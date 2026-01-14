Miguel Ángel Gallardo renuncia a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura

El exsecretario general del PSOE extremeño y candidato socialista en las pasadas elecciones autonómicas, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado este miércoles su renuncia al acta de diputado en la asamblea regional, lo que supone que no tendrá la condición de aforado en el proceso judicial por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz.

En un comunicado difundido en su cuenta de X, Gallardo asevera que toma esta decisión con "una prioridad clara", la de afrontar con "todas las garantías el proceso judicial abierto", en referencia a la causa junto a David Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal.

Al renunciar al acta, Gallardo no podrá ser aforado, por lo que dicha causa en la que será juzgado por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal, será abordada en la Audiencia Provincial de Badajoz. "Quiero afrontar con todas las garantías el proceso judicial abierto y defender, con firmeza y serenidad, mi honor y mi dignidad", agrega Gallardo, quien afirma que da este para preservar su dignidad y "recuperar -añade- la serenidad que me permita seguir adelante con la conciencia tranquila".

Expone que dicha decisión es fruto de una "serena, larga y profundamente personal reflexión", en la que se ha preguntado, según relata, "qué era lo mejor, no solo para mí", sino también para su familia y, muy especialmente, para sus hijos, "que son los que más han sufrido con esta injusta causa", así como para quienes "siempre han confiado" en él, para su partido y para los militantes que le eligieron para liderar el PSOE extremeño.

Tras asegurar que ha dedicado muchos años de su vida, con absoluta entrega, al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena -fue alcalde durante casi 21 años-, a la Diputación de Badajoz -cerca de diez años como presidente- y al PSOE de Extremadura, que lideró entre marzo de 2024 y diciembre de 2025.

Esta "entrega total", tal como reivindica, le llevó -así lo reconoce- a "relegar algo esencial: cuidarme y defenderme como persona frente a quienes han querido convertir una causa judicial en un juicio mediático hasta el punto de llegar a deshumanizarme, a borrar mi trayectoria y a reducirme a un titular o a una versión interesada de quien realmente no soy".

Gallardo dimite como secretario general del PSOE extremeño pero no renuncia como diputado autonómico Ver más

"Hoy digo basta; no estoy dispuesto a que quienes se han aprovechado de esta coyuntura para destrozarme como persona sigan haciéndolo", sostiene el ex secretario general de los socialistas extremeños.

Asimismo, afirma que con esta decisión "cortar de raíz" los rumores sobre un supuesto aforamiento "buscado o deseado por mi parte". "No es cierto ahora, ni lo fue antes. Jamás he pretendido influir en dónde o cómo debe juzgarse esta causa", agrega. Su "única petición", y así lo remarca, es la celeridad judicial de dicha causa, pues "necesito cerrar esta etapa con la verdad por delante".

Gallardo finaliza el comunicado afirmando que su decisión "no es un adiós definitivo sino un punto y aparte" ya que siempre ha estado a disposición de su partido, el cual "siempre podrá contar conmigo cuando lo estime".