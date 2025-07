Mazón sobrevive al congreso del PP entre aplausos de su partido y abucheos en València

Carlos Mazón no solo ha salido vivo del congreso del Partido Popular —un escenario que hace solo unas semanas veían improbable fuentes de la dirección del partido— sino que fue arropado y aplaudido por la numerosa delegación del PPCV el sábado, con la que se fotografió junto al número dos del PP, Miguel Tellado. "Merecemos despertar con un Gobierno honesto y eficaz", escribía Mazón en su cuenta de X para presumir de fuerza, ya que la Comunitat Valenciana aportó 389 compromisarios, la segunda más numerosa por detrás de Andalucía.

El apoyo de Tellado es clave para Mazón, que se deshizo en halagos hacia él cuando trascendió su nombramiento al asegurar que había sido la persona que "más cerca ha estado de la Comunitat en los últimos meses", que "mejor conoce" el partido y a quién "más le debemos". Tanto él como la nueva portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, fueron los dos únicos dirigentes nacionales que acudieron a la Comunitat Valenciana antes de navidad, con la popularidad de Mazón bajo mínimos, para darle su apoyo. Muñoz también dio la cara por él en el debate que la encumbró en el partido y en el que se enfrentó a la exvicepresidenta Teresa Ribera a propósito de la dana.

Al acabar el cónclave, el presidente valenciano aseguró que estaba "recibiendo el cariño" de todo el PP, que los populares valencianos se iban "muy satisfechos y muy apoyados" y afirmó que había "un partido con ganas de seguir tirando para adelante": "Hemos traído el cambio a la Comunitat Valenciana y tenemos un Partido Popular muy orgulloso de lo que estamos haciendo. Eso se nota, se palpa, lo estáis viendo y nosotros lo hemos sentido", dijo a la prensa.

En la fotografía con Mazón también posó el expresident valenciano Alberto Fabra, el senador Gerardo Camps y el portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca —situado al otro al otro lado de Tellado—, entre otras figuras de peso del PP valenciano, pero en la que destacó la ausencia de Esteban González Pons, el único valenciano en el comité de dirección de Feijóo y uno de los pocos miembros del PP que pidió perdón a las familias de las víctimas de la dana.

La dana, la gran olvidada del congreso del PP

Mazón trató de no despegarse del resto de barones del partido, pero durante todo el cónclave exhibió un perfil bajo y prácticamente nadie se acordó de él. Tampoco de la dana. Si en el congreso del Partido Popular Europeo (PPE), que se celebró a finales de abril en València, las referencias a la riada y a los trabajos de reconstrucción fueron constantes, este fin de semana ni la tragedia ni los trabajos de reconstrucción estuvieron presentes en la mayoría de discursos.

Quien sí acaparó. las palabras de los presentes fue el PSOE y el caso Cerdán, que ha conseguido darle aire a Mazón —al igual que pasó en el congreso del PPE, pero en este caso con el apagón— para no tener que hablar sobre su futuro. En la dirección del PP consideran desde hace meses que el presidente valenciano está "amortizado" y que no repetirá en el cargo, pero él siempre se ha negado a dimitir.

Si resiste en el cargo hasta el próximo 13 de julio, momento en el que se cumple la mitad de su mandato, se garantizará un sueldo de 75.000 euros durante dos años. Si aguanta toda la legislatura, podrá cobrarlo durante 15 años y también tendrá a su disposición dos asesores y un chófer. El jefe del Consell podría acceder a esos beneficios gracias al estatuto de los expresidentes de la Generalitat, pero para ello debería aguantar los cuatro años de mandato o convocar un adelanto electoral del que Génova no quiere oír ni hablar por su debilidad en las encuestas, como refleja también el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas.

El mismo sábado que Mazón se encontraba en el pabellón de Ifema de Madrid, parte del público que asistió al concierto que la cantante Rigoberta Bandini dio en el estadio del Levante en València profirió el grito "Mazón dimissió" que persigue al president desde la dana. Mientras el PP le arropaba, una multitud le reclamaba su dimisión como viene sucediendo todos los meses. Pero ni las multitudinarias manifestaciones, ni los abucheos en público, ni la presión de los familiares de las víctimas o la evidente incomodidad de sus compañeros de partido han llevado al también líder del PP valenciano a renunciar al cargo.

La instrucción de la jueza de Catarroja deja a Mazón sin relato

Los contundentes autos de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, tampoco han forzado a Mazón a dimitir pese a que la jueza no ha dejado lugar a dudas sobre la responsabilidad y las negligencias del Consell en lo ocurrido. Quizá así se entienden mejor los movimientos de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, para tratar de apartarla de la instrucción y que un "sustituto legal" se encargue del procedimiento. Pradas está imputada, junto al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, y su defensa sostiene que se. ha propiciado un "juicio anticipado de culpabilidad".

La jueza ha remarcado en varias ocasiones que la Generalitat siempre ostentó el "mando único de la emergencia", también ha destacado que la dana no fue un "fenómeno meteorológico imprevisto", que no se produjo el tantas veces aducido "apagón informativo" por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar y que el mensaje masivo a los móviles, que se envió a las 20.11 horas, fue "tardío y erróneo". Es decir, ha desarmado todo el relato de la Generalitat.

En el marco de esa causa ha trascendido en los últimos días que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), un organismo que depende de la Generalitat, manejaba en sus previsiones desde el pasado 24 de octubre la magnitud letal de la gota fría. Es decir, que la Generalitat sabía desde cinco días antes los riesgos que podría implicar la dana. Y, aun así, Mazón decidió refugiarse en El Ventorro durante horas antes de acudir al CECOPI.

Sin congreso del PPCV y con pullas a Camps

En este contexto, el secretario general del PPCV y síndic en les Corts, ha asegurado este lunes que no está previsto que se celebre el congreso regional en lo que queda de año, pese a que tras el nacional llega el turno de las autonomías. "Este año no es año de congresos en la Comunidad Valenciana, es año para la reconstrucción", explicó Pérez Llorca. "Habrá congreso, queremos decidir, pero no es el momento de estas cuestiones, debemos estar centrados", dijo.

El portavoz de Les Corts no quiso responder a la pregunta de si Mazón repetirá en el cargo. "Habrá que preguntarle a él cuando llegue el momento, ahora esta centrado exclusivamente en la reconstrucción", señaló. Pero sí criticó los movimientos del expresident Francisco Camps de tratar de moverle la silla. "Creo que el señor Camps se está engañando, no está calculando bien los tiempos", dijo, para después añadir que "cuando llegue el congreso regional él podrá como cualquier militante presentar una candidatura, pero ahora no es el momento de hacer esos movimientos". Y lanzó una pulla a Camps, que esta misma semana celebrará otro acto con militantes: "¿Se imaginan si cuando el juicio de los trajes en el partido hubiera alguien que hubiera estado haciendo esos movimientos para sustituirle?".