Una manifestación rechaza en Cádiz el preacuerdo sobre el convenio del metal

Unas dos mil personas, según cálculos periodísticos, y 550, según la Policía, han participado este miércoles en la manifestación convocada en Cádiz por los sindicatos minoritarios del sector del metal de la provincia, CGT y la Coordinadora de Trabajadores del Metal, en el tercer día de huelga indefinida tras el rechazo al preacuerdo sobre el nuevo convenio colectivo del sector, según informa EFE.

Ambos colectivos, que no participan en las negociaciones del nuevo convenio colectivo de los 30.000 trabajadores del metal de Cádiz, han convocado esta manifestación para que los trabajadores y la sociedad muestren su oposición al preacuerdo firmado entre el sindicato mayoritario, UGT, y la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (FEMCA).

CCOO, que sí interviene en las negociaciones del convenio colectivo pero no ha firmado el preacuerdo, ha participado en esta movilización por una solución al conflicto "como parte de la ciudadanía", según ha explicado Pedro Lloret, secretario general de CCOO Industria de Cádiz.

Al comienzo de la manifestación, que ha partido de la Plaza de San Severiano, Juan Antonio Guerrero secretario general de CGT en Andalucía, Ceuta y Melilla, ha subrayado que lo que los convocantes pretenden es "sobre todo que los trabajadores tengan el poder de decisión sobre si quieren o no lo que firmen los sindicatos mayoritarios".

Guerrero ha explicado que CGT, convocante también de la huelga indefinida, no va a negociar el convenio "porque lo negocian los sindicatos mayoritarios", pero si quiere trasladar "las reivindicaciones que tienen los trabajadores". Ha considerado "una barbaridad" que el preacuerdo contemple un convenio con una duración de nueve años: "nunca hemos visto un convenio de nueve años, tienen garantizada la carga de trabajo y lo que quieren es la paz social".

También ha criticado que el preacuerdo contemple salarios de nuevos ingresos porque las empresas auxiliares de las matrices, como Airbus, Navantia, Dragados, o Acerinox, tiene "varias escalas salariales ya".

Además reclaman que no se permita que en esas compañías tractoras entren empresas que no sean de la provincia y que haya trabajadores, como montadores de andamios o limpiadores de barcos y aviones, que no se rijan por el convenio del metal.

De su lado, Manuel Berber, de CTM ha subrayado que el firmado es "un convenio de retrocesos y queremos un convenio de avances" y que las empresas matrices no sean "cárceles" para sus trabajadores, para los que reclaman "un trabajo digno, un salario digno y punto".

Los trabajadores del metal, en huelga: cuatro detenidos y un herido en los incidentes en Cádiz Ver más

"Hoy es un día de orgullo. Los trabajadores del metal están dando un ejemplo de que las decisiones se toman en asamblea. Han dicho que hasta aquí hemos llegado, han dado un golpe en la mesa, y han dicho que en un contexto en el que las empresas del metal se están forrando en la bahía de Cádiz, están hartos de precariedad, de accidentes laborales, de explotación, y de que las empresas del metal se aprovechen".

García ha pedido la dimisión de la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores , por las detenciones que ha habido en los dos días de huelga de la semana pasada y el pasado lunes, en el primer día de huelga indefinida.

Ha considerado que la "máxima responsable de esta situación" es la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como responsable de Navantia, porque esta empresa "genera la precariedad y la explotación de los de los trabajadores". "Este gobierno que dice ser progresista tiene que colocarse con los trabajadores o irse", ha afirmado para criticar también al gobierno andaluz que "tiene que decidir donde se coloca". "Su llamada a la negociación es una llamada a que los trabajadores no salgan a pelear por sus derechos", ha aseverado.