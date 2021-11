La misa a la que acudió Casado por azar incluyó banderas franquistas y el 'Cara al Sol'

20 de noviembre. Iglesia del Sagrario de Granada. Una corona de laurel de la Fundación Francisco Franco preside el altar. En primera fila, unos jóvenes portan banderas franquistas preconstitucionales. En la puerta, al terminar la misa, se canta el Cara al Sol. Así fue la homilía a la que acudió el presidente del PP, Pablo Casado, según ha publicado elDiario.es. Su asistencia fue confirmada por el propio equipo del líder de la oposición a Newtral.es, que argumentó sin embargo que el conservador acudió a dicha iglesia por tratarse de la más cercana al hotel donde se encontraba —Casado estaba en la ciudad porque el domingo 21 de noviembre se celebraba la clausura del Congreso del Partido Popular de Andalucía—. Casado, añadieron, desconocía que la homilía iba a estar dedicada al dictador. "Había empezado cuando visitaron la catedral y decidieron quedarse", explicaron.

Sin embargo, la Fundación Nacional Francisco Franco ya había anunciado el pasado día 15 la celebración de la misa por el alma del dictador y, según ha publicado elDiario.es, la ceremonia se desarrolló de la misma manera que ya lo había hecho años antes. Además, la propia Fundación Franco agradeció este lunes al presidente del PP su presencia en la oración "por el alma de un cristiano ejemplar como Francisco Franco Bahamonde". La iglesia a la que acudió Casado fue una de las 11 en las que se homenajeó a Franco por el aniversario de su muerte.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, interpretó la presencia de Casado en esa homilía como una "agresión" y una "irresponsabilidad absoluta" y emplazó a explicar si "avala la dictadura" y a responder si estuvo allí por "casualidad" o por "oportunidad". Según dijo, es "muy necesaria una aclaración" sobre el motivo de su presencia. "Merece una justificación", abundó. También Unidas Podemos y Más País exigieron una "explicación" al líder del PP por asistir a una misa en la que se rezó por el dictador coincidiendo con el 46 aniversario de su fallecimiento.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, salió en defensa del líder de su formación diciendo que "detrás de esta polémica estéril"está "la vergüenza que supone que el PSOE esté negociando con Bildu, un partido que no condena el terrorismo de ETA". Por eso, dijo que hoy el PSOE "intenta como siempre sacar a Franco a pasear". "Lo que le pregunto al PSOE es qué explicación da para negociar con Bildu, un partido que no condena los atentados terroristas de ETA. ¿Qué tienen que ocultar para no ser capaces de dar la cara ante estos acuerdos tan indignos que molestan tanto a la sociedad española?", interpeló.

Una misa con su familia

Desde el PP reiteraron el lunes por la tarde que Casado "no fue a ninguna misa en honor a Franco" sino que "se limitó a ir a misa con su familia", como hace todos los fines de semana. Fuentes del PP explicaron que en las misas se reza por el alma de los difuntos que los fieles pidan que se rece (preces) y ahí se nombró a "Francisco y otros 10 nombres de pila". Según recalcaron, Casado desconocía a los muertos a los que se refirió el cura porque cuando se asiste a una misa no se pregunta por quien se va a rezar ese día "ni se pide el DNI y los apellidos de los muertos", añadieron a Europa Press las mismas fuentes.

La Archidiócesis de Granada también justificó que simplemente se trataba de una misa ordinaria en la que "se reza por un difunto al solicitar ese servicio". Así, aclararon que "un grupo de fieles" solicitó que se rezara por Franco, accediendo a la petición como se accede a la de cualquier difunto.

La polémica ha saltado incluso al plano internacional. Este martes, el periódico The Guardian se hacía eco de la noticia informando de que "el líder de la derecha española" había sido duramente criticado por el resto de fuerzas políticas tras haber asistido a una misa en la que se rezó por el alma del dictador Francisco Franco 46 años después de su muerte.

La Fundación Francisco Franco agradece a Casado su asistencia a la misa en honor al dictador

Ver más