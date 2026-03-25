Mañueco pide a Vox gobernar en solitario, pero Pollán exige un gobierno de coalición

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este miércoles a Vox un acuerdo parlamentario para gobernar en solitario, pero el candidato de Vox, Carlos Pollán, ha replicado que su partido quiere entrar en un gobierno de coalición.

Tras mantener la primera reunión poselectoral entre PP y Vox, Pollán ha trasladado este resumen del encuentro a los medios de comunicación, mientras que el portavoz del equipo negociador del PP, Carlos Fernández Carriedo, se ha limitado a decir que su partido defiende lo que ha planteado en campaña, al ser preguntado por la pretensión de Mañueco de gobernar en solitario.

Pollán ha alertado de que a Vox no le vale ya la referencia del acuerdo de coalición que alcanzaron hace cuatro años, como ha planteado Mañueco en los últimos días, mientras que Carriedo ha reconocido que "hay que entrar en un mayor nivel de concreción y detalle": "Nosotros estamos dispuestos a avanzar y concretar".

También han coincidido en que lo que ocurra con las negociaciones de Extremadura y Aragón, y lo que pueda trascender de las elecciones en Andalucía, no va a condicionar las conversaciones en Castilla y León.

En este primer encuentro únicamente han participado representantes de Castilla y León, todos ellos procuradores electos, lo que en palabras de Carriedo "ayuda" a la consecución de un acuerdo, aunque ambas partes mantienen abierta la opción de que en futuras reuniones sí participen representantes de las direcciones nacionales.

"Proyecto de futuro"

Preguntado en varias ocasiones por si el PP ha propuesto a Vox que el futuro gobierno de Castilla y León pase por un Ejecutivo del PP en solitario con apoyos parlamentarios puntuales, como ha expuesto el candidato de Vox, Carriedo ha indicado que "no han hablado de responsabilidades, ni de cargos", sino de "comenzar a desarrollar un proyecto de futuro".

Sobre esta cuestión, lo único que ha expresado Carriedo es que "el PP sigue pensando lo mismo" que en campaña, es decir, un gobierno en solitario con apoyos puntuales, aunque ha reconocido que "ahora es otra etapa", y que toca "recoger el sentir" de los ciudadanos, que han dicho en las urnas: "Que nos pongamos de acuerdo y hagamos un esfuerzo".

Sí ha reconocido Carriedo que es "optimista" con un futuro acuerdo, ya que "se dan las bases" para alcanzarlo: "Por mi percepción personal, aunque luego hay que concretarlo, creo que hay muy buena disposición por ambas partes", ha ahondado.

Por todo ello, el portavoz del PP ha preferido no hablar de plazos y ha afirmado que la constitución de la Mesa de las Cortes no ha sido tema de debate en este encuentro, pues la reunión de hoy era para "la construcción de un gobierno".

Entrar en el gobierno

Pollán ha valorado el ambiente "cordial" de la primera "toma de contacto", pero se ha mostrado tajante en la negativa a la propuesta planteada por Mañueco: "Le hemos reiterado nuestro interés por participar en el gobierno", ha resumido.

Ha planteado que la intención de Vox es que se pacte "medida a medida", con plazos concretos y garantías de cumplimiento, como en el caso extremeño, aunque ha reconocido que esto llegará en posteriores reuniones, dado que ha recordado que el PP mantiene mañana otros encuentros con el resto de partidos con representación parlamentaria.

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Pollán ha remarcado que "ahora mismo" el PP está "en la misma situación" que como acabaron la legislatura anterior, cuando perdían buena parte de las votaciones: "Creo que la aritmética es clara, que somos necesarios", ha resumido.

Sobre la votación que deparará el 14 de abril la nueva Mesa de las Cortes de Castilla y León, el representante de Vox ha asegurado que ve "complicado" llegar a ese acuerdo, porque no será un pacto que se cierre "en días", aunque ha añadido que no han abordado esta cuestión en la reunión de hoy.

"Hemos manifestado reiteradamente que antes de hablar de sillones y de puestos o de consejerías y de Presidencia de las Cortes, queremos tener un acuerdo programático", ha resumido.