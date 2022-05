Iceta exige explicaciones al emérito y Garzón lo tacha de "delincuente acreditado"

Dos días después de la llegada del rey emérito Juan Carlos I a Sanxenxo (Pontevedra), el ministro de Cultura y Deporte del Gobierno, Miquel Iceta, ha considerado que debería dar explicaciones por su actuación, mientras que Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida y ministro de Consumo, ha tildado al emérito de "delincuente acreditado".

Iceta ha asegurado que el rey emérito Juan Carlos I debería dar explicaciones "por haber defraudado la confianza de mucha gente y por su especial responsabilidad". Así lo ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press este sábado. Si bien Iceta ha asegurado que a él personalmente no le incomoda el retorno de Juan Carlos I a España, defiende que lo que sí le "incomoda es que no se den las explicaciones que la ciudadanía merece".

Preguntado por la actuación de la justicia acerca del rey emérito, ha respondido que intenta "no juzgar a la justicia, porque es un poder independiente que todos tenemos que respetar".

Por su parte, Garzón se ha referido este sábado en Asturias al rey emérito Juan Carlos I como "delincuente acreditado". Según ha afirmado, "toda España sabe que es un ladrón". El dirigente político se ha pronunciado en estos términos al ser preguntado por los periodistas en un acto en Mieres sobre si la presencia del rey emérito en España había generado algún tipo de problema con sus compañeros del resto del Gobierno.

Garzón ha contestado que ha tenido ninguna "observación crítica" por parte de nadie en el seno del Gobierno acerca de su posición. Lo que está pasando, ha dicho, es una "expresión clara" de la "impunidad" con la que ha venido actuando la Casa Real.

Al referirse a Juan Carlos I como "delincuente acreditado", Garzón ha explicado que el propio "ciudadano Juan Carlos de Borbón" admitió ante Hacienda que había delinquido. "Toda España sabe que el anterior jefe de estado..., todavía rey porque e hizo así para protegerle y blindarle, toda España sabe que esa persona es un ladrón", ha afirmado el Ministro.

Ha reconocido Garzón que es cierto que no tiene causas judiciales abiertas en España, pero no lo ha atribuido a que sea inocente, sino a cosas distintas, como que muchos de las informaciones se refieren a los tiempos en que era "inviolable" y "por tanto, protegido por las instituciones monárquicas".

Así las cosas, ha dicho que él no va a opinar de lo que hace con su vida privada alguien que no tiene una causa judicial abierta. "Yo honestamente no voy a valorar si quiere hacer regatas, ver a su hijo, pasear con gatitos... Me da igual, es el ámbito privado y hay que respetarlo", ha indicado. Lo peor para Garzón es que los demócratas no hayan sido capaces de articular un mecanismo que evite que comportamientos como el de Juan Carlos I puedan volver a producirse.

El PP no cree necesario que el emérito dé explicaciones

Por su parte, el PP se ha reafirmado en su negativa a revisar la figura de la inviolabilidad del rey, uno de los motivos esgrimidos por la Fiscalía para archivar las investigaciones relativas a Juan Carlos I. "No hay que entrar en polémicas estériles", ha defendido el diputado conservador, José Antonio Bermúdez de Castro, para quien el rey emérito "no tiene por qué dar explicaciones" sobre su comportamiento, como exige el PSOE.

En una entrevista a Radio Nacional, recogida por Europa Press, el también presidente de la Comisión de Defensa del Congreso ha cargado contra quienes "aprovechan cualquier circunstancia para debilitar a la institución monárquica" y ha subrayado que esa figura se introdujo en la Constitución al considerar que, en su condición de jefe del Estado, el rey debe contar con "un estatus de protección especial" y "quedar fuera de la controversia política".

Desde su punto de vista hay que asumir "con normalidad" que el padre de Felipe VI haya sido recibido con un "gran cariño" a su llegada a Sanxenxo (Pontevedra), en su primera visita a España tras casi dos años residiendo en Abu Dabi. "Es un ciudadano español sin ninguna causa pendiente, hay que ver con normalidad que pueda estar en España", ha dicho, a la vez que ha puesto en valor su "legado" como jefe del Estado. "Merece un respeto y una valoración; es una figura determinante para la defensa de la democracia y eso no se debe olvidar", ha abundado.

Respecto a la insistencia de los socialistas en exigir "explicaciones" al rey emérito, Bermúdez de Castro ha rehusado entrar a "analizar o juzgar" cuestiones que, desde su punto de vista, "forman parte de la esfera privada" de Juan Carlos de Borbón. "Ya lo han hecho otros archivando las causas y él mismo retirándose de la vida pública. No tiene por qué dar explicaciones, las dará si quiere y si no, no; no tiene ninguna causa pendiente", ha argumentando.

Además, ha recalcado que ahora la institución la encarna Felipe VI quien, a su juicio, lo está haciendo "de una manera ejemplar, con plena eficacia y gran sabiduría". En este contexto, ha destacado que el rey ha asumido los "estándares de otras casas reales" en materia de transparencia y el Tribunal de Cuentas va a poder "fiscalizar sus ingresos y gastos".

Podemos censura su "falta de ganas" de "rendir cuentas"

La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, y el secretario de Horizonte Republicano de la formación, Rafa Mayoral, han tildado de "bochorno mediático" el regreso de Juan Carlos I a España y ha censurado la "falta de ganas y voluntad" de la monarquía de "rendir cuentas y contarle a la ciudadanía lo que está pasando, más allá de fotos en regatas y disfrutar de las vacaciones". Así lo han manifestado en declaraciones a los medios este sábado durante la primera jornada de la 'Fiesta de la Primavera' que Podemos celebra este fin de semana en Valencia. Los responsables de la formación han defendido que es "el momento de decir las cosas claras" y, así, han criticado que hay "dos reyes que no rinden cuentas hacia la ciudadanía y llevamos años diciendo que la justicia no es igual para todos".

Verstrynge ha denunciado la "clara situación de inviolabilidad" que, a su juicio, existe en España y la "protección hacia la Casa Real", que además "hace un flaco favor a nuestro país", y ha reflexionado que el problema "no es el rey, es la estructura monárquica y su falta de ganas y voluntad para rendir cuentas". En esta línea, ha considerado que la situación de la monarquía es "totalmente insostenible" y ha abogado por que España "tiene que pensar en la república no como un fin sino como un proceso y no como palabras vacías", ha remarcado, al tiempo que ha reivindicado que la ciudadanía pueda elegir el modelo de Estado.

En similares términos se ha manifestado el secretario de Horizonte Republicano de la formación, Rafa Mayoral, quien ha planteado la necesidad debatir sobre la democratización del Estado y, al respecto, ha asegurado que precisamente "la falta de democratización demuestra la necesidad de que la ciudadanía tenga la posibilidad de elegir la Jefatura del Estado" ante aquellas estructuras que se han convertido en "copartícipes de los desaguisados de la dinastía monárquica". "En esta manera de proteger la impunidad de la monarquía se está poniendo en crisis a la Agencia Tributaria porque se acepte una regularización que no se le aceptaría a ninguna otra persona, se pone en peligro el prestigio de la Fiscalía cuando se emiten decretos que no hay por donde cogerlos, se pone en riesgo al Supremo cuando se archivan denuncias que tienen indicios claros de delito y se pone en cuestión el Congreso de los Diputados cuando los letrados no nos dejan debatir sobre la estructura del Estado", ha pronunciado.

Junqueras acusa al emérito de haber "robado millones de euros"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado al rey emérito de volver a España tras haber "robado millones de euros durante décadas" y sin dar explicaciones acerca del tema.

En la presentación este sábado del candidato de ERC a la Alcaldía de Tortosa (Tarragona), Xavier Faura, Junqueras ha criticado la llegada del rey emérito a Sanxenxo (Pontevedra) hace dos días: "Se pasea sin tener que dar explicaciones a nadie", informa un tuit recogido por Europa Press.

Errejón afea el silencio de Feijóo sobre el emérito

Por su parte, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha criticado este sábado el "silencio cómplice" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la visita del emérito a España, y ha dicho que "si fuera monárquico, querría una monarquía que no diera vergüenza". "Tengo cierta sorpresa con los monárquicos españoles... No he oído al señor Feijóo ninguna crítica con lo que está pasando", ha señalado Errejón, en declaraciones recogidas por Europa Press en el marco del acto de Más País 'Hacer de Centro Corazón', que se ha celebrado este sábado en Madrid.

"Me sorprende que ni siquiera le haya pedido al señor emérito que se comporte un poco y guarde un poco de decoro", ha añadido el líder de Más País, quien ha afeado estos "silencios cómplices" a "un señor que básicamente ha venido a España a reírse de los españoles: republicanos y monárquicos". Asimismo, ha reclamado al Gobierno que informe sobre "cuánto dinero" se han gastado "todos los españoles" en "regalarle una regata" al rey emérito después de que "se fue de España huyendo a una dictadura para no tener que dar cuenta ante la Justicia de las cosas que había hecho".