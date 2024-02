Sanidad revisará cómo se crean las plazas MIR y abre la puerta a aumentarlas en la atención primaria

Las previsiones auguraban un pleno, como mínimo, bronco. Pero el resultado ha sido otro. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, reunidas este viernes en un pleno monográfico del Consejo Interterritorial de Salud sobre la situación de la atención primaria, han alcanzado varios acuerdos para mejorar la que el Gobierno considera "piedra angular" del Sistema Nacional de Salud. En concreto, se ha llegado a tres acuerdos: revisar los criterios de acreditación de las plazas de Formación Sanitaria Especializada, lo que podría aumentar el número de plazas convocadas para médicos internos residentes (MIR), completar el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) y mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

Así lo ha avanzado este viernes la ministra Mónica García, que ha celebrado que ha sido un encuentro "muy productivo". "Es una muy buena noticia que el Ministerio y las comunidades trabajemos codo con codo. En todo momento ha habido un tono cordial y mucho diálogo", ha destacado.

A primera hora de la mañana, sin embargo, nada hacía presagiar eso. Los consejeros de las regiones del PP acudían a la cita en el madrileño Paseo del Prado criticando al Ministerio porque las cuestiones relativas a la falta de profesionales no formaban parte del orden del día previsto para la reunión. Todos lanzaban la misma petición: una convocatoria extraordinaria de 1.000 plazas de atención primaria por año durante cuatro consecutivos. Es decir, 4.000. Lo expusieron de hecho antes de entrar al encuentro la titular de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, y su homólogo murciano, Juan José Pedreño. "Las comunidades asumimos íntegramente el coste de las plazas del sistema de formación sanitaria especializada y llevamos años aumentándolas, a pesar de la rigidez de los criterios que rigen esta oferta", criticó el conservador.

Eso será ahora lo que cambiará. Los consejeros autonómicos tienen un plazo de dos semanas para recabar información sobre sus necesidades de acreditar nuevas unidades docentes que permitan la formación de nuevos especialistas en medicina de familia. "El Ministerio no puede crear plazas que las comunidades no oferten y acrediten", ha explicado. Tendrán, después, que llevarlas al Ministerio. Y acordarlas. No todas las autonomías tienen las mismas necesidades, por lo que no se trata de establecer criterios comunes. Además, ha incidido García, el objetivo siempre es preservar la "calidad" de la formación.

Retener el talento y saber de cuánto se dispone

En cualquier caso, ha sostenido la titular de Sanidad, de nada sirve formar más profesionales si luego ese talento no se retiene. Según los propios datos que ha ofrecido, hasta un 9% de los residentes abandonan la especialidad antes de terminarla y entre un 30% y un 90% —dependiendo de las autonomías— lo hace al completar su formación. "No sirve de nada generar profesionales allí donde se está expulsando talento", ha lamentado García, que ha añadido que en esto también coinciden las comunidades.

Por eso han planteado también mejorar sus condiciones laborales. Y aunque eso sí depende de las políticas concretas de cada región, la ministra ha destacado que ha habido ocho que han planteado cuestiones que deberían extenderse. Ha citado, por ejemplo, garantizar contratos fijos, limitar las agendas o, también, desburocratizar su "día a día". Según un documento de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), hasta un 30% del tiempo en consulta de los médicos de familia se destina a rellenar documentos o realizar tareas de papeleo. "Necesitamos dedicarle tiempo a la atención primaria, y también necesitamos que los profesionales de atención primaria tengan tiempo. Sin primaria no podemos aspirar a tener un sistema sanitario robusto", ha afirmado.

Pero también es importante, para alcanzar estas dos metas, saber de cuántos profesionales se dispone. Sólo así también se sabrá cuántos hacen falta. En este sentido, García ha adelantado que también han acordado con las comunidades autónomas terminar de completar el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), una herramienta en la que, ha concretado, sólo falta el 30% de la información.

Por último, el Ministerio también se ha fijado como objetivo mantener a los residentes de cuarto y último año que este año de forma excepcional terminan en septiembre trabajando de forma autónoma en verano. Además, también se pondrá en marcha la actualización del Plan de Atención Primaria y Comunitaria para que englobe 2024 y 2025 y se comenzará a trabajar, desde ya, en los planes de invierno para que los virus respiratorios no tensionen los hospitales y centros de salud esta temporada.