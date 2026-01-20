Manuel Naharro (PP), nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura

El líder provincial del PP de Badajoz y alcalde de Valencia del Mombuey (Badajoz), Manuel Naharro Gata, ha sido elegido nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura para la XII legislatura de la comunidad autónoma, por mayoría simple y con los únicos votos de su partido.

Naharro, vicepresidente segundo en la pasada legislatura y número tres en la lista electoral del PP por Badajoz, ha llegado a esta responsabilidad tras recibir el apoyo solitario de su grupo -y en segunda votación tras no alcanzarse la mayoría absoluta en la primera- en la sesión constitutiva del Parlamento después de los comicios anticipados del pasado 21 de diciembre.

Tras la paralización este pasado lunes de las negociaciones entre PP y Vox para la conformación del Gobierno autonómico, el partido de Abascal ha propuesto sin éxito al senador autonómico Ángel Pelayo Gordillo para encabezar la Cámara regional, en la que el PP cuenta con 29 escaños, el PSOE con 18, Vox con 11 y Unidas por Extremadura con 7.

Todos los diputados, excepto los de Vox, han aplaudido de pie, tras su elección, a Naharro, quien sucede a la socialista Blanca Martín y será la octava persona que presida el Parlamento extremeño en 43 años durante su XII legislatura.

En la sesión constitutiva también han sido elegidos los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de la Asamblea.

Así, con el único apoyo de los 29 diputados de su partido, Domingo Jesús Expósito (PP) será el vicepresidente primero de la Mesa y Eduardo Béjar, con el apoyo de PSOE y Unidas, será el vicepresidente segundo, por delante en la votación de los candidatos de Vox y Unidas, Juan José García García y José Antonio González Frutos, que han obtenido once y ningún voto, respectivamente.

Domingo Jesús Expósito fue director general de Función Pública, en el Gobierno extremeño, durante la anterior legislatura; mientras que el socialista Eduardo Béjar es diputado autonómico por cuarta ocasión.

Por otro parte, ostentarán el cargo de secretario de la Mesa Beatriz Muñoz (Vox), Isabel Babiano (PP), José Francisco Llera (Unidas), elegidos por delante de la candidata Piedad Álvarez (PSOE).