María León asegura tener "fobia a la policía" tras su altercado con agentes en Sevilla

La actriz sevillana María León ha asegurado hoy que ha desarrollado "fobia a la policía" tras el altercado que protagonizó el 1 de octubre de 2022, informa EFE. "No es la noche de la que más orgullosa me siento de cómo me comporté", ha dicho en su declaración en el Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla, en un juicio en el que se enfrenta a una petición de pena de prisión y al pago de multas por el altercado que protagonizó, junto a tres personas más, contra una patrulla de la Policía Local de Sevilla.

León, que ha pedido ser la última persona en declarar y solo ha contestado a preguntas de la defensa, ha pedido perdón por el “uso de las palabras” que pudo emplear esa noche, para asegurar que “jamás” fue violenta con los agentes que la detuvieron, especialmente con una agente que ha declarado en el juicio que fue agredida e insultada por la actriz.

A León se la considera presunta responsable de un delito de atentado y otro leve de lesiones, mientras que a dos hombres que la acompañaban son considerados presuntos autores de delitos de atentado y resistencia a la autoridad, respectivamente.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla pide 21 meses de prisión para la actriz y el pago de dos multas, una de 720 euros por un delito leve de lesiones y otra de 100 por daños a una agente policial.

Los propios policías afectados piden dos años y un día de prisión, además del pago de una multa de 5.400 euros, en este caso por un delito de atentado a la autoridad, desobediencia y lesiones.