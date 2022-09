Miles de personas salen a la calle en una Diada marcada por la ausencia de Aragonès y la división independentista

Entre gritos de "Independencia", a las 17.14 horas, evocando el año 1714, miles de personas han iniciado en la avenida Paral·lel de Barcelona la tradicional manifestación de la Diada que este año se celebra marcada por la ausencia del president de la Generalitat, Pere Aragonès, y de los consellers de ERC, y por la división independentista. Una hora después, la cabecera de la protesta convocada por ANC ha llegado en la avenida del Marquès de l'Argentera, según informa Europa Press.

La manifestación, bajo el lema "Tornem-hi per vèncer: Independència (Volvamos para vencer: Independencia"), ha estado encabezada por la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, y el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, sin ningún dirigente de partidos independentistas en la primera fila. La ANC ha cifrado los asistentes en 700.000 personas, mientras que la Guardia Urbana de Barcelona ha bajado la cifra a 150.000.

Durante su paso por delante de la Capitanía Marítima de Barcelona, sede de la Inspección General del Ejército en la ciudad, algunos de los asistentes han pitado y han proferido gritos de "Fora, fora, fora la bandera espanyola (Fuera, fuera, fuera la bandera española)" mientras avanzaban por el paseo de Colón en dirección a la Estación de Francia. Cuando un helicóptero ha sobrevolado la zona han coreado "1 d'Octubre, ni oblit ni perdó (1 de Octubre, ni olvido ni perdón)".

Durante el turno de los discursos, Feliu ha asegurado que "los falsos diálogos no engañan a nadie" y ha reivindicado la independencia de Cataluña por medios pacíficos y democráticos. "Intentan que no nos manifestemos, que seamos pocos y no se nos oiga ni se nos vea. Que lo mantengamos escondido en un rincón de nuestra mente y corazón. No nos harán callar, queremos la independencia", ha afirmado.

Feliu ha recordado que el independentismo lleva ya diez años manifestándose en grandes movilizaciones: "No más engaños. Pedimos sinceridad, valentía y decisión para hacer la independencia. Si no lo hacen ellos, estamos determinados a hacerlos nosotros. Con nuevos actores, si es necesario". "Si el Govern y el Parlament se ponen de espaldas, hay un grueso de personas para hacer una lista cívica para ganar la independencia. Está en nuestra manos cambiar las reglas del juego", ha avisado, y entre los asistentes han sonado gritos de "Govern dimissió"-

Por su parte, Antich ha asegurado que "mucha gente trabajaba" para que la manifestación de la Diada no llenara las calles, y ha añadido textualmente que ni la represión ni la frustración han impedido que el independentismo se haya movilizado esta Diada. "Continuamos teniendo la determinación de siempre, la determinación que en 2017 hizo temblar un Estado y levantar al Borbón de su siesta", ha dicho, y el público lo ha seguido con gritos de "Fora el Borbó". Antich ha sostenido que resignarse a seguir como hasta ahora no es una opción, por lo que ha pedido no confundirse de enemigo y que no crezcan las batallas, en sus palabras: "Esto no va de buscar culpables, sino de conseguir cómplices para la independencia".

El presidente de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Jordi Gaseni, ha recordado la jornada del 1-O, y ha lamentando que no fuera posible hacer efectiva la independencia entonces, aunque ha llamado a no lamentarse ni "buscar culpables". Ha defendido el trabajo que realiza la AMI en coordinación con los ayuntamientos y como correa de transmisión con la sociedad, y se ha dirigido a los asistentes: "No quedaréis descontentos. Somos mucha gente, y seremos todavía más".

La ausencia de Aragonès y ERC

Aragonès ha decidido no asistir porque considera que la manifestación se ha convocado contra los partidos y contra el Govern, cuando cree que esta presión se debería dirigir al Estado, y de la misma manera los consellers de ERC y los máximos dirigentes del partido tampoco han ido. Sí han asistido el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró; los consellers Gemma Geis y Josep Maria Argimon; el portavoz de Junts, Josep Rius, y el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, junto a otros diputados de Junts, entre otros.

También ha acudido el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha criticado que "no puede ser que, cuando tienes el resultado en las urnas, te olvides de las calles, porque justamente la calle es la que ha dado la gran fuerza del independentismo". Aunque no ha querido pronunciarse sobre las ausencias de ERC, ha reiterado: "Lejos de criticar a la gente que no está satisfecha, lo que hay que hacer es estar aquí, es ver como podemos explicarnos mejor, dar salida al clamor de la calle", y ha argumentado que estar en la manifestación y hacerlo de forma unitaria es la mejor manera de desbordar de forma democrática al Estado, en sus palabras.

Manifestación de la Esquerra Independentista

Una decena de encapuchados han quemado este domingo por la tarde, en la manifestación de la Esquerra Independentista por la Diada, una gran foto de Aragonès, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cuando la manifestación avanzaba por un lateral del paseo de Sant Joan de Barcelona, los encapuchados han exhibido la foto de ambos en una de las reuniones que han mantenido el último año, y la han quemado.

La movilización de la Esquerra Independentista ha comenzado sobre las 18.50 en plaza Urquinaona y ha reunido a unas 1.500 personas, según cifras facilitadas por la Guardia Urbana a Europa Press.

Manifestación en Girona

La manifestación de Girona con motivo de la Diada ha congregado este domingo por la tarde a unas 1.200 personas en calles del centro de la ciudad. La marcha ha empezado sobre las 17.00 horas ante la sede de Correos, en la avenida de Ramon Folch, y ha acabado en la plaza del Lleó, sin incidentes.

La pancarta unitaria de encabezamiento decía "Independència" y ha contado con la exconsellera de la Generalitat Dolors Bassa.