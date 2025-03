Mazón descarta declarar y dice que no tiene previsto personarse en la causa judicial sobre la dana

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este martes ante los medios que no se ha planteado personarse, ni él ni la Generalitat, en la causa que instruye el juzgado de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana de Valencia que deja ya 225 víctimas mortales y tres desaparecidos, según informa EFE.

A su llegada al Palau de la Generalitat para presidir la reunión semanal del Gobierno valenciano, Mazón ha señalado que aún no han recibido los autos de la jueza hechos públicos este lunes, en los que ha citado a declarar como investigados a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y al ex secretario autonómico de ese departamento Emilio Argüeso y lo rechaza respecto al president, sin perjuicio de que él lo pida voluntariamente.

"Yo estoy muy seguro de que la Generalitat actuó con la mayor y la mejor diligencia en todo momento", ha señalado Mazón, quien ha informado de que en el Consell se han enterado de esos autos por los medios de comunicación y que no son "firmes", así como que "habrá que analizarlos y que valorarlos bien". Ha reiterado que tiene "total respeto" y "total colaboración" con la Justicia para evitar "cualquier valoración", que según ha dicho la puede tener pero "por respeto" se la reserva.

"Colaboración como siempre, desde el principio hemos tenido toda la colaboración, desde luego -se han atendido- todas las peticiones de información que ha solicitado la jueza en todo momento desde aquí, desde la Generalitat Valenciana, faltaría más, dando todas las facilidades para poder avanzar adecuadamente en esta fase de instrucción", ha insistido.

Sobre la posibilidad de personación en la causa que le hace la jueza en su auto de este lunes, ha respondido: "Desde los servicios jurídicos ni la Generalitat como persona jurídica, ni nadie, incluido yo como persona física, hasta el momento nos hemos planteado la personación. Si hay algún cambio, lo trasladaremos". Ha reiterado que se siente "muy responsabilizado" y están "muy preocupados" por la recuperación de Valencia tras la dana del 29 de octubre y que así se abordará de nuevo en el pleno del Consell de este martes, "con nuevos fondos y con nuevas ayudas" para hacer frente a sus consecuencias.

La jueza cerca a Mazón con cuatro evidencias de negligencia grave en la gestión de la dana Ver más

Ante las preguntas sobre cómo se siente, ha señalado que "no se trata de sentirse" sino de "seguir trabajando y de seguir analizando y mantener el respeto absoluto con total colaboración, dando todas las facilidades y respondiendo permanentemente a todo lo que la jueza pueda requerir".

Mazón, ante la insistencia de las preguntas sobre si aceptará personarse en la causa, ha remarcado: "La personación no nos la hemos planteado desde los servicios jurídicos, no nos la hemos planteado, de hecho, la propia juez parece que en su auto habla directamente de que no procede ni siquiera como testigo".

"Lo que me siento es muy responsabilizado de la recuperación que tenemos que hacer más allá de los sentimientos. Yo estoy muy seguro de que la Generalitat actuó con la mayor y la mejor diligencia en todo momento", según el president, quien ha insistido en que no hará valoraciones de esos autos por respeto a los procedimientos judiciales, algo que, según ha dicho, no ha visto "en otros casos con respecto a otras administraciones que hacen valoraciones sobre jueces o sobre procedimientos". "No va a ser nuestro caso. El nuestro es el de absoluta colaboración, total respeto y máxima colaboración", ha concluido.