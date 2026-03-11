La peste porcina salta al municipio de Barcelona y obliga a extender las restricciones

La Generalitat ha informado de un nuevo caso de peste porcina africana (PPA) localizado por primera vez en el término municipal de Barcelona, lo que obligará a extender las restricciones al acceso al medio natural en todo el Parque Natural de Collserola, según informa EFE.

"Un nuevo positivo afecta al término municipal de Barcelona; es el mismo foco del caso detectado en Sant Just Desvern y, a partir de mañana, se hará una resolución para extender las restricciones de acceso al medio natural que afectarán a todo el parque natural de Collserola y a 18 municipios", ha informado este miércoles el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig.

El conseller ha detallado que el nuevo positivo es "justo al lado" del hallado previamente en Sant Just Desvern el pasado 6 de marzo, pero en este caso dentro del término municipal de Barcelona.

A raíz de la aparición de los primeros casos de peste porcina en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), el pasado noviembre comenzaron las restricciones en las actividades en el medio natural en un primer radio de 6 kilómetros, que se ha ido ampliando conforme han aparecido casos fuera de la 'zona cero' en localidades como Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern y, ahora, Barcelona.

Ya había restricciones en el acceso al parque de Collserola por el lado norte y los laterales correspondientes a los ríos Llobregat y Besòs; con la inclusión de Barcelona en la zona de alto riesgo, ahora quedará prohibido el acceso también desde la capital, por el sur.

Ordeig ha pedido "calma" para las personas que viven y trabajan en el entorno del parque natural de Collserola o que viven en los barrios aledaños: "La gente podrá ir a los negocios, a los equipamientos y a las paradas de transporte público", ha señalado.

El conseller ha informado de la situación al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y ha indicado que mañana, cuando esté terminada la resolución, podrá dar más detalles de cómo se aplicarán las restricciones en la zona montañosa de Barcelona, que está parcialmente urbanizada y tiene diversos senderos para actividades de ocio, como la Carretera de les Aigües.

Ordeig ha recordado que las restricciones de acceso de personas al medio natural son para no ahuyentar a los jabalíes y para que puedan trabajar los equipos de captura de estos animales.

"Tenemos que hacer actuaciones muy contundentes de capturas en los próximos días y, por tanto, necesitamos poder hacerlo en condiciones y con seguridad", ha señalado el conseller.

Ordeig ha negado errores en la estrategia de contención, pues ha dicho que ya contaban que la peste podría extenderse hacia el sur, una zona "imposible de blindar".

"No se puede separar Collserola, allí no se podían poner vallas; ya sabíamos que, si en algún sitio tenía que ir, tenía que ser hacia abajo", ha dicho Ordeig, consciente de que el virus -que no se transmite a los humanos- ya no puede ir más hacia el sur porque ya solo queda la ciudad y el mar.

Ya son 18 los municipios los que están en la zona de alto riesgo: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Molins de Rei, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern y Barcelona.