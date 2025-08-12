Guerra entre Puente y Mañueco por la gestión de la Junta de Castilla y León en lo peor de los incendios

Los incendios que asolan España han saltado al terreno político con un cruce de reproches que se aviva en las redes sociales, aunque la ministra Elma Saiz ha pedido este martes colaboración y alejarse de la confrontación ante la gravedad de la situación. Ha informado EFE.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha avivado el rifirrafe político con varios mensajes en su cuenta de la red social X criticando la gestión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, a los que ha sido respondido por dirigentes de los populares, incluido su líder, Alberto Núñez Feijóo.

"Dónde estará Juanma que no ha aparecido ni por la mezquita ni por Tarifa. Y la prensa andaluza tan locuaz y tan crítica conmigo. Tiene que andar lejos", ha escrito en un mensaje este martes, tras el que publicó el lunes en el que ironizaba sobre la ausencia de Mañueco en su comunidad por encontrarse de vacaciones: el incendio de Cádiz "le pilla más cerca que los de Castilla y León, igual puede echarle una mano a Juanma (Moreno)".

Y en otra publicación escribía el ministro: "no hay desgracia que no les pille de farra", aludiendo también al presidente valenciano, Carlos Mazón, por la gestión de la dana y llamando a los dos "sinvergüenzas".

Puente dijo también que si un presidente del PSOE "estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga, o mientras su territorio se quema", sería cesado de manera automática, igual que dejaría de estar en su partido si "el amigo de un narco llegase a presidente", refiriéndose al líder de los populares.

Feijóo le replicó -también en la red social- que si un ministro de su Gobierno "bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata" y ya que Pedro Sánchez no pide eficacia ni honradez a su equipo debería pedirles al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles.

A los mensajes de Puente, el propio Mañueco ha respondido defendiendo su presencia en Castilla y León ya que asegura que su primera aparición fue el lunes en el Cecopi autonómico, convocado en Zamora a las once de la noche, y le ha acusado de hacer un uso "frívolo del sufrimiento" que causan los incendios.

Además, ha dicho que no va a responder porque no quiere "rebajarse". Ha apuntado que Puente tiene "altas responsabilidades en nuestro país" pero hace "una política que nos avergüenza a todos".

Saiz pide evitar la confrontación

Pero ha sido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha evitado la confrontación al apostar por la colaboración con las comunidades y ha reivindicado la labor del Gobierno para acompañarlas "desde el primer minuto".

"Mientras España está ardiendo, a mí me van a encontrar siempre en la colaboración y no en la confrontación", ha dicho, al tiempo que ha zanjado: "es momento de estar unidos".

Los incendios recorren España: la situación mejora en León y en Ávila ya han vuelto los 1.500 desalojados Ver más

Por parte del PP, su vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha disculpado la ausencia de Mañueco en los primeros días y ha criticado a Puente por su "ingenio de saldo" y sus mensajes "de odio". Ha lamentado que España no tenga un gobierno "sino una panda de tuiteros", en alusión a los mensajes de Puente.

Por su parte, el PSOE en Castilla y León ha anunciado que cuando los incendios forestales queden estabilizados exigirá la asunción de responsabilidades políticas al Gobierno autonómico por "negligencia y falta de previsión" con un operativo que "colapsa ante varios focos simultáneos".

Asimismo, el PSOE en Andalucía ha reclamado la comparecencia parlamentaria urgente de los consejeros de Presidencia y Sostenibilidad para informar sobre el fuego y sus consecuencias.