El Gobierno prevé regularizar en torno a 100.000 inmigrantes este año

El Gobierno prevé regularizar a unos 100.000 inmigrantes durante este año y pasar de los 250.000 que había a 31 de diciembre del año pasado regularizados a través de la figura del arraigo a 350.000 a finales de 2025, según informa EFE.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que ha participado, junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en el II Encuentro con Entidades de Inmigrantes en València, ha explicado que con la reforma del reglamento de Extranjería, que entró en vigor en mayo, se prevé que a finales de este año sean 350.000 los inmigrantes regularizados y el próximo año se llegue a las 400.000 personas regularizadas.

Cancela ha señalado que es un procedimiento individualizado "con garantía, seguridad jurídica", y además con él se atiende el marco de la Unión Europea de no poder hacer regularizaciones masivas con carácter general. "Entonces creo que esta es la mejor herramienta que puede existir para que las personas puedan acceder a la ciudadanía plena, que es de lo que estamos hablando", ha afirmado.

Según Cancela, con las novedades que contempla la reforma del reglamento se simplifican los trámites, se facilita el acceso al arraigo y se aumenta el número de figuras de arraigo (social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familiar), "intentando facilitar al máximo" que las personas que puedan acreditar los requisitos puedan hacerlo.

Regularizaciones para migrantes tras la dana

La secretaria de Estado de Migraciones ha calificado de "éxito absoluto" las medidas extraordinarias desplegadas por el Gobierno para regularizar la situación administrativa de migrantes tras la dana, pues de las 30.000 solicitudes recibidas, la mayoría de la provincia de Valencia, más del 95 % han sido resueltas en positivo y quedan pendientes de resolución unas 4.000.

Las que han resultado negativas -1.366 desestimadas según datos de la Secretaría de Estado de Migraciones ofrecidos el pasado 14 de mayo- es debido a documentación que hay que subsanar y a la no aportación de documentación que se requiere, como ocurre en el caso del documento sobre antecedentes penales, para lo que se ha ampliado el plazo puesto que hay países que están tardando mucho en remitir esos papeles de constatación de no tener antecedentes y eso hace que los migrantes no lleguen a cumplir los plazos.

Cancela ha destacado las medidas extraordinarias para los extranjeros que estuvieran en situación irregular para que tuvieran la oportunidad de participar en la reconstrucción en la tierra que "han escogido para desarrollar su vida".

Valencia es la cuarta provincia con mayor presencia de personas migrantes y un territorio que ha demostrado "solidaridad y acogida".

Sobre el reparto ha defendido que el Gobierno está poniendo propuestas encima de la mesa y que sigue pensando que la medida oportuna es la modificación de la Ley Orgánica de Extranjería.

Canarias, ha dicho, cuenta con "toda nuestra colaboración y solidaridad y seguimos hablando, buscando soluciones, sobre todo para los menores no acompañados, solos, muy vulnerables, que creo que habría que pensar primero ante todo en ellos para intentar buscar una solución lo antes posible".