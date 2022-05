Las 55 principales empresas españolas ganaron 61.500 millones en 2021, un 88,4% más que antes del covid

Las empresas españolas pueden presumir de haber superado 2021 con cifras históricas de beneficios. La recuperación se tradujo en 57.797 millones de euros de ganancias para las 35 marcas punteras del Íbex, lo que equivale a un tirón del 83,5% respecto a las cifras previas al covid. Las 20 que les siguen en tamaño y liquidez, integradas en el Íbex Medium Cap, dispararon sus resultados respecto a 2019 incluso con mayor intensidad, un 99,2%, hasta los 3.736 millones. Por tanto, las 55 empresas más importantes del país ganaron 61.533 millones de euros mientras dejaban atrás la pandemia, un 88,4% más que en 2019, por tanto.

La vigorosa reanimación empresarial la confirma la Central de Balances Trimestrales del Banco de España, cuyos datos se basan en una muestra de 1.000 empresas que representan a un 12% de las no financieras. Según sus cuentas, los beneficios de las sociedades no financieras y no cotizadas repuntaron un 141,3% en 2021 respecto a 2020, aunque todavía continúan un 51,7% por debajo de 2019.

Estos datos los ha recopilado Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de los mercados de valores y financieros de España, en un artículo donde destaca el buen estado de salud con que cerraron las empresas el ejercicio de 2021, antes de tropezarse con la guerra de Ucrania. Además, BME resalta que el récord histórico de beneficios en el Íbex 35 se ha producido pese a que su facturación aún se encuentra un 8,8% por debajo de los ingresos obtenidos en 2019. El volumen de negocio de las principales compañías en 2021 ascendió a 477.778 millones de euros, por lo que creció un 17,4% respecto del registrado en el año del covid y las restricciones a la actividad.

BME atribuye la discrepancia entre ingresos y beneficios al hecho de que las empresas redujeron en 2021 el deterioro de sus activos y corrigieron a la baja las fuertes provisiones del terrible ejercicio anterior, y lo hicieron en un porcentaje significativo, el 56,1%. Si se mide sólo el Ebitda, que recoge el resultado de la operativa habitual de la empresa, el de las compañías del Íbex 35 creció un 66,1% en 2021, por un 28,2% el de las empresas de mediana capitalización y un 23,6% el del millar de firmas incluidas en la Central de Balances del Banco de España.

Rentabilidad por dividendo por encima de otros países

Según BME, además, la estructura sectorial del Íbex 35 resulta apropiada para defenderse de la inflación y de la inminente subida de tipos de interés. Las empresas energéticas, inmobiliarias, de bienes de consumo y de suministros públicos, con una fuerte representación en el selectivo de la Bolsa española, “generan rentabilidad real positiva frente a situaciones inflacionistas”, además de ejecutar políticas de dividendo “muy generosas”. De hecho, la rentabilidad por dividendo del Íbex 35, del 2,8% al cierre del primer trimestre de este año, destaca entre otros índices internacionales, asegura BME. Está por encima de la rentabilidad por dividendo del Dow Jones –1,86%–, del 2,65% del DAX alemán y del 2,03% del CAC francés. Sólo la superan el 3,15% del Stoxx 50, el 3,18% del FTS-100 británico o el 2,9 del Mibtel italiano.

De acuerdo con las estadísticas de BME, la Bolsa española retribuyó en 2021 a sus accionistas con 20.474,73 millones de euros, el 35,4% de los beneficios conseguidos ese año.

También muestra el buen músculo de las empresas su rentabilidad sobre recursos propios, que en las del Íbex 35 se situó en 2021 en el 25,4%, después de caer a números negativos en 2020. La del Íbex Medium Cap casi se duplicó el año pasado respecto del anterior, hasta alcanzar el 21,4%. En las no cotizadas incluidas en la Central de Balances del Banco de España la rentabilidad sobre recursos propios ha crecido dos puntos, hasta el 7,1%.

Todas se recuperan menos las turísticas

Por sectores, las energéticas fueron las únicas empresas del Íbex que aumentaron su facturación en 2021 respecto a la prepandemia, rozando los 129.000 millones de euros y sumando unos beneficios de 10.166 millones, cifras históricas que más que cuadriplican los resultados de 2019 y 2020. Aún más dinero ganaron las empresas de industria y construcción, 17.782 millones, multiplicando por 4,5 los beneficios de 2019. En ingresos, el aumento fue del 26% en el ejercicio, pero ArcelorMittal y Acerinox dispararon su cifra de negocio casi en un 50%.

El sector que sigue luchando por recuperar la vitalidad anterior al covid es el turismo y la hostelería. Aunque su facturación creció un 12,6% el año pasado, todavía permanece un 64% por debajo de la que acostumbraba antes de la pandemia. Suma unas pérdidas de 3.186 millones, aunque son la mitad de las registradas en 2020.

Bancos e inmobiliarias son los líderes en beneficios del Íbex, 21.618 millones de euros, un 43,6% más que en 2019. Sus ingresos mejoraron el año pasado un 5%, hasta facturar 134.000 millones, pero aún no han recuperado el nivel precovid.

Finalmente, las empresas de tecnología y telecomunicaciones ganaron 7.786 millones, el triple que en 2019, pese a que sus ingresos descendieron un 4,2% por culpa de Telefónica, cuya facturación se resintió un 8,8%. Pero no por culpa del negocio, sino por el impacto en las cuentas de operaciones extraordinarias.