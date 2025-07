La Generalitat levanta el confinamiento en Paüls y desactiva la emergencia por el incendio

La Generalitat ha levantado el confinamiento municipal en Paüls (Tarragona), el único que se mantenía por el incendio iniciado el lunes en el Bajo Ebro, que ha afectado a 3.321 hectáreas, y ha desactivado la fase de emergencia del plan Infocat, una vez estabilizado el fuego. Ha informado EFE.

Según ha informado Protección Civil, hacia las 19.00 horas de este miércoles se ha levantado el confinamiento de Paüls, que desde la mañana ya no era domiciliario, sino municipal, de forma que no se podía salir del pueblo, a no ser que hubiese alguna emergencia.

Una vez estabilizado este mediodía el incendio, Protección Civil ha rebajado también la fase de emergencia del plan Infocat, que ahora queda en alerta.

Pese a levantar ya todos los confinamientos domiciliarios y municipales que se habían ordenado a raíz del incendio, y que han afectado a más de 18.000 personas, la Generalitat ha pedido que se mantenga la prudencia con la movilidad en la zona.

El incendio, de alta intensidad, se ha dado por estabilizado poco antes de las 13.00 horas de este miércoles, por lo que ha estado activo y sin control durante casi 48 horas, en las que, según los Agentes Rurales, ha afectado a 3.321 hectáreas, en su mayoría forestales pero también agrícolas, y de ellas 1.125 en el parque natural de Els Ports.

Desde su inicio, el fuego, empujado por el fuerte viento y en una orografía complicada, ha dificultado las labores de extinción de los Bomberos, que han contado con la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de dos aviones anfibio del Ministerio para la Transición Ecológica y de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Gobierno de Aragón.

A primera hora de la mañana de este miércoles, los Bomberos ya daban el incendio estabilizado en el 90 % de su perímetro, lo que ha permitido levantar el confinamiento a unos 18.000 vecinos de siete poblaciones de la zona, que desde ayer tenían la orden de permanecer encerrados en sus casas.

No obstante, hasta las 19.00 horas se ha mantenido un confinamiento flexible para el medio millar de vecinos de Paüls, que podían salir de sus casas pero no abandonar el municipio -su única vía de acceso es una carretera utilizada por los equipos de extinción-, a no ser que fuese por una urgencia o un motivo de sentido común.

El incendio, que ayer causó heridas leves a cuatro personas y provocó un golpe de calor a un bombero, ha afectado al menos a seis edificaciones, tres casas y ocho vehículos en los municipios de Xerta, Aldover y Paüls, según la Generalitat.