La izquierda encaja una derrota clara y descarta salvar al PP de Vox: "No hay alternativa"

Contundente retroceso de la izquierda en Castilla y León. La suma de PSOE y Unidas Podemos pierde 155.000 votos y 8 procuradores respecto a sus propios resultados de 2019. Un balance malo sin paliativos que les deja muy lejos de convertirse en alternativa de gobierno frente al monopolio conservador durante los últimos 35 años en la región.

La sangría en votos de ambas formaciones es especialmente relevante en provincias como León y Soria, donde candidaturas localistas como Unión del Pueblo Leonés o Soria ¡Ya! se convirtieron en triunfadores de la noche, con 3 procuradores cada una de ellas. Especialmente significativo es el resultado para la plataforma soriana, ligada al movimiento de la España Vaciada y que se presentaba por primera vez a las elecciones.

Para las formaciones estatales de izquierda no se han cumplido, por el contrario, ninguna de las expectativas generadas durante la campaña ni tampoco sus propios objetivos. En el caso del PSOE, revalidar una victoria electoral al estilo de la de 2019 o, en su defecto, tener opciones de gobierno porque las derechas no consiguieran sumar mayoría. Para los morados, la aspiración era mejorar los resultados y conseguir grupo parlamentario propio en las Cortes. Ni unos ni otros lo han conseguido.

En el caso de los socialistas, los resultados arrojaron una pérdida de 117.000 votos y 7 procuradores respecto a 2019, a pesar de quedarse a apenas 16.000 votos del PP. El PSOE consiguió revalidar su victoria en cuatro provincias: León, Valladolid, Burgos y Palencia, tres menos que en 2019, cuando ganó en todas excepto Salamanca y Ávila. Especialmente signifiticativos son los retrocesos socialistas en número de votos en León y Soria, donde el ascenso de UPL y la irrupción de Soria ¡Ya!, respectivamente, fueron los acontecimientos políticos de la noche. En León, el PSOE pierde más de 27.000 votos. En Soria, la sangría es aún mayor: los socialistas pierden más de la mitad de sus votos y pasan de las más de 19.000 papeletas de 2019 a las 7.800 de este domingo.

El candidato del PSOE, Luis Tudanca, que consiguió hace tres años la primera victoria electoral para su partido en 32 años, compareció en la noche de este domingo para felicitar al PP y para reconocer la derrota: “Lo he dado absolutamente todo, me he vaciado trabajando por esta tierra a la que tanto quiero”, afirmó al borde de las lágrimas antes de dejar entrever su marcha: “No ha sido suficiente, estad seguros de que otros vendrán que harán más y que lograrán que el cambio llegue a esta tierra”.

“El responsable es el PP”

Desde la sede nacional de la calle Ferraz, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, desterró cualquier posibilidad de facilitar al PP la investidura, tal y como deslizó Alfonso Fernández Mañueco. “Solo suman con VOX, no hay alternativa”, dijo Lastra antes de responsabilizar directamente al líder de los populares del ascenso de la extrema derecha: “Casado ordenó estas elecciones y tendrá que asumir las consecuencias de sus decisiones”, afirmó antes de concluir que “quisieron todo el poder pero solo consiguieron hacer más poderosa a la extrema derecha, y eso nos afecta a todos los españoles”.

La número dos de los socialistas analizó que a su formación le ha perjudicado “la fragmentación”, poniendo el foco en que, en cualquier caso, “el PP se ha quedado muy lejos de la mayoría absoluta” y que el PSOE empató en seis provincias con los de Mañueco. “Responsabilidad sí, pero que nadie se equivoque de lectura. Solo el PP es responsable de esta situación”, insistió.

Mientras, el candidato de Unidas Podemos, Pablo Fernández, admitió que el resultado electoral “es el peor de los posibles”. A su juicio, "se trata de un resultado que es negativo para la formación, pero quien realmente pierde hoy es la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales. Es verdaderamente lamentable un resultado que lo que hace es permitir que sea la ultraderecha la que decida sobre la Comunidad. Es momento de hacer una reflexión, quien pierde hoy, realmente, es Castilla y León".

Fernández quiso subrayar, aún así, que en su opinión Unidas Podemos “es más importante que nunca para frenar y denunciar las políticas que la derecha y la ultraderecha van a perpetrar” desde el Gobierno de Castilla y León. La secretaria general de los morados, Ione Belarra, también hizo balance en sus redes sociales: “El PP convocó unas elecciones a medida y su deriva ultra sólo ha engrosado a VOX. Pierde la democracia en estas elecciones. UP seguirá diciendo las verdades que nadie más se atreve a decir frente a la corrupción y el ataque a lo público. Gracias a Pablo Fernández y a toda la militancia”, expresó.