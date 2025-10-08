Localizados los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos por el derrumbe del edificio de Madrid

El derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid este martes ha dejado un total de cuatro víctimas mortales, tras localizar los equipos de emergencia en la madrugada del miércoles a las dos últimas personas que permanecían desaparecidas.

A lo largo de las 2 de la madrugada los bomberos han localizado los dos últimos cadáveres entre los escombros del inmueble, ubicado en la calle de las Hileras, entre Ópera y la Puerta del Sol, que se desplomó parcialmente pasadas las 13.00 horas del martes.

Poco antes de la medianoche rescataron los dos primeros cuerpos sin vida. Los dos últimos cadáveres están localizados, pero no han sido rescatados de momento.

Las cuatro personas dadas por desaparecidas después del desplome de parte del edificio, que estaba en obras (en las que trabajaban unas cuarenta personas), son una responsable llamada Laura (en un principio se informó de que era la arquitecta del proyecto), y tres obreros identificados como Dambéle, Alfa y Jorge, originarios de Malí, Guinea y Ecuador, de entre 30 y 50 años, todos ellos empleados de la empresa constructora ANKA.

Dos de los operarios se encontraban en los baños del sótano y el tercero en la última planta del edificio, de seis alturas, en el momento del siniestro.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no pudo confirmar en el lugar de los hechos que la mujer fallecida fuera una arquitecta de la obra, aunque sí confirmó que tenía un cargo de responsabilidad.

Las Policías Científicas de la Policía Municipal de Madrid y de la Policía Nacional se han hecho cargo de la identificación de los cadáveres rescatados hasta el momento. El juez encargado del caso estuvo hasta las 3 de la mañana en el lugar del suceso.

Horas antes del hallazgo de todos los fallecidos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, afirmó que la búsqueda de los desaparecidos era difícil.

"Es una tarea compleja, difícil, en la cual también hemos contado en este caso con ayuda de perros de Policía Nacional que están específicamente entrenados para descubrir los lugares donde están las personas desaparecidas", ha detallado el regidor cuando ha llegado al lugar del accidente en la tarde de este martes.

La Policía Judicial está investigando para saber exactamente cuáles son las causas que han producido el derrumbe del forjado de la quinta planta, que ha producido que a partir de ahí, bajara por todas las plantas y llegara hasta la planta baja, donde estaba una de las personas que todavía no ha sido localizada.

El responsable de Guardia de los Bomberos de Madrid, Miguel Seguí, ha confirmado que en esa quinta planta donde se inició el derrumbe no estaba trabajando ningún obrero en el momento del siniestro y que el colapso de una terraza es lo que provocó que el edificio se viniera abajo.

Seguí, no ha querido entrar en más detalles sobre el derrumbe que ha sido por una "suma de factores" que la Policía Municipal está ya investigando y que esclarecerá el "qué pasó" para que esa terraza colapsase.

El suceso ocurrió en el número 4 de la calle de las Hileras, entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, pasadas las 13.00 horas del martes, cuando se produjo el derrumbe parcial del forjado interior de un edificio que se está rehabilitando para convertirse en un hotel de cuatro estrellas.

Los sanitarios atendieron a tres obreros, uno de los cuales fue trasladado a un hospital con fractura de pierna con un pronóstico "menos grave", mientras que los otros dos resultaron contusionados leves.

La Policía Judicial de Policía Municipal de Madrid se ha encargado de la investigación del siniestro y de la instrucción del atestado, al tratarse de un accidente laboral, según Emergencias Madrid.

Los bomberos continúan en las labores de desescombro.