reflexiones colectivas, donde todas las aportaciones son igual de importantes.

El Gobierno cree que hay temas "mucho más importantes"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no cree que las discrepancias en torno a la compra de armamento dentro del Ejecutivo sean un "tema sustancial", ya que a su juicio hay temas "mucho más importantes" que mantienen la coalición de Gobierno y "que van a seguir manteniéndonos unidos a lo largo del mandato".

En declaraciones a los medios a la entrada del Congreso del PSOE de Valladolid, Puente ha sostenido, ante las críticas dentro del Gobierno por el cancelado contrato de compra de balas a Israel, que aunque no niega "la importancia de nuestra posición en torno a Palestina", no cree que este sea "el punto más importante de unión o separación de la coalición de Gobierno".

"Yo creo que las elecciones en principio serán cuando se agote el mandato y bueno, este es un debate que está ahí encima de la mesa permanentemente, pero creo que tiene poco fundamento", ha zanjado.

En cambio, tanto la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, como el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, han preferido resaltar que su partido es la "mayor acción transformadora" que ha existido en España, donde cada conquista social lleva el sello socialista, y cargar contra el PP, que "no ha cambiado de posición y siempre ha estado en el no".

Sánchez anuncia que España alcanzará el objetivo de gasto en defensa del 2% del PIB este año Ver más

En la inauguración del XI Congreso Provincial del PSOE en Huesca, Cerdán ha asegurado que el Gobierno "no se achanta", como ha demostrado esta semana el presidente Pedro Sánchez con el anuncio del plan industrial y tecnológico para el fortalecimiento de la seguridad y la defensa con el que se subirá la inversión al 2 % del PIB en defensa este año, que es a lo que se comprometió el popular Mariano Rajoy en 2014.

El PP llamará a varios ministros al Senado

Mientras, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado que el PP solicitará la comparecencia en la Cámara Alta de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Presidencia, Félix Bolaños, para que den explicaciones sobre la rescisión del contrato de suministro de balas con una empresa israelí.

Esa solicitud de comparecencia se suma a la intención que tiene el PP de llevar el asunto al Tribunal de Cuentas, según ha recordado Alicia García, que ha afirmado que el actual es el Gobierno de España "más dividido y más rodeado de corrupción de la historia de la democracia".