Al menos cuatro desaparecidos en el derrumbe del forjado de un edificio en obras en el centro de Madrid

Los servicios de emergencia buscan a cuatro obreros desaparecidos en el derrumbe de varios forjados de un edificio en la calle de las Hileras, en el centro de Madrid, y han rescatado a otros tres- Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, guías caninos de la Policía Nacional y Municipal y drones trabajan para encontrar posibles personas atrapadas en el centro de la capital, informa EFE.

Según ha informado Emergencias Madrid, los operarios que se encontraban trabajando en el inmueble han echado en falta a algunos compañeros, lo que ha motivado la activación de los servicios de búsqueda para comprobar si estaban dentro o fuera del inmueble.

Fuentes policiales han indicado a EFE que en el interior del edificio que se está rehabilitando para un hotel quedaron siete trabajadores, pero cuatro todavía no han sido localizados.

Los sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido a tres obreros, uno de ellos ha sido trasladado a un hospital con fractura de pierna, mientras que los otros dos han resultados contusionados leves.

Los Bomberos trabajan en asegurar la zona y en la búsqueda de desaparecidos en un edificio que se estaba rehabilitando para un hotel, junto con perros de la Policía Nacional.

El derrumbe en la calle de las Hileras, a pocos metros de la plaza de Ópera, se ha producido pasadas las 13:00 horas y ha sembrado el caos en el centro de la capital que, en cuestión de minutos, se ha convertido en una escena de sirenas, polvo y calles acordonadas, mientras los equipos de emergencia trataban de asegurar la zona.

Un edificio aledaño ha tenido que ser desalojado.

"Hemos oído un ruido enorme y luego ha empezado a salir polvo, con un olor raro, como a quemado", ha relatado a EFE una dependienta de una tienda cercana, mientras que, a su alrededor, comerciantes y vecinos miraban incrédulos hacia el edificio, envuelto en una nube gris.

Desde una ventana cercana, Álvaro ha observado el despliegue de vehículos de emergencia: "Al principio no le he dado importancia al ruido pero de repente han llegado más de una decena de camiones de bomberos y ambulancias. Ahí me he dado cuenta de que algo grave había pasado".

La calle de las Hileras, entre la Puerta del Sol y Ópera, se ha llenado en pocos minutos de vecinos que querían volver a sus casas, dueños de coches atrapados tras el cordón policial y curiosos que intentaban entender qué ocurría.

Algunos clientes, incluso, se han quedado sin poder acceder a los restaurantes donde tenían reserva.

Once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajan en el lugar para asegurar la estructura y descartar nuevos desprendimientos, mientras efectivos del Samur-Protección Civil permanecen de guardia por si se localiza a algún herido.

Rehabilitación para convertirse en un hotel

Según la información disponible en el portal de consulta de licencias y expedientes urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, el pasado mes de febrero se autorizó la implantación de la actividad de hospedaje en el edificio, sito en el número 4 de la calle Hileras, y que anteriormente albergaba oficinas.

La empresa que ejecuta el proyecto se hace eco del mismo en su propia página web, donde detalla que se prevé instalar en el inmueble un hotel de cuatro estrellas, una vez concluidas las labores de "rehabilitación integral y consolidación estructural" y "reestructuración y rehabilitación de garajes".

Asimismo, en el portal del Ayuntamiento consta que, el pasado mes de junio, se tramitó una declaración responsable de actividad para la instalación de una grúa-torre en el interior del edificio.

En la información disponible en el Catastro figura 1965 como año de construcción del edificio, que cuenta con seis plantas y un sótano, con un total de 6.745 metros cuadrados.