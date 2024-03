Ellos de legionarios, ellas con mantilla: la oferta de colegios públicos andaluces por Semana Santa

El colegio público Neill de Málaga lleva ya tiempo preparando la Semana Santa. Pilar, madre de dos alumnos del centro, recibió las primeras noticias con estupor. E incredulidad. "Me enteré de que se estaba planeando que los niños y niñas fueran vestidos este viernes con trajes relacionados con la festividad. De nazarenos, costaleros, con mantilla... Pensé que sería una actividad únicamente para la asignatura de Religión, pero cuando lo pregunté me dijeron que no, que era para todo el alumnado. Como todos los años, me dijeron". Días más tarde llegó la convocatoria oficial en forma de autorización para las familias. "Estimados padres/madres: El viernes 22 de marzo vamos a celebrar las tradicionales procesiones de Semana Santa. Los padres/madres podrán asistir a dicha celebración (de 11:00 a 12:00 de la mañana), debiendo permanecer siempre en las zonas acotadas para ellos. [...] En caso de que algún alumno/a no traiga la hoja de autorización cumplimentada, y dado que se trata de una actividad organizada a nivel de todo el centro, entenderemos que dicho alumno/a podrá participar en la misma".

Pilar no lo dudó. Y este mismo martes entregó en persona el documento con la opción "no autorizo" marcada. Y acompañado de una queja. "Esta actividad contribuye a la discriminación del alumnado por motivos religiosos", alegó en su escrito. "Las familias que alzamos la voz contra esta actividad y cualquier manifestación religiosa en este centro público y defendemos la educación pública laica [...] nos vemos sometidas a una presión social excesiva que se fomenta desde el propio colegio". Por eso pide que se cancele la actividad. O, en su defecto, que se traslade a horario no lectivo. Porque todavía no sabe qué harán sus hijos durante esa hora dedicada a festejar la Semana Santa. "De momento no se ha presentado ninguna alternativa educativa, sólo se sabe que se quedarán con un docente, pero nada más", explica Juanjo Espinosa, maestro en el centro.

Él ha sido otra de las voces que ha mostrado su disconformidad. "El centro se está amparando en que es una actividad complementaria, pero no es verdad. ¿Qué ven complementado los alumnos que no cursan Religión? Esto es una manifestación religiosa en toda regla dentro de una institución pública a la que debería respetarse", critica, invocando la aconfesionalidad del Estado que recoge la Constitución y la obligación de que la escuela pública debe ser laica contemplada, a su vez, en el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y en el 4 de la Ley de Educación Andaluza. "Aunque el Consejo Escolar admitiera esta actividad, ese organismo no puede pasar por encima de todo lo demás", sentencia. Y lamenta también la "presión social" de las familias que no quieren participar. "Hay muchas quejas, lo que pasa es que la mayoría al final no dice nada y las minorías no quieren acabar más excluidas de lo que ya están", señala.

Pero ni es la primera vez que pasa ni es el único centro en el que ya hay preparadas celebraciones de este tipo. Así lo señalan desde Málaga Laica, que ha presentado una denuncia ante la Inspección Educativa y la Delegación Territorial de Educación por este caso en concreto. "Este tipo de actividades religiosas tienen que estar fuera de las aulas. La escuela es para aprender, no para creer. Esto no es una actividad formativa", señala Carmen Máximo, representante de la organización. "En Andalucía hay bastantes centros que están preparando esto. En Sevilla y en Cádiz también está pasando", confirma José Antonio Naz, de Andalucía Laica, que concreta que en todos los casos se trata, sobre todo, de procesiones.

Esta semana, de hecho, ya se han celebrado algunas. Ha sido el caso del CEIP Cervantes de Sevilla, donde los niños y niñas, de entre tres y 12 años, portaron un Jesús de Nazareno que llevaron hasta la parroquia del Amparo, donde realizaron una ofrenda floral. O del CEIP Guadaljaire. Según publicó Sur, más de una veintena de colegios participan. Algunos, especifica la noticia, "laicos".

Años atrás, la movilización de varias familias consiguieron cancelar estos actos. Pasó por ejemplo en 2018, cuando los padres de una niña de dos años matriculada en la escuela pública de primer ciclo de infantil Sagrada Familia, en Sevilla, acudieron a la Junta de Andalucía con su queja, que fue escuchada. O en 2019, cuando las actividades de este tipo en el CEIP Giner de los Ríos —en Mairena del Aljarafe— y el CEIP Guliena, en Guillena, también fueron suspensas. Este año, este último centro ha sido engalanado para la festividad con numerosa simbología religiosa, según informan desde Andalucía Laica.

La Junta de Andalucía promueve las celebraciones

Por ahora, este año no ha habido actividades canceladas. De hecho, la respuesta que ha dado el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla este curso ha sido muy diferente. Y es que por primera vez, denuncian desde Andalucía Laica, se está promoviendo de manera activa la celebración de la Semana Santa desde los colegios públicos. Una circular enviada el pasado 11 de marzo por la Viceconsejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional así lo avala. Y en su propio título. El documento tiene por objetivo, literalmente, "la promoción de actividades relacionadas con la música de Semana Santa en los centros docentes de la comunidad autónoma andaluza".

Y es claro. "La música de Semana Santa y la procesional constituyen uno de los referentes creativos más representativos del patrimonio musical de Andalucía", arranca la circular enviada, que certifica que "todos los centros docentes no universitarios de enseñanzas de régimen general, sostenidos con fondos públicos [...] podrán celebrar durante la semana lectiva previa al periodo de vacaciones de Semana Santa actividades relacionadas con la música de Semana Santa". Según específica, se podrá además hacer en periodo lectivo. Y ejemplifica algunas actividades como "visitas a capillas" o "recreación de un pequeño museo cofrade".

Preguntada por esta cuestión, desde la Consejería de Educación se defienden. En primer lugar, asegurando que se trata de "actividades voluntarias y no evaluables", y, en segundo, remarcando que su "objetivo" es "la promoción y difusión de la música de Semana Santa como elemento singular del patrimonio cultural andaluz". "Es habitual en Andalucía, en todo caso, que desde las áreas o asignaturas de música se hagan este tipo de actividades, muy enraizadas en la cultura andaluza", remarcan las mismas fuentes, que niegan que exista exclusión o discriminación del alumnado que no participe en estas actividades.

Naz, por su parte, critica que estas actividades adquieran ese cariz de "folclórico". "Me enfada especialmente que todo esto se plantee como una identidad del pueblo andaluz", destaca, criticando que, en cualquier caso, esto lleva pasando "desde la década de los años 80", aunque se ha potenciado ahora, con el Gobierno del PP. "Lo han fortalecido. Si antes ya pasaba, ahora se hace con convicción", lamenta.