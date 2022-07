Escrivá ve irrevocable la revalorización de las pensiones con el IPC ante "cualquier" escenario económico

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, reconoce en una entrevista para el Diario de Navarra que nos encontramos ante “una situación muy complicada” en relación con las pensiones. Sin embargo, se encuentra satisfecho tras haber alcanzado recientemente el acuerdo sobre el nuevo sistema de cotización de los autónomos, una reforma que estuvo parada durante diez años. “El único aspecto en el que ha habido algún cambio es que el planteamiento inicial era tener ya una senda de convergencia completa a los rendimientos netos de los autónomos en un periodo de nueve años y, frente a eso, lo que hemos acordado entre todos. Pienso que con buen sentido son los tres primeros años”, apunta el ministro.

Las cuotas aceptadas son la mitad de lo planteado inicialmente, pero el ministro asegura que se ha llegado a un marco de referencia razonable para estos tres primeros años. Asimismo, reseña que el objetivo final es alcanzar dentro de nueve años “los rendimientos netos”.

Sobre si Europa puede mostrarse descontenta ante esta reforma, ya que no generará más ingresos, el ministro explica que "este hito no habla de aumentar ingresos, sino simplemente corregir una anomalía del caso español respecto a otros países de nuestro entorno: que los autónomos coticen por rendimientos netos, por ingresos reales”, asegura en entrevista para el grupo Vocento.

Sin embargo, el ministro de Seguridad Social reseña que hay un conjunto de acciones enfocadas en asegurar la sostenibilidad del sistema, desde la edad efectiva de jubilación hasta un mecanismo de equidad intergeneracional. También habla de “otra medida que también va a generar ingresos que es la que tenemos que discutir con los agentes sociales y aprobar antes de final de año: que es el tope de la pensión máxima y de la base máxima de cotización. Esta medida, aunque a muy largo plazo es neutral, tiene la virtud de que va a generar un porcentaje significativo de ingresos transitoriamente, justamente en la década de los 30 y la década de los 40, que son las dos de más tensión en el sistema”. Aun no se ha abordado de manera directa el aumenta la base máxima hasta los 60.000 euros en 25 años, esta medida debe pasar por el diálogo social y de ella se prevé un impacto mínimo a corto plazo, comenta el ministro.

Futuras pensiones

Por otro lado, José Luis Escrivá habla sobre las futuras pensiones y cuánto tiempo será necesario para calcularlo. El ministro explica que hasta septiembre no se tiene previsto abordar esta temática y adelanta que la “medida no tiene como objetivo generar más ahorro o reducir el gasto en pensiones. Lo que pretende es que el sistema se adapte mejor a las nuevas realidades del mercado de trabajo, porque no son siempre los últimos años de cotización necesariamente los mejores”. El Diario de Navarra le propone un periodo de 35 años para alargarlo, no obstante, el ministro contesta que no “está en la mesa y nunca lo ha estado”. Ante esto cabe la duda de cómo se alcanzará la sostenibilidad ya que con las medidas adoptadas no se recaudará más, Escrivá explica que “es una leyenda urbana que España tenga un problema serio de sostenibilidad de pensiones. Estamos por debajo de la media europea de gasto en pensiones y somos de los pocos países europeos que ya transita a los 67 años en la edad de jubilación”.

La duda se mantiene: ¿Cómo se mejorará los ingresos? Ante esta interrogación el ministro no ha dudado en reseñar los mecanismos que han desarrollado para ello. “Equidad intergeneracional y con el destope de bases, porque el reto de sostenibilidad de las pensiones en España no es esencialmente de largo plazo. Las previsiones de la Comisión Europea indican que a partir de aproximadamente finales de la década de los 40, el gasto en pensiones en España volverá a bajar otra vez”.

Este nuevo mecanismo de equidad intergeneracional sigue sin agradar a todo el mundo, no obstante, no se pospondrá ni se congelará. “Tiene un efecto pequeñísimo sobre el coste laboral agregado. No cambia la vida a nadie”, comenta sobre la medida. Además, la revalorización de las pensiones con el IPC se presenta como irrevocables desde cualquier escenario económico. El ministro explica que es lo que pretende es ofrecer seguridad y acabar con la incertidumbre, ya que “las pensiones se van a revalorización con la inflación media que haya en el mes de noviembre, absolutamente”.

Déficit de la Seguridad Social

En relación con el déficit de la Seguridad Social para este nuevo año, el político señala que vamos a estar "muy cerca del equilibrio" y que podríamos terminar 2022 con el “0,5% o 0,4% del PIB. Y en los próximos años debería seguir reduciéndose”. Enlazándolo, el Diario de Navarra propone incluir en el pacto de rentas las pensiones y los salarios de los funcionarios. Ante esto el ministro comenta que “los pensionistas no es la posición del Gobierno en ningún caso. Los pactos de renta se diseñan sobre todo para evitar que en el proceso productivo se generen efectos de segunda ronda y los efectos de segunda ronda se generan por el lado de la oferta de la economía, no por el lado de la demanda. Y lo relevante son los márgenes empresariales y los costes laborales, pero no los pensionistas, que no están incluidos en ese proceso productivo a través de la oferta”. Mientras que los funcionarios están en una situación más abierta y quizás si se podría incluir.

Ante la bajada del paro, Escrivá asegura que en estos primeros meses del año se han creado 300.000 empleos. “En una situación tan compleja, evidentemente tenemos que aceptar la ralentización del crecimiento del empleo próximamente, porque estos niveles no son sostenibles y además la situación económica tiene sus complejidades, evidentemente”, explica ante la bajada de ritmo en julio. Debido a este cambio existe un miedo ante una situación económica adversa y la necesidad de una propuesta ante ello. “El Gobierno sí que está tomando medidas para estar preparados. Va a depender de cosas que son muy difíciles de anticipar, como la evolución de la guerra, la evolución de los precios de las materias primas, ciertos comportamientos de segunda ronda. Estamos en una situación muy complicada y en una situación de esta complejidad, lo que hay que estar es preparado y tener planes de contingencia”, dialoga Escrivá.