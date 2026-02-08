Las I Jornadas ‘Democracia: heridas y esperanza’ analizan las fracturas democráticas

El Instituto Cervantes de Madrid acogerá los próximos 11 y 12 de febrero las I Jornadas Democracia: heridas y esperanza, un espacio de reflexión pública que nace con la vocación de analizar el estado actual de la democracia, sus grietas más visibles y las posibilidades de reconstrucción en un contexto marcado por la polarización política, la desinformación y el desgaste institucional.

El encuentro, que podrá seguirse tanto de forma presencial como online, reunirá a pensadores, analistas políticos, representantes del ámbito sindical, periodistas y responsables públicos para debatir sobre algunos de los grandes desafíos democráticos contemporáneos: la crisis de la representación política, el papel de los medios de comunicación, el aumento de la desigualdad social, el descrédito de las instituciones y las condiciones necesarias para recuperar la confianza ciudadana.

Una mirada plural sobre la democracia en crisis

La primera jornada, el 11 de febrero, contará con la participación de Daniel Innerarity, uno de los principales analistas europeos de la democracia contemporánea, que aportará una reflexión filosófica sobre los límites y tensiones de los sistemas democráticos actuales. Junto a él intervendrá Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, quien abordará los retos democráticos desde la perspectiva del mundo del trabajo y la cohesión social.

El debate se completará con las aportaciones de Luis Arroyo, analista en comunicación política y liderazgo, y de Cristina Monge, socióloga y politóloga, ambos columnistas de infoLibre. La jornada incluirá, además, la intervención especial de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, centrada en los retos sociales y políticos que afronta la democracia en España y en Europa.

Medios, ciudadanía y derechos fundamentales

El 12 de febrero, las jornadas pondrán el foco en la dimensión internacional, mediática y jurídica de la democracia. Participará Hana Jalloul, experta en relaciones internacionales y análisis geopolítico, junto a Jesús Maraña, periodista y director editorial de infoLibre.

Esta segunda sesión contará también con la intervención de María Eugenia Rodríguez Palop, jurista y exeurodiputada especializada en derechos fundamentales, feminismo y democracia constitucional, y de Esther Palomera, periodista y analista política.

Democracia como proyecto colectivo

Las I Jornadas Democracia: heridas y esperanza aspiran a contribuir a un debate riguroso, plural y necesario sobre la democracia no solo como sistema político, sino como proyecto ético y horizonte compartido. En un momento de creciente desafección ciudadana y avance de discursos autoritarios, el encuentro propone una reflexión colectiva sobre cómo fortalecer las instituciones, ensanchar derechos y reconstruir la confianza social.

Las sesiones se celebrarán ambos días a las 19:00 horas en el Salón de Actos del Instituto Cervantes (calle Alcalá, 49, Madrid). La entrada es libre hasta completar aforo, con reserva previa para la asistencia presencial a través de Eventbrite, y podrán seguirse también en directo por YouTube tanto el día 11 como el 12 y a través de la web del Instituto Cervantes.