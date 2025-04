El Gobierno abre una investigación independiente mientras el PP convierte en un nuevo frente el apagón

España ya tiene luz. Pero el origen del gran apagón sigue siendo una incógnita. El Gobierno hace una llamada a ser prudentes y no descarta ninguna hipótesis. La Moncloa ha lanzado una investigación independiente para determinar qué causó la crisis energética para tomar medidas efectivas, a la vez que ha apuntado que habrá represalias si hay responsabilidades de las compañías energéticas, a las que ha pedido expresamente que colaboren.

Mientras se siguen buscando las causas exactas de la pérdida de energía durante cinco segundos a las 12.33 del lunes que paralizó a todo el país, el apagón también centra todo el foco político con la derecha atacando duramente al Gobierno por falta de información y la imagen “lamentable” a nivel internacional. Pero también socios del bloque de investidura como ERC, BNG y Junts exigen más explicaciones en sede parlamentaria del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno comparecerá el miércoles que viene en la Cámara Baja para dar explicaciones y ha impulsado una comisión de investigación independiente, liderada por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en la que también se integrarán miembros expertos en ciberseguridad y representantes de la CNMC para analizar todos los datos. Además, se ha pedido ayuda a la Unión Europea para determinar el origen de lo que sucedió.

El papel de las energéticas

Todo ello en un ambiente en el que crece la tensión entre el Gobierno y las compañías eléctricas. De hecho, durante su comparecencia tras las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional y del Consejo de Ministros, el presidente exigió responsabilidades a las operadoras privadas sin descartar ningún escenario. Por la tarde, el también líder del PSOE convocó en el Palacio de La Moncloa a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor (exministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero), y a representantes de Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía y Naturgy.

Las palabras de Sánchez en su comparecencia en La Moncloa al mediodía sin descartar ninguna hipótesis chocaron con las explicaciones dadas por la mañana por Red Eléctrica (una compañía con un participación del 20% por parte del Estado), que descartó que el apagón hubiera sido motivado por un incidente de ciberseguridad en sus instalaciones y apuntó a dos pérdidas de generación independientes previas al corte del suministro.

Pero el presidente no quiso hacer suyas las conclusiones ofrecidas por Red Eléctrica y aludió en varias ocasiones a las responsabilidades de las operadoras privadas. Ante los medios proclamó: “El Gobierno de España va a llegar al fondo de este asunto. Se van a tomar las medidas para que no vuelva a suceder. Vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Lo que ocurrió ayer no puede volver a pasar jamás. Los ciudadanos tienen preguntas, y somos los primeros interesados en responderlas. Vamos a hacer cambios, pero tenemos que saber qué ha sucedido para que sean lo más eficaces posibles”.

Después de la reunión de urgencia con las energéticas, Sánchez explicó en un mensaje en la red social X: “Les he agradecido su labor en la pronta recuperación del suministro, y les he pedido que colaboren con el Gobierno y los organismos independientes para identificar las causas del incidente”. “Debemos acometer las mejoras necesarias para garantizar el suministros y competitividad futura de nuestro sistema”, apostilló.

A la vez el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado abrir diligencias para investigar si el apagón pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas, lo que encajaría en un delito de terrorismo. Por eso, ha requerido informes en el plazo de diez días al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica Corporación. El presidente del Gobierno conoció la noticia poco antes de comparecer en La Moncloa e indicó que no hay indicios concluyentes para poder afirmar esa hipótesis en estos momentos.

El PP pone a Sánchez en el punto de mira en la cumbre europea conservadora

El PP ha puesto el apagón a la vez en el punto de mira como nuevo frente de desgaste contra el Gobierno de coalición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ejerce de anfitrión en Valencia del congreso del Partido Popular Europeo, lamentó que la información del Gobierno no es “clarificadora ni contrastada”, exigiendo a Pedro Sánchez que ofrezca "las explicaciones que debe a los ciudadanos".

"En las últimas horas me habéis transmitido vuestro apoyo y vuestra solidaridad, pero también me habéis formulado muchas preguntas. ¿Qué ha pasado?, ¿qué ha ocurrido? ¿puede volver a repetirse?", lanzó en un acto ante la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, o el futuro canciller alemán, Friedrich Merz. Desde la Comunidad de Madrid salió al ataque su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que acusó al Ejecutivo de Sánchez de “lento e ineficaz”, a la vez que subrayó que España no puede dar la imagen de un “país que se apaga a la venezolana”.

El PP también está intentando asociar el apagón a la falta de energía nuclear, una fuente de la que está en contra el Gobierno de coalición. El portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, criticó: “Sánchez cierra las nucleares. Ignora los avisos. Se produce un apagón que siembra el caos en España. ¿La culpa? De los operadores. Como siempre intenta huir de su responsabilidad”. Desde La Moncloa, el propio jefe del Ejecutivo señaló que se demostró que este tipo de energía "no fue más resiliente que cualquiera de las otras fuentes de generación" durante el apagón y señaló que aquellos que dicen que sucedió por la falta de nucleares “mienten o demuestran su ignorancia”.

Sánchez no descarta ninguna hipótesis y exigirá responsabilidades a los operadores privados Ver más

No obstante, Sánchez y Feijóo hablaron el martes por la tarde después de que fuera imposible el lunes por problemas en la red. Según informó el PP, la llamada fue “cordial, pese a que el presidente del Gobierno no ha trasladado información que no haya sido compartida antes a los medios de comunicación”. “En cualquier caso, Sánchez sí se comprometió a seguir informando acerca de las posibles novedades que pueda ir conociendo de la situación de emergencia que atraviesa nuestro país”, indicaron fuentes de Génova 13.

Desde la ultraderecha a la vez se está sembrando la sombra de la conspiración. El líder de Vox, Santiago Abascal, dejó caer: "20 horas después del mayor apagón de la historia de España el Gobierno sigue sin decirnos por qué ha sucedido. Igual que con el COVID, igual que con la DANA, están reteniendo información. Porque son responsables directos".

En el bloque de investidura también se movieron algunos partidos para exigir más explicaciones. ERC y el BNG han pedido que comparezca de manera urgente Sánchez (que lo hará el miércoles), a la vez que varios ministros.