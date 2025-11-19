La jueza de la dana cita como testigos a miembros del gabinete de Mazón y al subdirector de Emergencias

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, que dirige la investigación penal sobre la gestión de la dana, ha citado a declarar al secretario autonómico del Gabinete del President y de Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca; a la directora general de la Secretaría del Gabinete del president, Pilar Montes; y al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, todos ellos en calidad de testigos.

Cuenca ha sido citado el próximo 26 de noviembre, Suárez el 4 de diciembre y Montes el 10 de diciembre, todos ellos a las 9:30 horas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

Por otra parte, la instructora ha requerido a la periodista que Maribel Vilaplana, quién comió el 29-O con Carlos Mazón, que proporcione datos de la tarjeta con la que abonó el estacionamiento de su vehículo, a fin de que la empresa que regenta ese aparcamiento remita la información al órgano judicial sobre la hora de entrada y salida del coche.

La jueza pide más grabaciones

También ha requerido al Centro de Coordinación de Emergencias, a solicitud de la acusación popular que ejerce Intersindical, que remita copia de la grabación de las comunicaciones y su transcripción, con identificación de los intervinientes en las mismas, registradas entre las 12 y las 15:30 horas del 29 de octubre de 2024 a través del grupo de comunicación de radio denominado V-Valencia.

Esta solicitud guarda relación con la orden dada desde Emergencias para el despliegue de los bomberos en el control de los cauces del río Magro y del barranco del Poyo, una indicación que se cumplió pero que no se mantuvo, de forma que los bomberos se retiraron tras constatar un descenso del caudal y no pudieron alertar sobre la trágica crecida que vino después.

La jueza cuenta con el apoyo de la Fiscalía General en esta instrucción, pues el órgano considera que es pertinente la solicitud y afirma "procedente establecer una limitación temporal a las grabaciones que deben requerirse, puesto que durante todo el día 29 de octubre de 2024 la emisora V-Valencia fue utilizada para efectuar multitud de comunicaciones relativas al elevado número de actuaciones que los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos llevaron a cabo ese día".

El pasado martes, Tobarra pidió las grabaciones de las declaraciones de Mazón en las comisiones de investigación de Les Corts y el Congreso, ya que ha vertido "diversas aseveraciones que no se corresponden con el contenido de la instrucción".

Por último, la instructora también ha acordado abrir una pieza de fallecimiento a nombre de la bebé fallecida antes de nacer en la dana, una vez que el Registro Civil ha confirmado su inscripción.