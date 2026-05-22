Los miembros vascos de la flotilla retrasan su salida debido al ingreso de dos de ellos

Los seis miembros de Euskadi participantes de la Global Sumud Flotilla han retrasado su regreso al País Vasco, inicialmente previsto para esta mañana, debido al ingreso hospitalario de dos de ellos por "las lesiones" sufridas tras ser capturados por las fuerzas israelíes cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

La delegación Global Sumud Euskal Herria había organizado una bienvenida esta mañana en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de los activistas "tras el secuestro ilegal, las humillaciones y los malos tratos sufridos, al igual que sufren a diario los palestinos", según había anunciado inicialmente.

Con posterioridad, la organización ha informado de la suspensión del acto debido al ingreso hospitalario en Turquía de dos de sus integrantes por "las lesiones derivadas de la violencia sufrida durante el secuestro por parte de las fuerzas de represión sionistas".

Los otro cuatro integrantes de la delegación Global Sumud Euskal Herria han decidido quedarse junto a ellos en Turquía en espera de recibir a mediodía noticias del hospital sobre el estado de sus compañeros.