"Juzgado y fiscalía, seréis viejos un día": miles de personas exigen en Madrid mejores residencias

Mucha tristeza, hartazgo e indignación se han congregado este sábado en el centro de Madrid. Capitaneados por la Plataforma estatal de organizaciones de familiares y usuarias de residencias, los familiares de los mayores de las residencias han reunido este sábado a miles de personas de diversos puntos de la geografía española en la capital -1.000 según Delegación de Gobierno, 5.000 según los organizadores- para exigir que nuestros mayores tengan una vida digna en estos centros y un cambio en el modelo de funcionamiento. "Hemos matado a 35.000 personas. La sociedad entera seremos responsables de conducta criminal si pasamos la página en blanco en la investigación de la masacre que se vivió en las residencias españolas", ha asegurado la periodista Rosa María Artal, encargada de leer el manifiesto.

De la renovada Plaza de España hasta Callao, en un recorrido de poco menos de un kilómetro y que se puede andar en unos escasos diez minutos por Gran Vía, los manifestantes han tardado más de una hora entre gritos de "juzgado y fiscalía, seréis viejos un día", "no, no y no a la privatización" o "más cuidadoras, bien pagadas". Los gritos han estado acompañados de la música de Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos, que han mostrado "su apoyo decidido en esta lucha titánica y desigual por la justicia y los derechos humanos", según ha detallado Artal.

Razones para manifestarse no les faltan. Están "absolutamente decepcionados" con las administraciones públicas y la justicia, consideran insuficiente el nuevo modelo acordado el pasado mes de julio por Gobierno y comunidades autónomas y piden más personal, inspecciones y centros públicos. Según ha detallado Artal, piden "un nuevo modelo donde la iniciativa pública sea sólida, donde los servicios se ofrezcan en el entorno familiar, bien financiados, de calidad suficiente, dotados de personal adecuado en número y formación, y a un precio razonable para la realidad actual de las pensiones".

Y el momento elegido no es baladí. Tal y como ha explicado la periodista Rosa María Artal, que ha leído en Callao el manifiesto, ahora es el turno de las comunidades para elaborar las nuevas normativas tras el acuerdo con el Gobierno. "Nos tememos que una gran mayoría de estas autonomías pretenden perpetuar el actual modelo inmundo, privatizado, mercantilista, humillante y vejatorio que prima en las residencias españolas desde hace ya lustros", ha explicado para apuntar que desde el centro de Madrid quieren gritar juntos "basta ya" y que están "hartos".

"Nadie es ajeno a vivir su último tramo de vida o su discapacidad en una residencia", ha insistido Artal, ya que "todos y todas somos susceptibles de ocupar una plaza residencial en un momento determinado". Ante ello, "esta situación bochornosa e inhumana que se da con el actual sistema de residencias" tiene que "transformarse radicalmente ya". "El respeto a los derechos humanos, los derechos de las personas mayores y personas con discapacidad, no puede esperar", ha asegurado.

Uno de los cantos más escuchados y repetidos durante la manifestación ha sido el de "Ayuso dimisión por la no derivación", en referencia al protocolo que implementó la Comunidad de Madrid que impedía la derivación de muchos residentes, con o sin covid, a hospitales durante la primera ola de la pandemia. Un protocolo que, como otras muchas cosas de lo vivido en las residencias en la pandemia, no se ha conseguido que se investigue ni por la justicia ni por los parlamentos.

"Pedimos, exigimos, por enésima vez que Parlamentos y Justicia entren en las residencias para construir ese relato imprescindible que posibilite un cambio de rumbo para dejar atrás de una vez por todas la situación inmunda", ha insistido Artal. Durante la manifestación también ha n estado muy presente las largas que le están dando a las asociaciones tanto desde el Congreso como desde la Fiscalía General del Estado.

Durante una entrevista con infoLibre, Paulino Campos, portavoz de la plataforma convocante y presidente de REDE (la federación gallega de organizaciones de familiares y usuarias), confirmaba el enfado con Meritxell Batet por no querer reunirse y que aún no tienen fecha para la reunión con el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la salida de Dolores Delgado: "Se ha producido un relevo y estamos esperando una respuesta".

"No podemos volver a poblar nuestra historia contemporánea de más cadáveres en las cunetas o en los armarios. Las víctimas y sus familias necesitan reposo digno, reparación moral, que solo puede venir dado por la investigación, por las explicaciones y también por la asunción de responsabilidades de quienes las tuviesen", ha afirmado la periodista durante la lectura del manifiesto que ha concluido con una advertencia. "No dejaremos que la historia vuelva a arrinconar, a abandonar a las personas más vulnerables e indefensas". "¡Basta ya! Otro modelo de residencias es posible", ha finalizado.

El acto ha concluido con un minuto de silencio en memoria de las 35.000 personas fallecidas en las residencias durante la pandemia.