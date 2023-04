Podemos envía a Yolanda Díaz una lista de plazas clave en las que quiere que haga campaña el 28M

Que Yolanda Díaz es un "activo electoral" no lo discute nadie. La vicepresidenta segunda ya ha hecho pública su intención de concurrir a las elecciones generales, pero poco ha desvelado del papel que desempeñará en la campaña electoral de municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. "Voy a hacer la campaña que pueda en la medida de mis posibilidades", defendía Díaz en una entrevista emitida este domingo en laSexta. La vicepresidenta confesaba que ha recibido "cientos" de peticiones para hacer campaña y que su equipo está estudiando dónde acudir. Sin desvelar los sitios concretos, Díaz aseguró que va a hacer "todo lo que pueda" para "ayudar" a que la derecha no gane "plazas importantísimas": "Lo vamos a hacer con absoluta generosidad y compromiso", señaló.

En el equipo de Díaz son conscientes de que la del 28M es una campaña complicada porque rompe con la imagen de unidad que la vicepresidenta quiere alcanzar de cara a diciembre. Pese a los históricos acuerdos entre Podemos e Izquierda Unida —que se presentan unidos en unidos en 9 de las 12 comunidades—, varias fuerzas a la izquierdas del PSOE se enfrentarán entre sí en muchos municipios y autonomías. El principal dilema de Díaz es si solo acudir a lugares en los que haya una lista de unidad o acudir a otras plazas donde la izquierda va separada pero en las que la izquierda gobierna actualmente, como la Comunitat Valenciana, Baleares o Canarias.

En este contexto, hay varias formaciones que ya han reclamado, de manera formal, la presencia de Díaz en campaña. Una de ellas es Podemos. Su secretaria de organización, Lilith Verstrynge, envió hace más de un mes un borrador del calendario de campaña al jefe de gabinete de Díaz, Josep Vendrell, para tratar de cuadrar agendas con Díaz. Según fuentes de la dirección morada en ese documento figuraba una relación con los territorios en los que creen que la presencia de Díaz podría ser beneficiosa para el conjunto del "espacio político al que representa". Estas mismas fuentes aseguran que no ha habido respuesta por parte de la gallega ni de su equipo y señalan que están "abiertos" a sus preferencias territoriales y de agenda.

Podemos no quiere que la presencia de Díaz sea testimonial, como ocurrió en la campaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León, donde únicamente acudió a un acto de campaña en el municipio vallisoletano de Castronuño, de poco más de 800 habitantes y apuestan por "grandes mítines" con marcado protagonismo de sus candidatos. La formación evita revelar qué sitios concretos ha pedido a la vicepresidenta, pero sí detallan que se han priorizado los lugares en los que hay acuerdo de unidad, al menos con Izquierda Unida, y que no han incluido ningún territorio en el que Podemos se presenta en solitario como Asturias o Aragón.

Los morados no son los únicos que han solicitado, de manera formal, la presencia de Díaz en campaña. La portavoz de la Ejecutiva de Izquierda Unida, Sira Rego, ha revelado este lunes que "existe una coordinación habitual" con el equipo de la vicepresidenta y que "ha habido una petición" de su formación para que Díaz participe en campaña. Rego ha precisado que no le han enviado un "listado" de lugares como sí ha hecho Podemos.

"Para nosotras es de vital importancia sobre todo preservar y reforzar aquellos lugares en los que tenemos alcaldías, en los que está presente en el Gobierno la izquierda transformadora y creemos que hay que preservar", ha señalado la portavoz de IU. "Por lo tanto, sí que hemos solicitado de alguna manera la presencia de Yolanda en estos municipios", ha zanjado.

A Podemos e IU se le suma otra de las formaciones que está dentro del grupo confederal, En Comú Podem. Barcelona es uno de los escasos lugares en los que Díaz ya ha confirmado que estará en campaña y se trasladará hasta la ciudad condal el próximo 22 de abril para arropar a la alcaldesa Ada Colau. Fuentes de la dirección de los comunes explican a infoLibre que la presencia de la gallega se negocia desde hace tiempo ya que es "el único lugar donde no hay competencia de siglas" y van "todos juntos".

Compromís y Más Madrid no han pedido a Díaz que haga campaña por ellos

La Comunitat Valenciana y la ciudad de València, en particular, son dos de las plazas en las que la izquierda se juega su continuidad el próximo 28M. En cinco semanas se enfrentarán la lista liderada por Joan Baldoví (Compromís) y por Héctor Illueca (Podem e IU) a nivel autonómico y por Joan Ribó (Compromís) y Pilar Lima (Podem e IU) a nivel municipal. En el primer caso hay un gobierno tripartito en el que están presentes las dos fuerzas, en el segundo Ribó gobierna con el PSPV mientras que Podem es fuerza parlamentaria al quedarse fuera en los últimos comicios de 2019.

Fuentes de la coalición valencianista aseguran a este periódico que no "le ha planteado nada" a Díaz y abogan por que la vicepresidenta segunda vaya "donde ella quiera". "En Compromís somos gente abierta que recibimos a todo el mundo y tenemos una magnífica relación con Yolanda Díaz y con otros compañeros y compañeras de otros territorios", ha asegurado Baldoví en declaraciones desde Alicante.

"Somos una fuerza 100% valenciana y nuestra campaña será escuchar y razonar con valencianas y valencianos desde la proximidad. Y quién venga en campaña será bienvenido, pero para nosotras el centro son las personas y los problemas de aquí, cada alcalde y alcaldesa, cada persona que ha dado un paso adelante y va en las listas de Compromís y cada persona que ha confiado o confía en nosotros", ha zanjado el valenciano.

En la Comunidad de Madrid y en la capital se da una situación similar, con la excepción de que la izquierda no está en ningún gobierno. A nivel autonómico se presenta la lista de Mónica García (Más Madrid) y la de Alejandra Jacinto (Podemos-IU), mientras que en Madrid ciudad son Rita Maestre (Más Madrid) y Roberto Sotomayor (Podemos-IU) los que compiten. García es actualmente la jefa de la oposición a Isabel Díaz Ayuso y Jacinto es la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea; en la capital Maestre ha sido la cabeza visible contra José Luis Martínez Almeida mientras que Podemos no ha tenido representación porque decidió no competir contra la lista de Manuela Carmena.

Fuentes de Más Madrid aseguran a infoLibre que no han solicitado la presencia de Díaz en campaña, aunque tampoco esconden que la sintonía entre la vicepresidenta y García es absoluta. La diputada madrileña acompañó —junto a Ada Colau— a la líder de Sumar en su entrada al acto de presentación de candidatura y fue coreada por los asistentes a grito de "presidenta".

Al ser preguntada por el periodista Jordi Évole este domingo, Díaz dejó entrever que votaría por García el próximo 28M. "Hombre, Jordi, ¿tú que crees? Tú te imaginas a qué voy a votar, como toda España", señaló después de que el comunicador le pidiera elegir entre la lista de Alejandra Jacinto y la de Mónica García.

Las plazas en las que Díaz podría hacer campaña sin comprometer la unidad

Este 28M los municipios que han conformado un "frente amplio" con las principales fuerzas de izquierdas al margen del PSOE son la excepción. Sin embargo, hay cuatro comunidades en las que Podemos e Izquierda Unida no tendrán que medirse con Más País ni con ninguna fuerza que forme parte del acuerdo del Turia —Navarra, Extremadura, Cantabria y Castilla-La Mancha— y seis grandes ciudades en las que hay una candidatura de unidad o, en su defecto, los de Íñigo Errejón no presentan ni apoyan una lista alternativa —Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao, Valladolid y A Coruña—.

En su equipo admiten que el resultado de los comicios autonómicos será decisivo para el proyecto de la gallega. "Yolanda va a respetar los procesos internos, pero también va a alentar y animar a que haya confluencias, sin forzar nada", sostienen. Así tratan de defenderse de las críticas de algunos dirigentes de Podemos, que opinan que la vicepresidenta segunda podría aprovechar un eventual mal resultado de la formación morada para quitarles peso en la negociación de las generales. "Si la izquierda fracasa, ¿quién levanta sobre ese erial un bonito castillo?", se preguntan en el entorno de Díaz.