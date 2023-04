Mapa de confluencias en la izquierda ante el 28M: el acuerdo gana terreno pese al ruido por Sumar

En Málaga, meses de choques entre lo que parecían dos piezas imposibles de encajar, IU-Más País por un lado y Podemos por otro, se han visto interrumpidos de repente. Habrá no sólo integración entre Podemos e IU en la sexta ciudad española por población, sino que también estará el partido de Íñigo Errejón. El anuncio este lunes del acuerdo parece contraintuitivo en un clima marcado por la palabra "división". Sin embargo, es extraño sólo en parte.

Sí, haber alcanzado algo parecido al llamado "frente amplio" con las principales fuerzas de izquierdas al margen del PSOE puede considerarse excepcional en la antesala de las elecciones del 28 de mayo. En cambio, la integración de Podemos e IU, a pesar de sus sonoras discrepancias a nivel estatal, se parece bastante a la regla general en las 12 comunidades donde hay autonómicas y en las diez principales ciudades. Y ello por más que las tensiones en torno a Sumar y al encaje de los morados en la candidatura de Yolanda Díaz para las generales hayan generado una impresión de atomización.

Málaga y la "calculadora"

En Málaga cada una de las partes había celebrado primarias, con lo que había dos candidatos: Nico Sguiglia por Podemos y Remedios Ramos por IU. Finalmente la candidata será Toni Morillas, de IU, directora del Instituto de las Mujeres. La solución salva el enfrentamiento entre Sguiglia y Ramos con una figura que, siendo de IU, trabaja en el Ministerio de Igualdad, en manos de Irene Montero (Podemos), y que "no genera rechazo", explica un conocedor del acuerdo. Sguigilia será número 2 y Ramos número 3.

Al igual que ocurrió con Por Andalucía, la integración no se limita a estas tres fuerzas. A la confluencia malagueña se suman Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde. Queda ver si la solución funciona. El caso andaluz, donde compartieron papeleta Podemos, IU y Más País, indica que la unidad por sí sola no es garantía de éxito si todo queda envuelto en polémicas y enfrentamientos. Lo que sí demuestra Málaga que "cuando aparece la calculadora se impone el pragmatismo", señala un conocedor de las negociaciones.

Podemos e IU unidos en 9 de las 12 comunidades

La unidad a la malagueña con Podemos, IU y Más País sigue siendo una fórmula minoritaria. En capitales de provincia, sólo se da también en Sevilla, con cabeza de lista de Podemos (Susana Hornillo), y en Córdoba, con IU al frente de la lista (Juan Hidalgo). En ambos casos, hay más partidos en el acuerdo.

Mucho más frecuente, y no sólo en Andalucía sino en toda España a nivel autonómico y en las principales ciudades, es la cooperación electoral entre Podemos e IU sin Más País. Las formaciones que lideran Ione Belarra y Alberto Garzón compartirán papeleta– junto a otros partidos más pequeños– al menos en Madrid, Comunitat Valenciana, Canarias, Castilla La Mancha, Región de Murcia, Baleares, Extremadura, Navarra y Cantabria. Es decir, al menos en nueve de las 12 comunidades donde hay elecciones.

En Canarias, Murcia, Navarra y Cantabria habrá por primera vez una papeleta compartida. "A pesar del ruido, vamos más unidos que en 2019", afirma un responsable de IU, que considera que el ingrediente básico para la integración es que "la militancia directamente afectada tenga cuanto más voz mejor". Los nueve acuerdos autonómicos son "globales", recalcan desde Podemos, es decir, afectan también a las elecciones municipales en esos territorios.

En al menos ocho de las nueve comunidades con acuerdo la candidatura a la presidencia corresponde a Podemos: Alejandra Jacinto (Madrid), Héctor Illueca (Comunitat Valenciana), José Luis García Gascón (Castilla La Mancha), Irene de Miguel (Extremadura), Mónica Rodero (Cantabria), Begoña Alfaro (Navarra), Antonia Jover (Baleares) y María Marín (Murcia). En el caso de Canarias, infoLibre recabó versiones discrepantes entre IU y Podemos. Según Podemos, la candidata será suya, Noemí Santana.

Plazas fáciles y difíciles para una campaña con Díaz

Hay cuatro comunidades en las que Podemos e IU no tendrá que medirse con Más País ni con ninguna fuerza apoyada por dicho partido: Castilla La Mancha, Extremadura, Cantabria y Navarra (en este último caso la integración suma también a Batzarre y a Independientes de Navarra). Estas cuatro comunidades son, a priori, aquellas en las que Yolanda Díaz tendría más fácil participar en la campaña sin levantar ampollas.

En cambio, hay cinco comunidades en las que la alianza Podemos-IU tiene como rival en el campo progresista a Más País o a partidos apoyados por la formación de Errejón. En Madrid Alejandra Jacinto se enfrentará Mónica García (Más País-Equo), que fue primera fuerza de la izquierda en las últimas autonómicas. Las posiciones ante Sumar causan discrepancias en UP. Enrique Santiago (IU) ha criticado que Jacinto, candidata de todo el espacio, no acudiera a la presentación de la candidatura de Díaz.

En la Comunidad Valenciana los electores podrán elegir entre Unides Podem, opción encabezada por Héctor Illueca, actual vicepresidente, y Compromís, con Joan Baldoví. Al igual que en Madrid, la suma de Podemos e IU parte tiene como desafío alcanzar el 5% que le dé representación, umbral que podría ser clave para una hipotética mayoría progresista.

En Canarias Podemos e IU se miden a Proyecto Drago, la formación del que fue dirigente Morado Alberto Rodríguez. En Baleares su rival será Més Per Mallorca.

En estos tres casos –Comunitat Valenciana, Canarias y Baleares– el adversario de Podemos-IU cuenta con el apoyo de Más País, formación con escasa relevancia en esos territorios pero importante en la reconfiguración de la izquierda a nivel estatal.

En Murcia la lista conjunta de los partidos de Garzón y Belarra se enfrentará a Coalición Verde, que sí está integrada por Más País y Equo y liderada por Helena Vidal.

Focos de desacuerdo

¿Dónde no hay acuerdo Podemos-IU? En Aragón, Asturias y La Rioja, aunque en esta última la integración no está descartada. De hecho, en La Rioja hay un preacuerdo de 2022 entre Podemos e IU que da la cabeza de lista a Henar Moreno, de IU, si bien no ha sido ratificado por la dirección estatal morada.

En Aragón todo apunta a que se enfrentarán la Chunta (con José Luis Soro como candidato y el apoyo de Más País), IU (Álvaro Sanz) y Podemos (Maru Díaz). En Asturias IU se presenta en coalición con Más País en una candidatura liderada por Ovidio Zapico (IU) que se medirá a un partido morado en crisis: Covadonga Tomé, la candidata actual, denuncia maniobras de la cúpula morada para apartarla.

El papel de Más País

Más País se implica en las elecciones autonómicas en siete comunidades. Lo hace con dos fórmulas diferentes: 1) Directamente mediante coaliciones en Madrid y Murcia con Equo y en Asturias con IU. 2) Indirectamente mediante su apoyo a las fuerzas del llamado Acuerdo del Turia: Compromís, Drago, Més y la Chunta. Es la fórmula de apoyo que da también al Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta y a Coalición por Melilla.

No hay ninguna papeleta de Podemos con Más País, con lo que Por Andalucía de momento es un caso único a escala regional.

En el plano municipal, entre las ciudades más pobladas, las alianzas con Podemos e IU se dan en Sevilla y Málaga. En el resto Más País replica su modus operandi de las autonómicas: se presenta en coalición con Equo en Madrid (suya es la candidata Rita Maestre) y Murcia (Mario Jiménez) y apoya a Compromís en València (Joan Ribó), la Chunta en Zaragoza (Chuaquín Bernal), Més en Palma de Mallorca y Drago en Las Palmas de Gran Canaria. En Barcelona Más País apoya desde fuera a la candidatura de Ada Colau para la reelección, explican desde la formación.

Podemos e IU van juntos en 9 de las 10 mayores ciudades

A los nueve acuerdos "globales" entre Podemos e IU, es decir, que abarcan las autonómicas y municipales, se suman acuerdos para los comicios locales en Euskadi, Cataluña, Galicia y Castilla y León, si bien fuentes de este espacio político coinciden en que no siempre es fácil traducir esta voluntad en todos los municipios. En Andalucía, por ejemplo, Podemos e IU siguen sin ir juntos en ciudades como Jaén y Granada.

En nueve de las diez ciudades más pobladas de España hay acuerdo de Podemos e IU para las municipales del 28 de mayo: Madrid (Roberto Sotomayor), Barcelona (Ada Colau), València (Pilar Lima), Sevilla (Susana Hornillo), Málaga (Toni Morillas), Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Bilbao.

La casuística es amplia en las ciudades en las que sí hay pacto Podemos-IU. Sólo en Sevilla y Málaga está además Más País, un dato que indica que Por Andalucía, a pesar de su accidentado origen, sus discretos resultados en las urnas y sus disfunciones como grupo parlamentario, crea unas condiciones algo más favorables para este encuentro, con IU como pegamento. En el caso de Barcelona, las tres fuerzas –Más País, desde fuera– dan apoyo a Barcelona en Comú, la candidatura liderada por la alcaldesa Ada Colau.

Las alianzas de Podemos e IU compiten –además de contra el PSOE en todo caso– contra Más Madrid en la capital, contra los independentistas de izquierdas en Barcelona y Bilbao, contra Compromís en València, contra Coalición Verde en Murcia, contra Més en Palma de Mallorca y contra Drago en Las Palmas de Gran Canaria.

Zaragoza es la única ciudad de las diez más pobladas donde se enfrentarán IU (Zaragoza en Común, con Elena Tomás) y Podemos (con Fernando Rivarés).

Además, el acuerdo vasco de Podemos e IU –Elkaerrekin, en el que también está Alianza Verde– da cobertura a candidaturas conjuntas en las elecciones no sólo locales sino también forales, que se celebran igualmente el 28 de mayo.