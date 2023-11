“Máxima tensión” fuera, tranquilidad dentro: el Gobierno arranca confiado en su cohesión interna

“Máxima tensión política”. Así describe el ambiente uno de los nuevos ministros de la coalición liderada por Pedro Sánchez. El Ejecutivo se ha lanzado ya al ruedo, consciente de la convulsa legislatura que le espera, pero con la idea de que puede ser más estable de lo que la oposición rumia y sus socios dejan caer.

Se acabaron las quinielas, los rumores, las luchas por los sillones. Los nuevos ministros prometieron su cargo ante el rey este martes y cogieron sus carteras de piel grabadas con mucha emoción, lágrimas y algunos dardos. “Es el día más bonito en el Gobierno, luego vienen los problemas”, como señala otro miembro de la coalición con mucha experiencia detrás.

Y con una despedida muy amarga: la de Irene Montero. La ya exministra de Podemos dejó su puesto a la socialista Ana Redondo con el mensaje: "Hoy Pedro Sánchez nos echa de este Gobierno y es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos: poner las instituciones al servicio del avance de los derechos feministas". "Ministra, te desearía suerte pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de Igualdad. Te deseo que te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del Gobierno", remachó, para advertir de que el líder socialista ha roto “la unidad de un bloque democrático”.

"Hoy es un día difícil porque han conseguido lo que no consiguieron en 2019 que es echar a Podemos del Gobierno, que no solo es injusto sino un enorme error político", declaró también en su despedida Ione Belarra, líder de los morados y que deja paso en Derechos Sociales a Pablo Bustinduy, una de las personas de máxima confianza de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

Moncloa no está preocupada por Podemos

Aunque sus palabras no han sentado muy bien entre algunos socialistas, la salida de Podemos del Gobierno no preocupa en el Palacio de La Moncloa. Fuentes del entorno del presidente muestran su confianza en que esto no supondrá que los cinco diputados de esa formación se pongan en contra en el Congreso de la actual coalición entre el PSOE y Sumar.

Además, fuentes gubernamentales subrayan que existe un documento firmado por parte del PSOE y de Sumar de gobernabilidad, en el que también está Podemos como parte de ese espacio. Trasladan también desde la parte socialista del Ejecutivo que hay una fuerte mayoría de votos en el Congreso (de 179 síes en la investidura) y remarcan que el Gobierno que arranca hará ambiciosas políticas progresistas.

La fórmula: cohesión interna, comunicación y trabajo ya

Tanto en el PSOE como en Sumar ponen en valor en estas primeras horas su confianza en la cohesión interna, en el entendimiento que hay entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz y en el perfil elegido de los nuevos ministros. Los nombrados saben que los ataques vendrán de manera furibunda por parte del Partido Popular y de Vox y se han conjurado para que el ruido interno sea poco perceptible y no enturbie la labor de la coalición.

Según varios de los nuevos miembros del gabinete será esencial la labor comunicativa. “Hay que explicar muy bien todo, tanto lo que apruebe el Gobierno como los pactos con otros partidos”, indican fuentes del Ejecutivo. Por eso muchas de las miradas están puestas en estos momentos en Pilar Alegría, que asume la Portavocía y se convertirá en la cara de las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros. Este órgano se reunirá ya este miércoles (con la aprobación de una declaración institucional sobre el Día de la lucha contra la violencia de género), aunque seguirá celebrándose todos los martes.

Los ministros son conscientes asimismo, como reconocen algunos, que no tendrán ni los cien días de gracia por parte de la oposición. La orden que se ha dado desde La Moncloa es que hay que ponerse a trabajar de manera vertiginosa desde el minuto uno. Y no creen en el equipo presidencial que cueste mucho este arranque porque son perfiles muy “sólidos”.

Los miembros del nuevo Gobierno tienen en mente, como reconocen algunos, que también el mapa territorial es muy complicado. Pero no por la agenda catalana solamente, sino por la mayoría de gobiernos del PP y de Vox. No obstante, como reconoce otro de los ministros: “Vamos a hablar con todas las autonomías, esperemos que vaya bajando la tensión”. Y esa intención de “diapasón” tiene el recién aterrizado titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que conoce a sus antiguos colegas en la Conferencia de Presidentes.

Sánchez aprieta la agenda: viaje a Israel y Palestina y gran acto de partido

El arranque del Gobierno tiene también un hecho muy relevante en el Palacio de La Moncloa: Pedro Sánchez ha decidido que su primer viaje oficial sea a Israel y Palestina, además de una segunda jornada en Egipto. El jefe del Ejecutivo llevará el jueves un mensaje que aboga por la solución de los dos Estados y la necesidad de la celebración de una pronta conferencia de paz.

Además, el Gobierno espera que las concentraciones frente a Ferraz “amainen” en los próximos días, aunque también fuentes conocedoras de los dispositivos de seguridad advierten de que las protestas están mutando y se están adaptando a desfiles de coches alrededor de la sede o el alquiler de bicis y motos ahora que el tráfico no está cortado.

Estas primeras horas están marcadas además por el poder adquirido por Félix Bolaños, que ha sumado el Ministerio de Justicia al de Presidencia. Se ha convertido en la principal diana contra la que dispara la derecha política y mediática, con el intento de confundir con que su puesto rompe la división de poderes. El propio líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. acusó a Pedro Sánchez de “seguir politizando la Justicia” y criticó esa macrocartera.

Los populares se han lanzado contra él pero justo esa fórmula fue también la que utilizó el propio Feijóo durante sus trece años en la Xunta. Y, además, Presidencia y Justicia recaen bajo el mismo nombre en los gobiernos autonómicos populares en la Comunidad de Madrid, Cantabria y Canarias, además de en la administración de Alfonso Rueda en Galicia.

El presidente también quiere que, tras estos meses inciertos por la investidura y las negociaciones, el partido vuelva a retomar con fuerza el pulso. Con este motivo, ha convocado el próximo domingo un gran acto en el recinto ferial de Ifema en Madrid. El PSOE también se prepara para cambios de cara a esta nueva etapa con la vista puesta en alguien nuevo para la Portavocía por tener Pilar Alegría ahora ese puesto en el Gobierno.