Moncloa confirma que la reunión entre Sánchez y Feijóo de este lunes se suspende

La reunión prevista para este lunes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se ha suspendido tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) que ha dejado, al menos, 21 personas fallecidas y decenas de heridos, al menos 30 de ellos muy graves. Así mismo, toda la agenda oficial del presidente del Gobierno ha quedado cancelada.

Poco antes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manifestaba en X su intención de posponer el encuentro debido a la gravedad de las noticias que llegaban de Córdoba y recalcando que lo más urgente en estos momentos es atender a las víctimas y a sus familias. Por ello, ha afirmado Núñez Feijóo, había escrito a Sánchez para proponerle suspender el encuentro que tenían previsto el lunes en La Moncloa.

"Toda la atención debe estar en la emergencia y en averiguar qué ha podido ocasionar esta tragedia" y por ello los equipos del PP y de Moncloa podrán encontrar otra fecha, ha dicho.

Son ya 21 los muertos en el accidente de tren ocurrido esta tarde en Córdoba al descarrilar un convoy de Iryo con más de 300 pasajeros y chocar con otro de Renfe que circulaba por la vía contigua, a la altura de Adamuz, en Córdoba, en un siniestro en el que al menos hay 25 heridos graves.

Sánchez y Feijóo iban a reunirse este lunes en el Palacio de la Moncloa para abordar diversas cuestiones de política nacional e internacional.

Un encuentro que iba a ser el inicio de la ronda de contactos anunciada por Sánchez para analizar con los representantes de las formaciones con presencia en el Congreso un posible envío de tropas españolas (del que es partidario) en una hipotética misión de paz en Ucrania.

En El Adelanto que este domingo han recibido las socias y socios de infoLibre se incluía una información sobre las claves de la reunión entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición de este lunes. Ante los recientes acontecimientos, hemos decidido despublicarla.