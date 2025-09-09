Muere un menor de 16 años y otro resulta herido tras ser apuñalados en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona

Un menor de 16 años ha muerto y otro ha resultado herido tras ser apuñalados en la noche del lunes en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona, en un caso que investigan los Mossos d'Esquadra, que tratan de identificar y localizar al autor o autores del ataque, cuya principal hipótesis es un ajuste de cuentas, según informa EFE.

Según ha informado la policía catalana en un comunicado, hacia las 23 horas del lunes recibieron un aviso para dirigirse a la calle Antoni Campmany de Barcelona, donde se encontraban dos menores heridos debido, presuntamente, a una agresión.

Fuentes cercanas al caso han detallado a EFE que la agresión se produjo con arma blanca y que el menor fallecido tiene 16 años de edad y es de origen hondureño.

Según las fuentes consultadas por EFE, la principal hipótesis del ataque sería que víctimas y agresores se conocían previamente y que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas juveniles de origen latino.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se desplazó al lugar y atendió a los dos menores y, posteriormente, les trasladó a un centro hospitalario, donde finalmente uno de ellos ha muerto.

La División de Investigación Criminal (DIC) de Barcelona ha abierto una investigación sobre esta muerte violenta para tratar de aclarar las causas de la agresión y para identificar, localizar y detener al autor o autores.