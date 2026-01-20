El Gobierno defiende la independencia de la CIAF, la comisión que investiga el descarrilamiento

El Gobierno defiende la independencia y la profesionalidad de los miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), sobre la que cree que no caben dudas, informa EFE.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "no hay ninguna duda" de la independencia funcional de la CIAF, porque la propia norma reguladora así lo establece y por el funcionamiento demostrado en los últimos años.

Desde 2007, ha dicho el ministro, la CIAF lleva analizando expedientes, en concreto de 270 siniestros, y "nunca ha habido ninguna duda" de la profesionalidad, el carácter técnico y la finalidad, que es la determinación de las causas de los accidentes para evitar a futuro otros incidentes.

Qué es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y cuál es su función Ver más

La CIAF es un órgano colegiado, formado por un presidente, Ignacio Barrón, y cinco vocales, de los que tres son ingenieros (de caminos, canales y puertos e industrial y de telecomunicaciones, expertos en infraestructura ferroviaria, material rodante y señalización y comunicaciones). Otro más es experto en seguridad y circulación ferroviaria y un quinto en explotación de los servicios ferroviarios.

Está adscrito a la subsecretaría del Ministerio de Transportes, pero trabaja en independencia funcional. En su web, este órgano colegiado expone que es independiente en su organización, estructura jurídica y capacidad decisoria respecto de los administradores de la infraestructura, de las empresas ferroviarias, o de cualquier organismo interesado.

Grande-Marlaska ha asegurado también, categórico, que nunca se ha manejado la opción del sabotaje como causa del descarrilamiento del tren de Iryo con el que 20 segundos después chocó el Alvia de Renfe.