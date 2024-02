Gobiernos del PP y Vox agasajan, financian y hasta abren las aulas a grupos extremistas en su órbita

El señor que toma la palabra está enfadado. Le irrita, explica, "tener que aguantar a este personaje que tenemos como presidente" y a "este insufrible gobierno socialcomunista del Frente Popular". Estamos en la fase más cruda de la pandemia, 2020, y el hombre se muestra preocupado por cómo en la izquierda "aprovechan la letal expansión" del covid-19 "para acabar con nuestra democracia". Le causa alerta esta hipótesis: el Gobierno "puede salir beneficiado de esta crisis". ¿Por qué? Porque crecerán los subsidios y habrá "conversión directa" de "ingresos públicos" en "voto a la izquierda". Por eso se establecerá una "renta mínima vital", para que la izquierda se beneficie con votos.

Ya lanzado, deja "una iniciativa en el aire". "¿No se podría pensar en que todo aquel que está subvencionado o pagado por el Estado pierde el derecho a voto? Ahí lo dejo".

Quien sugiere un regreso al sufragio censitario durante este debate sobre la España que saldría del covid es Íñigo Gómez-Pineda, presidente entonces y ahora de la Fundación Villacisneros, una entidad de cuya naturaleza pueden dar ideas estas ocho pinceladas:

1) Es impulsora de la organización NEOS, liderada por Jaime Mayor Oreja, para combatir a los enemigos de la nación, la familia y la vida. 2) Es integrante de las Plataformas Sí a la Vida –contra el aborto– y Los 7.000 –contra la eutanasia–. 3) Sostiene que "el mejor modelo" para el "desarrollo más equilibrado" de la persona es la "familia tradicional", es decir, con padres heterosexuales. 4) Promueve junto a otras entidades como la Asociación Católica de Propagandistas una "alternativa cultural al Frente Popular". 5) Figura en su patronato la histórica del PP vasco María San Gil, que cree que Pedro Sánchez, "los podemitas, los comunistas, los independentistas y los filoetarras" quieren cambiar la sociedad para que la vida no tenga "ningún valor". 6) De su "foro de pensamiento" ha sido director –la fundación no responde si aún lo es– el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch. 7) En sus premios anuales ha distinguido a Esperanza Aguirre "por su compromiso en la defensa de los valores que conforman la razón de ser de la fundación". 8) Pide la ilegalización de Bildu.

Pues bien, esta entidad acaba de firmar un convenio con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, gobernada con mayoría absoluta por el PP, para la "promoción de los valores democráticos" y la "convivencia ciudadana". El despliegue de la iniciativa va a tener lugar en las aulas, con actividades como "conferencias sobre la historia del terrorismo de ETA" para alumnos de 15 años en adelante. La fundación propondrá y facilitará los ponentes, llevando a las aulas el "testimonio directo de las víctimas". También pondrá a disposición de la consejería "material didáctico" y participará en la formación del profesorado.

Con un patronato copado por Gómez-Pineda y su familia, Villacisneros no sólo tiene como fin combatir el terrorismo, sino también "el nacionalismo", cuyo objetivo es "destruir España". En su Proyecto Víctimas del Terrorismo alerta contra los "testaferros políticos" de ETA, que pretenden "difuminar" lo ocurrido. El objetivo es "deslegitimar el proyecto político" de ETA. Es decir, no sólo va contra los medios de ETA, que fueron criminales, también contra los que eran los fines de una banda que no dan por muerta. "ETA sigue viva, no llamándose ETA, sino Bildu", declaraba en mayo María San Gil, de la que Villacisneros difundía en 2022 una entrevista, cuando aún era su vicepresidenta, en la que explicaba la "relación entre el terrorismo y el aborto".

La entidad firmante del convenio defiende la ilegalización de Bildu. Este mensaje es de mayo de 2013, cinco años después de la disolución de ETA, que dejó de matar en 2011.

Víctimas del terrorismo piden a la Fiscalía que audite la relación de Bildu con ETA desde 2011 https://t.co/ZfGhOomZ75



✔️Bravo @AsociacinDigni2 por ampliar la denuncia en la Audiencia Nacional y solicitar que se recaben informes de cara a pedir la ilegalización del partido. — Fundación Villacisneros (@FVillacisneros_) May 17, 2023

En su memoria del trienio 2018-2020 Villacisneros se fija como objetivo "conseguir la ilegalización de las marcas políticas de ETA", de la que no es raro que hable en presente. Al mismo tiempo, Villacisneros es firme opositora a la Ley de Memoria Histórica, entre otros motivos porque pretende "ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales" sobre el siglo XX español. En síntesis, para Villacisneros –que por otra parte se declara en lucha contra el "adoctrinamiento" en las aulas, al igual que el PP– Bildu debe ser ilegal y la Fundación Francisco Franco legal.

Esa es es la entidad que entra ahora en las aulas.

infoLibre trató de recabar de Villacisneros explicaciones más detalladas sobre el convenio y sus implicaciones, sin respuesta. La Consejería de Educación recalca que la "propuesta" salió de la fundación, "como ocurre en otros muchos casos", destaca que todo está enmarcado en los currículos oficiales y aclara que son los centros los que decidirán si realizan las actividades. Educación subraya que el convenio no implica coste.

Atención a embarazadas en manos de Red Madre y Adevima

El caso de la Villacisneros no es único. Gobiernos del PP, solo o en compañía de Vox, están dando entrada al espacio público, oficial, a entidades situadas en tesis extremistas, antes marginales, en un fenómeno que choca con la supuesta preocupación de ambos partidos por combatir el uso "ideológico" de las instituciones. En realidad, su sesgo es ya obvio: sus gobiernos han han empezado a suprimir ayudas a sindicatos y asociaciones de memoria histórica mientras las suben a la tauromaquia. Pero a veces este sesgo llega al punto de apoyar la actividad de grupos agitadores en el extremo derecho del tablero.

De nuevo en Andalucía, donde gobierna Juan Manuel Moreno, quien suele ser citado como el barón moderado del PP, el Ejecutivo ha encargado el asesoramiento a embarazadas a dos organizaciones adscritas del movimiento antiabortista en su vertiente más radical, incluida una defensa de la existencia de vida humana plena de derechos desde el momento de la concepción, en línea con las posiciones más integristas del Partido Republicano en Estados Unidos. Una es Red Madre, que equipara el aborto con el "asesinato". Otra es Adevima, un grupo católico que impedía abortos ante una clínica y que se dedica a insultar en redes sociales a los políticos, "discípulos de Satanás", que no se opongan al "crimen" del aborto.

Las ayudas a estas y otras organizaciones "provida" se sustentan en un pacto con Vox alcanzado en la pasada legislatura, cuando la ultraderecha era decisiva. Ahora, aunque el PP mantiene la mayoría absoluta, el programa de subvenciones continúa.

Patrocinio para la escuela de Vox

En Castilla y León, la Consejería de Cultura, en manos de Vox, patrocinó el año pasado un curso de verano del Issep, una escuela de formación vinculada al partido de Santiago Abascal. La cuantía aportada alcanzó los 15.000 euros, según publicó La Marea.

El Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (Issep), ubicado en Madrid, constituye la rama española del Institut des Sciences Sociales, Économiques et Politiques, fundado en Lyon en 2018 por Marion Maréchal, figura pujante de la ultraderecha francesa. Constituida en 2020, en su patronato figuran dos hombres citados con frecuencia como de la máxima confianza de Abascal: Kiko Méndez Monasterio, antiguo militante del partido Alianza por la Unidad Nacional, que fue condenado por agredir a Pablo Iglesias en 1999, y Gabriel Ariza, hijo de Julio Ariza, fundador del Grupo Intereconomía y de Libertad Digital. Su presidente es Miguel Menéndez, un nieto de Blas Piñar orgulloso de la "cruzada" de Franco. Su director es el abogado franco-argentino Santiago Muzio, cuando exhumaron a Franco dijo que así "¡resucita el alma del Caudillo para el pueblo español!". Entre los profesores del Issep figuran Mayor Oreja; el dirigente de Vox Jorge Buxadé; Javier Tebas, presidente de la Liga y exmilitante de Fuerza Nueva; José Javier Esparza, presentador de El gato al agua; o el activista contra el aborto Jorge Soley.

El Issep tiene previsto convocar un nuevo curso de verano en 2024. Ni el instituto ni la consejería respondieron a las preguntas de este periódico, entre ellas si también habría financiación pública para esta nueva edición del evento.

Castilla y León no es la única comunidad que ha apoyado al Issep. También Madrid. La Consejería de Economía le otorgó en 2023, mediante una concesión directa, una subvención de 2.500 euros para el "fomento" de la "responsabilidad social" y la "conciliación laboral". Desde Economía aclaran que se trata de una ayuda entregada a quien cumple los "requisitos" sin "mirar la ideología".

Ayuso, "Socia de Honor" de El Club de los Viernes

En Madrid Isabel Díaz Ayuso ha contribuido a dar notoriedad y a amplificar el discurso de dos entidades que grosso modo podríamos caracterizar así: la de los uniformados a los que les "gusta la fruta" y la de los que piden ingresar a Irene Montero en un sanatorio mental. Ayuso no ha firmado convenios ni les ha dado subvenciones, sino que se ha convertido en "socia de honor" de una y "Gran Dama" de la otra. Y todo ello entre agasajos sobre la moqueta oficial.

El Club de los Viernes es una organización nacida en Oviedo en 2015 contra la "hegemonía de las ideas socialdemócratas en el ámbito intelectual y de los medios". Tiene como como cofundadores a Diego Barceló, consultor sobre economía y articulista en OK diario y Libertad Digital, y a Javier Jové, hoy diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias.

Destacado defensor en España de Javier Milei, El Club de los Viernes se dedica a la agitación contra la izquierda. Para esta entidad, Irene Montero era en su etapa como ministra una "mujer florero" que debía "ser destituida e internada en un centro de salud mental". No fue un comentario aislado sobre la antigua titular de Igualdad. Su "salud mental" ha sido objeto de más alusiones denigratorias por parte de El Club, para el que el "cambio climático" es "ideología progre".

Aunque en numerosos artículos es citado como próximo a Vox, el club también lo es al PP de Madrid. Y especialmente a Ayuso, a la que salió a defender cuando Pablo Casado se enfrentó a ella por la comisión cobrada por su hermano. A la presidenta de Madrid le debe El Club de los Viernes su momento de máxima notoriedad y visibilidad. ¿Cuándo? Cuando la lideresa le abrió las puertas de Real Casa de Correos, sede de la Presidencia.

Todos los mensajes antes recogidos de El Club de los Viernes eran públicos cuando Ayuso ejerció de anfitriona en la entrega a ella misma del Premio Escuela de Salamanca, concedido por dicha entidad. Fue en un acto en julio de 2022. Durante el mismo tomó la palabra el actual presidente de El Club, Roberto Hernández, que dijo de "Doña Isabel Díaz Ayuso" que "su sola presencia desestabiliza y pone en entredicho los pilares de la izquierda hegemónica". Hernández, con el fondo de las banderas de España y Madrid, se explayó en el elogio y luego le hizo entrega del premio a Ayuso, que se convirtió en "Socia de Honor". Ella posó junto a Hernández y agradeció a a El Club de los Viernes la defensa del "legado" liberal y su trabajo como "contrapeso a ese rodillo totalitario" de las "políticas populistas". Allí mismo anunció que la Escuela de Salamanca se incluirá en el temario de 2º de Bachillerato.

Fue todo un tanto para El Club de los Viernes, cuyo día de gloria institucional no ha atemperado un ápice su talante y desde entonces se ha dedicado, por ejemplo, a lanzar mensajes así sobre Pablo Iglesias.

¿Es Pablo Iglesias un depredador sexual?

Animamos a antiguas alumnas suyas a contar experiencias que hayan tenido. pic.twitter.com/Y2LwUX0dhI — Club de los Viernes (@clubdeviernes) November 23, 2022

O a decir que Jorge Javier Vázquez rezumaba tanto "odio" al fotografiarse con Mónica García (Más Madrid) que parecía "Echenique con sobrepeso". El antiguo portavoz de Unidas Podemos, por cierto, ha sido objeto de comentarios de El Club que incluyen alusiones denigratorias a su discapacidad: "Nos filtran que se está preparando un biopic de Echenique protagonizado por Carlos Bardem". "En la última semana aparece Echenique y los llama machistas mientras los atropella". "Por alguna razón que desconocemos, Echenique ha decidido hacer un hilo sobre el aspecto físico de otros. Echenique". "La mayor discapacidad que tiene Echenique es de índole moral". "Resulta casi hasta grotesco que exista alguien como Echenique".

De esta asociación es Ayuso "socia de honor".

El "auxilio" de dos militares franquistas

Este mismo año, el 16 de enero, Ayuso volvió a abrir la Real Casa de Correos para recibir a una asociación. Esta vez, a los Reales Tercios de España, organización "jerarquizada militarmente" que se declara "heredera" de la creada en 1942 por Juan de Borbón, padre de Juan Carlos I, "auxiliado" por los generales Alfredo Kindelan y Antonio Aranda, ambos sublevados en 1936 que combatieron en el bando franquista. El primero llegó a ser jefe de Aviación Nacional. El historiador Ángel Viñas, especializado en la Guerra Civil y el franquismo, señala que ambos eran "monárquicos a machamartillo, partidarios de Don Juan". Y puntualiza: "Los dos formaron parte de un grupo de altos mandos que participaron en la conspiración del 36 y se sublevaron contra la República con la idea de restaurar la monarquía alfonsina. Pero no, ojo, una igual que la que cayó en el 31, sino una monarquía fascistizada, en íntima conexión con la trama civil del golpe".

De esta asociación es Ayuso "Gran Dama".

Vox logra de la mano del PP eliminar ayudas sindicales tras obtener más de 50 millones públicos desde 2019 Ver más

Los Reales Tercios de España se declaran constitucionalistas y tienen como fin "mantener vivo el ideal monárquico", preservar los "principios y valores" de la "vida castrense" y promover el "amor a España". Su actividad usual es más bien discreta. Difunden y elogian lo que hace Felipe VI, felicitan a la Familia Real por Navidad, publican algún mensaje religioso, celebran torneos de golf, acuden uniformados a la celebración del 2 de mayo, de San Isidro, de La Paloma, de La Almudena, y allí saludan con modos castrenses a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Civil... "No buscamos exposición pública con lo que hacemos", sostiene la entidad.

Su día de relumbrón ha sido gracias a Ayuso. Al igual que en el caso El Club de los Viernes, la ocasión fue un acto solemne en la Real Casa de Correos. Alí la presidenta fue reconocida como "Gran Dama de los Reales Tercios de España". Durante el acto, el presidente de los Reales Tercios, el general retirado Agustín Álvarez, ataviado con uniforme castrense, proclamó desde el atril que a los Reales Tercios "nos gusta la fruta", expresión que remite al "hijo de puta" que se leyó en los labios de Ayuso, sentada entre los invitados en el Congreso, durante una intervención de Pedro Sánchez en noviembre.

Ascendido en 1996 por José María Aznar, que lo llamó “el primer general del PP”, Álvarez aprovechó su discurso para recordar que "el rey está por encima del Gobierno" y que "Juan Carlos I no tiene causas pendientes". Los elogios para Ayuso, "esperanza para el futuro", fueron máximos: "Siempre nos tendrá a su lado. Sólo los indeseables malnacidos no reconocen sus méritos". Y cerró: "Que Dios la siga protegiendo". Ayuso recibió la banda y el lazo de "Gran Dama", se volcó en agradecimientos, destacó el "realce" que dan los Reales Tercios a los actos públicos y prometió hacerse merecedora de la distinción entregada por una entidad que "ya también –dijo– considero un poco la mía".