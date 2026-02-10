El Gobierno aprueba un anteproyecto de ley para priorizar la gestión pública de la sanidad

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un anteproyecto de ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios ante la proliferación de modelos privados en las últimas décadas, según informa EFE.

El Ministerio de Sanidad, como ha adelantado la SER y ha confirmado EFE de fuentes de este departamento, llevará al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que establece un marco jurídico que potencia el carácter universal y equitativo del sistema sanitario.

Según el Gobierno, modelos de gestión indirecta obtienen peores resultados en hospitalizaciones evitables y, en casos de infarto o de ictus, registran más muertes en comparación con hospitales públicos similares.