Isabel Rodríguez: "Hay presidentes autonómicos más interesados en atacar al Gobierno que en ejecutar los fondos"

Isabel Rodríguez (Abenójar, Ciudad Real, 1981) recuerda bien el día de la moción de censura que hizo a Pedro Sánchez presidente. “En aquel momento estaba dando el pecho a mi hija recién nacida. Allá que se vino conmigo al despacho y a asistir a ese momento histórico para nuestro país”, explica. En las imágenes de ese día, que en estas fechas acaban de cumplir cuatro años, se la ve en la tercera fila de la bancada socialista, rodeada de diputados que ya no lo son, mientras los socialistas aplauden y los morados gritan “¡sí se puede!”.

Cuatro años después, socialistas y morados comparten gobierno, como entonces moción de censura, y siguen emitiendo mensajes diferentes, cuando no contradictorios. Es algo que la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, que tiene fama de medir mucho sus palabras y no cometer errores en las ruedas de prensa, no oculta. Según ella, hay una realidad, la de la gestión y el día a día, y otra muy distinta en el clima político que respira España.

“El ruido incomoda porque no deja escuchar la acción de gobierno”, explica en su despacho, situado en el Palacio de Villamejor, que fue sede de la Presidencia del Ejecutivo durante la Transición. “Para que la ciudadanía conforme un criterio y entienda el esfuerzo que está haciendo este Gobierno es importante que se nos pueda escuchar. Si hay ruido, no se nos escucha. El ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Y hay demasiado ruido. El externo no lo podemos evitar, pero el interno incomoda y lo lamento”, confiesa.

Según Rodríguez, “el Gobierno es útil, le ha sentado bien a España y le va a sentar mejor, porque lo mejor está por llegar. Para eso necesitaremos no sólo agotar esta legislatura sino la siguiente”, según ella. ¿Por qué? Según la ministra, el Ejecutivo tiene las luces largas y ha emprendido una transformación profunda de la sociedad que incluye la modernización económica, con los fondos europeos, la del mercado laboral, con la última reforma, ya en vigor, o hasta la educación, con la Formación Profesional.

“Nos estamos preguntando cómo queremos que sea la economía del mañana, por ejemplo con la apuesta por un turismo sostenible. Los indicadores de Semana Santa y los que vamos a ver este verano son asombrosos. Estamos reconvirtiendo sectores estratégicos como el del automóvil, que no sólo va a mantener el empleo que tenía sino que será un motor de expectativas y futuro gracias al PERTE del vehículo eléctrico. Hemos levantado la mano para decir que queremos hacer una transformación tecnológica en un sector muy acotado en el mundo como el de los chips o los semiconductores. Estamos abordando los cuidados y la economía social con una perspectiva muy distinta”, según ella.

La mirada a medio plazo se ve sobresaltada por la inflación, que “es un problema económico que tiene una trascendencia global. Está muy condicionado por de dónde veníamos, saliendo de una crisis económica como consecuencia de una pandemia, y por dónde estamos, combatiendo una crisis económica como consecuencia de la guerra en Ucrania”.

Vamos a implementar cuantas medidas sean necesarias contra la inflación

¿Es un problema político, además de económico? “España tiene una situación similar al resto de Europa, incluso muchos Estados están por encima [en inflación]. Ahora bien, en España existe una tranquilidad: hay un Gobierno que se hace cargo de la adversidad. Nos estamos haciendo cargo de las circunstancias atendiendo también a las familias más vulnerables. Puedo poner como ejemplo el bono térmico, el eléctrico, el incremento del Ingreso Mínimo Vital en un 15%, o medidas que nos afectan a toda la población en su conjunto como los 20 céntimos por litro en el combustible. Lo mejor es que ya nos hemos comprometido a que si la adversidad continúa, prorrogaremos ese decreto. Vamos a implementar cuantas medidas sean necesarias”, promete.

Afortunadamente, hoy tenemos un colchón del empleo que protege a las familias en general por cómo se afrontó la anterior crisis

Con el último dato de IPC en un 8,7%, la duda es si esas medidas son suficientes, por mucho que se prorroguen, y si han dado el resultado previsto cuando se decidieron. “Que no hayan dado resultado dependerá del análisis. Si no las hubiésemos implementado, los datos no serían estos, serían peores. Claro que las medidas están sosteniendo y amortiguando la situación. Y no sólo estas medidas. Afortunadamente, hoy tenemos un colchón del empleo que protege a las familias en general por cómo se afrontó la anterior crisis. Este Gobierno ha sido capaz de cerrar las persianas, parar el motor económico, proteger a los trabajadores –3,3 millones de personas en ERTE–, autónomos y empresas y en tan solo dos años haber levantado esas persianas y recuperar no sólo el empleo de 2020 sino el de 2008. Los 20 millones de ocupados, la estabilidad en los contratos o el incremento del SMI son una tabla de salvación ante estas circunstancias adversas de la economía global”.

Lentitud en los fondos europeos

Desde el Ministerio de Política Territorial se defiende la ejecución de los fondos europeos, pero también algunas trabas. “España es el país que primero y mejor está ejecutando los fondos y es el primero en recibir el desembolso de la Comisión. Eso es porque estamos cumpliendo los compromisos. Los fondos están llegando a las administraciones que quieren ejecutarlos. Las comunidades autónomas han recibido la mitad de los fondos y algunas los están ejecutando a través de la restauración de edificios para la eficiencia energética, autoconsumo para las familias… Va a ser la mayor inversión pública en el menor tiempo en nuestro país”, explica

Hay presidentes autonómicos más interesados en atacar al Gobierno que en ponerse manos a la obra con los fondos europeos

¿Hay algún nivel de la administración en el que haya una especial lentitud o alguna que no quiera que funcionen? “Percibo que hay interés en todas las administraciones, pero algunas lo están trabajando con mucho mayor entusiasmo que otras. Hay algunas comunidades autónomas cuyos presidentes tienen más interés en atacar al Gobierno que en dar respuesta a la ciudadanía de su comunidad. Comunidades como Madrid, que se quejan de la inversión del Estado, ha recibido del Gobierno 3.000 millones: 1.500 para la gestión de la comunidad y 1.500 que gestiona el Gobierno en distintas líneas, aproximadamente. Lo que tendrían que hacer es ponerse manos a la obra con la ejecución”.

A los pensionistas este Gobierno les garantiza que su pensión va a estar ligada al coste de la vida

El Gobierno defiende tajantemente la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Lo hace el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, y también la portavoz del Gobierno frente a augurios de insostenibilidad que llegan desde instituciones como el Banco de España o algunos economistas. “A los pensionistas este Gobierno les garantiza que su pensión va a estar ligada al coste de la vida. Está aprobado por ley y por tanto los pensionistas van a ver mejorado su poder adquisitivo. Vamos a cumplir”, promete.

Donde ya no está tan claro es en el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, donde el Gobierno sigue defendiendo un “pacto de rentas” sobre el que sindicatos y empresarios no se ponen de acuerdo.

Rodríguez tampoco concreta, no al menos con la rotundidad con la que defiende las pensiones, qué hacer con aquellas empresas que les va infinitamente mejor que antes de la crisis en un contexto inflacionista donde muchas familias y trabajadores se empobrecen.

Tres titulares de infoLibre: “Las 55 principales empresas españolas ganaron 61.500 millones en 2021, un 88,4% más que antes del covid” .”El pago de dividendos a los accionistas ha crecido en España siete veces más que los salarios desde 2000”. “Las energéticas del Íbex 35 ganan 3.400 millones tras disparar sus ingresos casi un 52% hasta marzo”. ¿Pueden hacer más las empresas? ¿Por qué no se aborda la cuestión de los márgenes empresariales o los impuestos? “Me alegro mucho de esos titulares. Cada vez que a las empresas de nuestro país les va bien, a nuestro país le va bien. Efectivamente, desde el diálogo y el acuerdo, la parte empresarial tiene que hacerse cargo de su responsabilidad en la renta de los trabajadores y contribuir con esos beneficios a propiciar mejores condiciones. También cuando a los trabajadores les va mejor, a las empresas les va mejor”, reflexiona.

La batalla en Andalucía

En el arranque de la campaña electoral en Andalucía, Rodríguez apela a la movilización. “Andalucía es una comunidad autónoma que ha estado marcada en su transformación y modernización por decisiones del PSOE. La comunidad guarda muchos corazones socialistas y yo tengo confianza en que el resultado electoral no será el que en estos momentos se quiere instalar en la opinión pública”.

Pero ninguna encuesta permite vislumbrar ese escenario. ”No hace tanto, en Castilla y León, las encuestas decían algo parecido a lo que dicen ahora en Andalucía y el resultado electoral final no se le parece tanto”, recuerda.

Juanma Moreno, el candidato del PP, dice que con Vox no quiere gobernar y que si las encuestas aciertan, el PSOE debería abstenerse. ¿Es una posibilidad? “No, es un gran atrevimiento por su parte. Hace cuatro años el PSOE ganó las elecciones y él no permitió que gobernara”, zanja.

La ministra es consciente de que, tanto en Andalucía como en el conjunto de España, el PSOE necesita un espacio fuerte a su izquierda. “Desearía que la izquierda a la izquierda del PSOE pudiera conformar una alternativa más sólida y estar más unida. Creo que es también el deseo de sus votantes. Estamos haciendo cosas importantes juntos y desearíamos seguir haciéndolas en el futuro. Nosotros siempre gobernamos para las mayorías y somos un partido de centralidad, no ideológica pero sí desde la gestión para las mayorías”, advierte.

Yo prefiero gobernar para las mayorías. Los que se quieran quedar pequeños, que respondan

¿Quiere eso decir que hay sectores de Podemos o incluso ministras a las que no les seduce gobernar para las mayorías? “Atendiendo sólo a minorías no se construyen sociedades. No puedo ponerme en su cabeza ni expresarme por ellas. El PSOE, en base a las mayorías, ha transformado este país. Lo hizo al comienzo de la democracia, con la entrada en la Unión Europea, con los avances sociales sin precedentes del Gobierno de Felipe González, con avances en derechos como los del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Y lo vamos a hacer ahora, cambiando este país en una nueva etapa de cambio productivo”, promete. “Yo prefiero gobernar para las mayorías. Los que se quieran quedar pequeños, que respondan”.

La última polémica es la de la OTAN. Y Rodríguez no oculta su incomodidad. “Ellos tienen que responder por sus palabras y por sus actos. Hoy en el mundo hay muy pocas tendencias políticas que estén cuestionando el papel de la Alianza Atlántica en la defensa de un Estado soberano como Ucrania, su democracia y valores. La OTAN ha evolucionado como sus sociedades y hoy es la mejor herramienta en la defensa de la paz. Lamento que se estén produciendo esas declaraciones sobre todo cuando se refieren a actos de Gobierno. Que tengan una opinión u otra sobre la OTAN en su partido, es cosa suya. Esas declaraciones se hacen desde el desconocimiento o desde la absoluta irresponsabilidad. Un básico de gobernar es asumir que cuando uno gobierna ha de diferenciar la responsabilidad institucional y del partido y hay irresponsabilidad en el partido en relación al Gobierno”.

Aún estamos esperando al hombre de Estado que decía ser Feijóo

Por último, Feijóo. No hay contactos para renovar el CGPJ y al Gobierno el nuevo líder se le parece cada vez más al anterior. “Aún estamos esperando al hombre de Estado que decía ser Feijóo. Hace más de un mes y medio que se produjo la reunión con el presidente del Gobierno en la que éste le ofreció grandes acuerdos que no encontramos en el líder de la oposición”, según ella.

¿Hay efecto Feijóo en las encuestas? “Un nuevo liderazgo puede provocar ese espejismo. El problema es cuando tras ese nuevo liderazgo nos encontramos lo de siempre. Las primeras señales que emite se parecen mucho a las de sus antecesores, especialmente a las de Casado. Nos dijo que no hablaría a través de Twitter y ya ha emitido alguno bastante importante. Nos dijo que la política exterior era una política de Estado y no tiene complejo en irse a Bruselas a hablar mal de España con personas como la presidenta de la Comisión, que además ha reiterado la buena opinión que tiene de nuestro país y de su Gobierno. Estamos esperando esas señales”.

Quizás llegue un momento en el que el Gobierno eche de menos a Casado. “Ni de menos, ni de más. Quien lo echó fue su partido”, responde con una sonrisa.