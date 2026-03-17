Govern y ERC buscan un acuerdo de última hora para evitar que descarrilen los presupuestos

El Govern de Salvador Illa y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han intensificado en las últimas horas de este martes sus contactos en busca de un acuerdo 'in extremis' para evitar que descarrilen los presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 2026.

El pleno del Parlament catalán debatirá este viernes el proyecto presupuestario del Govern y, si socialistas y republicanos no alcanzan algún tipo de compromiso, ERC mantendrá su enmienda a la totalidad y el pleno rechazará la tramitación de las cuentas.

Para retirar su enmienda a la totalidad, ERC pone como condición que el Gobierno de Pedro Sánchez dé garantías de que cumplirá con la cesión del IRPF a Catalunya, un compromiso que figura en el acuerdo de investidura de Illa. Hasta este martes no ha habido ningún gesto en este sentido, ni del presidente del Gobierno ni de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por lo que los presupuestos de Illa —que ya tienen el aval de Comuns— no cuentan con el apoyo imprescindible de ERC.

Sin embargo, en las últimas horas de este martes ha habido movimientos entre ambas partes para intentar acercar posiciones y encontrar una fórmula que evite el choque de trenes en el pleno del viernes.

Reunión en el Palau de la Generalitat y hermetismo

Este martes al mediodía, una delegación de ERC —integrada por el vicesecretario de comunicación, Isaac Albert; el director general, Lluís Salvadó; la jefa de gabinete de Oriol Junqueras, Mercè Pastor, y el secretario general adjunto, Oriol López— se ha reunido con representantes del Govern y del PSC en el Palau de la Generalitat. Fuentes conocedoras del encuentro consultadas por EFE han explicado que la reunión ha ido bien, aunque han expresado su cautela, a la espera de ver cómo avanzan las conversaciones, sobre las que públicamente ambas partes mantienen un estricto hermetismo.

Desde las filas republicanas, hay la sensación de que los socialistas empiezan a entender la encrucijada en la que se encuentran los presupuestos y la necesidad de moverse para evitar que el debate parlamentario del viernes acabe en descalabro. Son dos las posibilidades para esquivar una derrota parlamentaria de los presupuestos: o bien ERC arranca un compromiso de última hora y retira su enmienda a la totalidad, o bien el Govern opta por retirar su proyecto presupuestario para ganar tiempo para seguir negociando y presentarlo dentro de unas semanas, como han sugerido los republicanos.

Este miércoles puede ser un día clave para la búsqueda de una solución entre socialistas y republicanos, que se verán las caras en el Parlament: a las 11:30 horas, Illa se someterá a la sesión de control al presidente de la Generalitat, mientras que a las 15:30 horas comparecerá para explicar la gestión de su Govern, dos momentos en los que podría escenificarse un acercamiento.

El Govern pide "responsabilidad" y "prudencia"

La mañana de este martes, la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha negado que el Govern vaya a retirar antes del viernes el proyecto de ley de presupuestos para renegociarlo con ERC y volver a presentarlo en abril.

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En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern, la consellera de Territorio y portavoz del Ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, ha afirmado que negociarán hasta el último momento con ERC para salvar los presupuestos y ha pedido "responsabilidad" y "prudencia" para no torpedear las conversaciones. "Trabajamos para que Cataluña tenga unos presupuestos y estamos en este escenario y en ningún otro", ha subrayado la consellera.

El portavoz de JxCat en el Parlament, Salvador Vergés, ha asegurado que, si el Govern acabase retirando el proyecto de presupuestos y lo pospusiera, "haría perder todavía más el tiempo al país" y "sólo traería más inestabilidad".

Para el portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, aplazar la votación presupuestaria sería "una mala idea que seguramente tendrá costes", por lo que ha emplazado a PSC y a ERC a que "lleguen a una solución" antes del viernes.