El Gobierno de Ayuso se lava las manos con la explotación sexual de las menores tuteladas: "Aquí no hay caso"

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha intentado este jueves quitarse de encima el caso de las menores tuteladas explotadas sexualmente en la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho aprovechando la comparecencia en la Cámara regional de la consejera de Políticas Sociales, Concepción Dancausa. Una intervención con pocas respuestas y muchos reproches. La responsable de servicios a los vulnerables ha dedicado buena parte de su discurso a responsabilizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la delegación del Gobierno en Madrid de la falta de protección de las menores fuera de los centros y a tirar a la cara de la oposición los casos que en los últimos años se han registrado en otras regiones gobernadas por formaciones de izquierdas. "Señorías, aquí no hay caso. Recuperen la cabeza, pero sobre todo, el corazón", ha espetado Dancausa al resto de grupos parlamentarios en un debate que se ha ido encendiendo progresivamente.

Al inicio del año, las fuerzas de seguridad detuvieron en Madrid a 37 adultos pertenecientes a una red que explotaba sexualmente a menores. Fueron liberadas diez víctimas. El rumor sobre la existencia de menores tuteladas fue en un primer momento desmentido por la propia Comunidad de Madrid, pero las autoridades confirmaron enseguida que al menos cinco de las chicas liberadas sí estaban bajo la tutela de la administración autonómica. Fue entonces cuando los diferentes grupos exigieron a la consejera de Políticas Sociales que se sentara en el Parlamento a dar explicaciones. Incluso pusieron sobre la mesa, sin éxito, la posibilidad de celebrar un pleno extraordinario, ya que la Cámara no recuperaba la actividad ordinaria hasta el mes de febrero.

Este jueves estaba marcado a rojo en el calendario político. Tras el parón navideño, la Asamblea echaba a andar de nuevo. Y la Operación Sana, la que terminó desarticulando la red de explotación sexual, estaba en el orden del día. Los grupos de la oposición afrontaron el inicio del debate con suavidad y cargados de preguntas. "Es un tema muy duro, con el que no se tiene que jugar ni hacer política partidista", fue el mensaje que trataron de trasladar antes de que la consejera se dirigiese por primera vez al atril.

Pero Dancausa, arropada por todo el Gobierno, tomó la palabra. Y fue a la confrontación directa. Lejos de ceñirse al tema en cuestión, buena parte de la intervención se convirtió en un ataque directo a la oposición. "La sociedad nunca les va a perdonar su falta de escrúpulos", se arrancó la consejera. Y, tras esto, se dirigió directamente a otras comunidades autónomas. Recordó los casos de explotación y abusos sexuales en Comunitat Valenciana o Baleares de menores bajo la tutela de la Administración. "Ustedes pretenden tapar esos escándalos indecentes y equipararlos a la investigación policial de Madrid", lanzó.

Y cuando entró en materia, lo hizo para echar balones fuera. "Estamos ante un caso de explotación sexual de menores, pero no ante un caso de explotación sexual de menores tuteladas", aseveró la consejera. En todo momento, la titular de Políticas Sociales defendió que se había hecho lo "correcto". Y que si se habían producido fallos, no eran, desde luego, suyos. Si eso, de la Policía: "La protección de los menores fuera de los centros corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Señorías, aquí no hay caso. Recuperen la cabeza, pero, sobre todo, el corazón. No todo vale en política", sentenció.

Una intervención que encendió a los grupos de la oposición. "Nos están mintiendo sobre un tema extremadamente grave. Ha habido una menor violada durante 48 horas en un piso. ¡No pueden venir aquí a mentir!", señaló el diputado de Más Madrid Emilio Delgado, quien recordó a la consejera que es "una barbaridad" decir que la Administración autonómica solo es responsable de lo que sucede dentro de los centros. "Ustedes tienen la responsabilidad objetiva e in vigilando", aseveró el parlamentario, quien pidió al resto de grupos que se sumen a la reprobación que han puesto sobre la mesa.

"Deje de echar balones fuera, la responsable del cuidado cuando estaban dentro y fuera es usted", insistió la diputada del PSOE Lorena Morales, quien ha pedido a la titular de Políticas Sociales que pida "disculpas" y asuma "su responsabilidad". "Me parece de una bajeza de miras y de muy poca capacidad política. No quiero que diga yo soy la culpable de todo pero lo que no puede ser es que los políticos, a los que nos pagan por buscar soluciones, encima le echemos la culpa a los niños y sus familias", apuntó la diputada de Unidas Podemos Paloma García, quien tildó de cobarde.