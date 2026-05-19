Illa y Junqueras llegan a un acuerdo de Presupuestos para que estén vigentes antes de verano

El presidente catalán, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han solemnizado este martes su pacto sobre los presupuestos de la Generalitat, a la espera de que las negociaciones entre Comuns y Govern también culminen con un acuerdo que permita aprobar las cuentas en el Parlament.

Sobre las ocho de la mañana, Junqueras ha llegado al Palau de la Generalitat, donde minutos después ha sido recibido por Illa en la Galería Gótica para escenificar su entendimiento con un apretón de manos, antes de reunirse brevemente en el despacho presidencial.

Posteriormente, han vuelto a salir a la Galería Gótica para firmar oficialmente el pacto, ante la presencia de miembros de los equipos negociadores, como Lluís Salvadó, Isaac Albert, Jordi Albert, Ester Capella y Oriol López (ERC), Albert Dalmau y Alícia Romero (Govern), así como Lluïsa Moret y Ferran Pedret (PSC).

Una vez firmado el acuerdo -que incluye la línea orbital ferroviaria, la reforma del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona o el consorcio de inversiones-, mañana miércoles a las 16:30 horas se reunirá en Madrid la Comisión Bilateral Generalitat-Estado para validar las cuestiones que vinculen al Gobierno central.

El pacto prevé el impulso de una línea de tren orbital para unir ciudades de la segunda corona metropolitana de Barcelona, el nuevo Consorcio de la Zona Franca de Barcelona -con mayoría catalana- y una sociedad mixta para ejecutar las inversiones del Estado en Cataluña, análoga al consorcio que Junts vetó en el Congreso.

Estas cuestiones van al margen de las partidas presupuestarias concretas, donde destaca el refuerzo de la Agencia Tributaria de Cataluña con una inversión de 527 millones para el periodo 2026-2029.

Negociación con Comuns

Mientras tanto, los comunes siguen negociando con el Govern para actualizar el pacto presupuestario que ya sellaron en marzo y que no sirvió para aprobar las cuentas, ya que entonces ERC rechazó sentarse a la mesa de negociación ante la negativa del Gobierno a comprometerse a ceder el IRPF a Cataluña.

Comuns -cuyos votos también son imprescindibles para aprobar los presupuestos en el Parlament- fija tres prioridades: en vivienda, mantener la inversión anual de 400 millones en el plan de barrios; en transporte, reformular la nueva línea R-Aeroport para que llegue a las comarcas del Vallès; en fiscalidad, impulsar la llamada tasa Zucman, un gravamen del 2 % a patrimonios de más de cien millones.

Si se llega a un acuerdo con los comunes en los próximos días, el Govern podría aprobar el proyecto presupuestario este viernes y enviarlo al Parlament para que inicie su tramitación, con vistas a validarlo definitivamente a principios de julio.