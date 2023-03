Lobato: "Hay ambiente de cambio, Madrid quiere normalidad y no la prepotencia de Ayuso"

En la solapa de la chaqueta lleva un pin con la bandera de la Comunidad de Madrid. Acaba de terminar el último Pleno de la legislatura. Juan Lobato tiene la sensación de que la Asamblea de Madrid se ha convertido en un “circo lamentable” con los "numeritos" y ataques de Isabel Díaz Ayuso.

Lobato (Madrid, 1984) cree que “por supuesto” la izquierda tiene posibilidades de lograr la Puerta del Sol el 28M, porque la gente está harta de que los servicios públicos no funcionen bien y de la “prepopotencia” de la presidenta del PP. Él no se cree esa supuesta ruptura con Vox y vaticina que volverán a unirse si necesitan los votos. El líder de los socialistas madrileños se compromete a mejorar la sanidad pública –con esperas máximas de tres días para atención primaria– y a impulsar un nuevo modelo de residencias basado en la dignidad y el respeto a los mayores.

“Dicen que no me conoce ni Perry”, reza su campaña. ¿Quién es Juan Lobato?

Soy un padre de tres hijos, esposo enamorado y una persona que me encantan los proyectos. Profesionalmente soy técnico de Hacienda del Estado, y me encanta. Espero volver a ejercer en algún momento. Ahora me apasiona sacar todo el partido a Madrid que le pude sacar a un municipio como Soto del Real. El potencial de Madrid es tremendo.

Se ha celebrado ya el último Pleno en la Asamblea, ¿cómo ha sido esta legislatura?

Ha sido corta y larga. Corta en las soluciones a las familias y en la gestión. Se ha tenido un solo presupuesto en cuatro años. Pero a la gente se le ha hecho larga en insultos, en numeritos, en ataques permanentes y en este circo lamentable que hemos tenido por desgracia cada jueves en la Asamblea.

Ayuso arrasó en las pasadas elecciones…

Bueno, mucho menos que sus predecesores del PP de Madrid. Hay una sensación de que sacó mayoría absoluta, pero no. Gallardón y Aguirre sí las sacaban.

A Ayuso le gustan los eslóganes y los ataques, pero no la gestión

Ella se ha fijado la mayoría absoluta, ¿lo puede conseguir?

En su expectativa de futuro y a lo que aspira no es a gobernar la Comunidad. En cuatro años no ha salido del cartel electoral para ponerse a gobernar un solo día. Ella sabe que cuatro años más aquí para ella no tienen sentido. No le interesa nada Madrid. Teniendo al PP con mayoría absoluta en Andalucía, si ella no consigue un resultado mínimamente como sus predecesores, pues queda muy desdibujada en el PP. Esa gestión de expectativas no le va a venir nada bien.

¿Cree que quiere utilizar la Puerta del Sol para llegar a La Moncloa?

A ella lo que le gusta, y lo hemos visto, es entretenerse con sus eslóganes de diseño y sus ataques permanentes, pero la gestión no. Ha hecho un presupuesto en cuatros años. No ha puesto en marcha medidas, ha presentado muchos power point y hospitales con maniquíes que luego no ha construido. Todo muy numerito y titular, pero de gestión poca. Esa es la realidad.

¿De verdad tiene posibilidades la izquierda de conseguir la Puerta del Sol?

Por supuesto. ¿Quién ganó las últimas generales en Madrid? El PSOE. ¿Las últimas elecciones ordinarias en la Comunidad? El PSOE. Hasta hace cuatro años había una alcaldesa progresista en la ciudad de Madrid. Y en las de 2015, el PSOE no gobernó la Comunidad por un escaño. Esa es la realidad sociológica y electoral que tenemos en Madrid. Es prácticamente un empate en los últimos diez o doce años, siempre ha caído la moneda del lado del PP. Pues ya está bien. Después de 28 años toca regeneración y oxígeno. El PSOE tiene ambición y un hambre tremenda y afronta con mucha seriedad este proceso para presidir la Comunidad.

Más Madrid quedó en las anteriores elecciones por encima del PSOE, ¿se puede revertir la situación?

Sí, por supuesto. Quedó por delante por el 0,01 por ciento en una circunstancia única, no había municipales. Nosotros tenemos alcaldes y alcaldesas que gobiernan para dos millones de madrileños. Ocho de las diez grandes ciudades las gobierna el PSOE. Esa fuerza que nos da el municipalismo no la tuvimos en 2021. Además, era un momento de transición, en el que evidentemente Gabilondo no iba a ser candidato en 2023. Ahora tenemos un equipo con mucha ambición e ilusión, con experiencia de gestión muy clara. La fortaleza y la unidad con las que va el PSOE a estas elecciones no las ha tenido en mucho tiempo.

Esa recta final de la legislatura ha estado marcada por el escándalo revelado por infoLibre de las ayudas para vulnerables cobradas por el vicepresidente regional, Enrique Ossorio. ¿Tendría que haber dimitido?

Es la única persona a la que he pedido dimitir. No me gustan los numeritos ni el populismo ni soy un catastrofista. Pero esta persona, sí. Faltó al respeto a familias que pasan situaciones de dificultad y a los familiares de las víctimas en las residencias. 7.300 mayores murieron después de esos protocolos de la vergüenza del PP y de Ayuso. Ya sabemos lo que representa esta persona. En este tema no juzgo a quien lo pidió, ni a Mónica García ni a Serrano ni a Ossorio. Lo que sí juzgo es el cinismo y la hipocresía. Eso hace muchísimo daño a la sociedad, el que estemos criticando por la mañana las ‘ayuditas’ y las ‘paguitas’, como dice el PP, y que por la noche sean ellos mismos los que las están pidiendo.

¿Le va a pasar factura a Mónica García y, por ende, a la izquierda el hecho de haber recibido ese bono social?

Es verdad que al votante progresista estas cosas le generan decepción. Es así, lo estoy notando estas semanas. Esto ha sido un terremoto y nos está llegando mucha gente con esa opinión. Veremos a ver. Lo importante es ser coherente. Y hay un problema, el estar hiperventilando, que todo te parezca inmoral y que a las primeras de cambio estés pidiendo dimisiones no conecta con la mayoría de la gente, que quiere que los políticos seamos propositivos.

Por supuesto que la izquierda tiene posibilidades en Madrid

¿Qué sintió al saber ese mensaje de Díaz Ayuso de “hoy la izquierda está acabada, matadlos”?

El clima que tenemos en la Asamblea es el que es. Venimos sufriendo muchos jueves que nos llamen “gentuza”. Una expresión como esta es un error y fruto de la frustración y del cabreo de Ayuso, que quiere atacar como sea. Me siento decepcionado. Esto pasa todos los límites. Es lamentable.

¿Y cómo interpreta lo que dice Ayuso de que rompe con Vox?

Pues que quedan dos meses para las elecciones. Vox para Ayuso es como el chapapote, es muy difícil quitárselo de encima. Lleva con Vox colgado estos cuatro años y va a seguir con Vox colgado todo el tiempo que los necesite para gobernar. Pretender hacer ahora un numerito… cuando precisamente en los últimos meses ha cedido a Vox en la posición de recortar los derechos de las mujeres en la interrupción voluntaria del embarazo y en la limitación de derechos de minorías y colectivos. Ella ahora mismo tiene una estrategia de tener un tono mucho más de derechas para tratar de competir con Vox. Y dentro de eso, está montando el numerito electoral.

¿Cree que volverán a pactar?

Si tienen posibilidades de sumar, por supuesto, como en toda España.

Citaba antes el caso de las residencias, ¿qué le debe la Comunidad de Madrid a esas familias?

Todo. Era alcalde esos años y recuerdo perfectamente a una vecina que me llamó para contarme que su madre estaba en una residencia, estaba mala y la tenían en el sótano. No le daban de beber ni de comer y no la trasladaban al hospital. Esto es una vergüenza lamentable y, entre otras cosas, me presento a las elecciones para que esto no vuelva a pasar nunca más.

¿Qué llevará en el programa sobre residencias?

Llevamos un cambio de modelo y de paradigma. Partiendo de la prioridad: tratar con dignidad, respeto y dar oportunidades a las personas mayores de la Comunidad. La reforma tiene que ir por varias vías. En la parte habitacional, modelos de residencia más modernos y con tamaños más reducidos, con una apuesta pública muy potente. Compatibilizado con un modelo de cohousing, en el que la normativa de la Comunidad permita proyectos en los que las personas mayores puedan convivir de manera más moderna y aprovechar los años de vida autónoma o semiautónoma. Hay una tercera pata esencial, que las personas mayores tengan las oportunidades de disfrutar de Madrid. ¿Qué es esto de que la gente esté pensando en jubilarse para irse al pueblo o la playa? Por eso hemos puesto en marcha esa propuesta de bono de 300 euros cultural y turístico.

Mi compromiso es que nadie tarde más de tres días en ser atendido en atención primaria

De cara al programa. Han sido muy polémicas algunas de sus propuestas fiscales. ¿Qué va a proponer exactamente? ¿Se pagarían más o menos impuestos que si gobierna Ayuso?

Presentamos una propuesta fiscal que es la consecuencia del pacto por la salud, que tiene una memoria económica con un coste de 900 millones más al año para sanidad. Por eso trabajamos en una reforma fiscal que lo que hace es generar esos recursos.

¿Cómo?

Aumentando la progresividad del sistema a través de un alivio fiscal a las amplias clases medias que viven en Madrid, con una subida de los mínimos exentos y de los mínimos personales y familiares en IRPF, pero estableciendo dos nuevos tramos del IRPF (a partir de 78.000 euros, subiendo medio punto, y a partir de 150.000 euros, que sube un punto más). Lo mismo en sucesiones y donaciones, un modelo en el que nadie que tenga un patrimonio productivo pagará impuestos, pero todo el que lo tenga especulativo o fuera en otro país sí que tendrá que pagarlo.

Se ha llegado a un acuerdo para el fin de la huelga de médicos, ¿pero en que situación está la sanidad?

En un estado muy malo. Por primera vez en cuarenta años estamos ya cerca del millón de personas en lista de espera (un 40% más que cuando llegó Ayuso) y muchas familias no tenemos a nuestros médicos de urgencias de toda la vida de Dios en nuestros centros de salud. Es un modelo que no funciona. Necesitamos que los sanitarios estén tratados con condiciones dignas. Me alegro de que haya acuerdo. Y segundo: que las familias tengamos unos servicios acordes a los que nos merecemos y podemos tener. Es absurdo que en 2023 vayamos a peor, yo me rebelo.

¿Puede prometer de cuánto sería una lista de espera en atención primaria si gobierna?

Nuestro compromiso es muy claro: que en Madrid nadie tarde más de tres días en ser atendido en atención primaria, nadie más de tres semanas en hacerse una prueba diagnóstica y nadie más de tres meses en ser operado. Y nadie más de dos semanas para una cita en salud mental. Es el objetivo y el pacto que planteamos a toda la sociedad.

Tengo mucha química con Reyes Maroto

¿Cómo va el tique electoral con Reyes Maroto?

Muy bien, nos conocemos desde hace mucho. Tenemos mucha química.

¿Va a estar el presidente del Gobierno muy implicado en su campaña?

Estará lo que naturalmente proceda, ni mucho ni poco, lo que toque. Hay elecciones en doce comunidades y ocho mil ayuntamientos, por lo tanto no podrá estar en Madrid todos los días. Pero seguro que aquí se hace el acto de apertura o de cierre. Participará todo lo que pueda en todas partes, incluido Madrid.

¿Cómo vio la moción de censura de Vox con Ramón Tamames?

Ha sido un esperpento. Ha tenido muy poca utilidad para el futuro del país. Realmente una caricatura. Este buscar estar en los medios genera lo contrario, la gente lo ve como algo artificial y un numerito.

Uno de los principales problemas en Madrid es la vivienda, ¿le gustaría que el Gobierno central consiguiera sacar la ley de vivienda antes de la campaña?

Sí, hombre. Me encantaría que la sacara cuanto antes. La vivienda es uno de los grandes retos.

Me identifico con el papa en ese deseo de que estemos a lo importante y no al numerito como Ayuso

¿Qué le pareció lo que dijo el Papa de Almeida, que es “heredero de la gran Manuela”?

El troleo del papa tanto a Ayuso como a Almeida tiene su punto de gracia, pero también tiene su profundidad. Sobre todo cuando les trasladó la necesidad de pensar en el bienestar de las familias, por encima de las ideologías y los numeritos. Es algo que vengo defendiendo en la Asamblea. Me identifico con el papa en ese deseo de que estemos a las cosas del comer y a lo importante y no al numerito y la estrategia electoral y personal de Ayuso.

Ayuso acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de ir contra los empresarios…

Lo que hace el Gobierno es tratar de que el país y la economía funcionen. Eso les viene bien a los empresarios. Lograr un acuerdo de la reforma laboral no es ir contra los empresarios. Al revés. Otra cosa es que a grandes empresas en un momento concreto se les solicite un impuesto extraordinario sobre esos beneficios extraordinarios para contribuir a los servicios públicos y a que el país siga adelante. Eso es pedir un esfuerzo puntual.

¿Hay sintonía entre el PP y la patronal en estos momentos?

He notado un volantazo en el propio presidente de la patronal, que estaba teniendo una actitud muy constructiva. Llegó a pactar la reforma laboral. Al Garamendi de 2023 no me lo imagino pactando la reforma laboral. Ese cambio de actitud no sé si tiene que ver con el ciclo electoral, pero ojalá no. Lo que queremos es que los empresarios y los sindicatos tengan su autonomía propia. Ese volantazo y ese cambio es llamativo.

¿Usted respira aire de cambio de ciclo en Madrid?

Lo que respiro es que hay muchísima gente harta y hasta las narices. De varias cosas, de que los servicios públicos no funcionan. Y de las formas. El principal problema que tiene Ayuso es la soberbia, la prepotencia, ese ataque permanente. Está generando ambiente de cambio porque la gente quiere normalidad y tranquilidad.

La Comunidad de Madrid de Lobato…

El mejor lugar para un mitin: La Casa de Campo, donde los daban Felipe González y Alfonso Guerra en su día. Recuerdo ir de niño allí, con las pancetas, era muy divertido.

El mejor lugar para enamorarse: Soto del Real, donde me enamoré yo.

El mejor lugar para ver un amanecer: En el embalse de Manzanares.

El mejor lugar para pasarse una noche de juerga: En las fiestas de Alcobendas.

El mejor lugar para hacer una ruta senderista: En la zona norte, el Yelmo. Y también en San Martín de Valdeiglesias, por el embalse.

El mejor lugar para perderse y que no te vea nadie: Si te quieres perder con gente, en la Puerta del Sol. Y para estar solo, en Lozoyuela.

El mejor lugar para pasar el calor de agosto en Madrid: En la sierra, en Miraflores.